„A labda bent van, de mi csúszott ki a nadrágból?” – ezzel a felvetéssel indul a német lap meccs utáni értékelése, és valóban feltűnő volt, hogy Willi Orbán elrontott mentési kísérlete után a Monaco 27 éves csatára úgy szerezte meg a 3–1-es svájci sikert eredményező találatot a 93. percben, hogy közben elhagyott valamit.

Egy kompressziós kötés miatt dőlt a röhögéstől mindenki a svájci kispadon

Elsőre még úgy tűnhetett távolról, hogy a cipője esett le, mint anno Németh Krisztiánnak az U20-as világbajnokságon, de az ünneplésnél látszott, hogy a lábbelije a helyén van.

A megoldás: a kameruni felmenőkkel bíró támadó lábáról egy kompressziós kötés esett le.

A combproblémáim miatt kompressziós kötéssel kellett játszanom. Valószínűleg le kell szidnom a gyógytornászt, mert nem tartott eléggé, és leesett a gól során. Örülök, hogy nem zavart abban, hogy betaláljak

– mondta a 74. percben beálló Embolo.

A BamS kérdésére a nem sokkal korábban lecserélt Silvan Widmer az esetről elmondta, mindannyian látták a kispadon, ahogy Embolo elhagy valamit, és dőltek a röhögéstől.

Gyerekkori játszópajtásokból lett váratlan hősök

A lap felidézi, hogy egy korábbi nürnbergi játékos, a tavaly nyáron a bolgár Ludogorechez szerződő, és nagy meglepetésre kezdőcsapatba nevezett Kwadwo Duah 12. perces gólja biztosította az álomkezdést a svájciaknak Michel Aebischer szenzációs passzát követően.

Kwadwót a Young Boys ifjúsági csapata óta ismerem, már ott is együtt játszottunk, jól kijövünk egymással, talán ezért is volt ennyire jó ütemű a kilépés és a passz

– vélekedett az első találatot előkészítő Aebischer.

A Bologna futballistája klubjában belső és védekező középpályást játszik általában, a mieink ellen viszont jobbszélső volt, és az első félidő végére pazar átlövéssel maga is feliratkozott az eredményjelzőre a magyar válogatott védelmének sokadik hibáját követően.

A svájci kapitány a meccs embere, a magyar védelem leszerepelt

És itt kell kitérnünk az osztályzatokra, mert abban (az első félidő képe alapján teljesen jogosan) nem lehet sok köszönet.

Az 5-től 1-ig osztályozó lapnál (utóbbi a legjobb) egyvalaki érdemelte ki az 1-est, méghozzá a több meglepő húzással a mieinket teljesen összezavaró Murat Yakin szövetségi kapitány.

Ezzel szemben a komplett magyar védelem, az első félidőben Lang Ádám, Willi Orbán és Szalai Attila, a másodikban pedig a Lang–Bolla-csere miatt a középpálya jobb széléről hátrahúzódó Fiola Attila is ötöst kapott, aminek az iskolával ellentétben ezúttal nem örülhettek.

Gyengére (4) értékelték még az első félidőben az első gólnál beragadó, a második találatánál (és a félidő során még többször is) hibázó Kerkez Milost, valamint Nagy Ádámot és a helyére beálló Kleinheisler Lászlót is, és csupán egy magyar futballista kapott jó (2) osztályzatot, a szépítő gólt jegyző Varga Barnabás, akinél megjegyzik, hogy már ez előtt néhány perccel is eredményesnek kellett volna lennie egy hatalmas helyzetnél.

A svájci válogatott Toni Kroosát éltették

A túloldalon lényegesen könnyebb válogatni a kiemelkedő teljesítményekből, mindhárom gólszerző, Duah, Aebischer és a csupán bő negyedórát kapó Embolo is kettest kapott, de így sem tőlük, hanem az amúgy hármasra értékelt Marco Rossi szövetségi kapitány által a meccs előtt egekbe magasztalt Granit Xhakától volt még hangos a lap.

Merthogy a svájci szurkolótábor is, amely már a szünet előtt róla szóló nótákkal örvendeztette saját magát.

A Leverkusennel német bajnok futballista a csapat sztárjaként határozta meg a középpályán a játék iramát, és olyan fontos eleme ő a svájci válogatottnak, mint Toni Kroos a németekének – összegzett a Bild.

Nyomás a mieinken – de kicsit a németeken is

Az első két gólban aktívan szerepet vállaló Aebischer öröme nem volt maradéktalanul teljes, de persze nem is bánkódott nagyon:

Természetesen összességében nagyon is elégedettek vagyunk a teljesítményünkkel, még ha a kapott gól fáj is egy kicsit. A rajt rendben volt, de Skócia ellen ugyanúgy a nulláról indulunk majd

– mondta Aebischer.

A mieinken a vereség miatt nagy nyomás van, hiszen a csoport favoritja, a skótokat 5–1-re kiütő házigazda ellen lesz jelenésünk szerdán 18 órától, Stuttgartban.

A Bild ugyanakkor kiemeli, hogy a németek sem vehetik félvállról az összecsapást, hiszen a legutóbbi három meccsünk a mieink szerepeltek jobban:

az előző Eb-n 2–2 lett a vége, a Nemzetek Ligájában pedig a budapesti 1–1 után Németországban 1–0-ra győzött a magyar csapat.

Európa-bajnokság, csoportkör, 1. forduló:

A csoport

Magyarország–Svájc 1–3 (0–2)

Köln, RheinEnergieStadion. 47 000 néző. V: Vincic (szlovén)

Magyarország: Gulácsi – Lang (Bolla, a szünetben), Orbán, Szalai A. (Dárdai M., 79.) – Fiola, Schäfer, Nagy Á. (Kleinheisler, 67.), Kerkez (Ádám, 79.) – Sallai, Szoboszlai – Varga B. Szövetségi kapitány: Marco Rossi

Svájc: Sommer – Schär, Akanji, Rodriguez – Widmer (Stergiou, 68.), Xhaka, Freuler (Sierro, 86.), Ndoye (Rieder, 86.) – Aebischer, Vargas (Embolo, 74.) – Duah (Amdouni, 68.). Szövetségi kapitány: Murat Yakin

Gólszerző: Varga B. (66.), ill. Duah (12.), Aebischer (45.), Embolo (93.)

A csoport pénteki meccsén

Németország–Skócia 5–1

A csoport állása: 1. Németország 3 pont (5–1), 2. Svájc 3 (3–1), 3. Magyarország 0 (1–3), 4. Skócia 0 (1–5)

B csoport

(Borítókép: A svájci Breel Embolo a kölni stadionban 2024. június 15-én Kölnben, Németországban. Fotó: Vasile Mihai-Antonio / Getty Images)

