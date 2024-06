Szó szerint több sebből vérző franciák, kontrák sokasága és egy öngól – osztrák segítséggel tudta csupán begyűjteni a három pontot a végső győzelemre is esélyes francia válogatott, amely a 2024-es Eb-n Ausztria ellen kezdte meg a küzdelmet a D csoportban. A végül teljes fejetlenségbe fulladó meccsen Griezmannért és Mbappéért is aggódhattak a szurkolók, Didier Deschamps századik győzelme azonban így sem került veszélybe.

Előzetesen hiába tartották a francia válogatottat nemcsak a D csoport, de az egész Európa-bajnokság egyik legnagyobb favoritjának, korántsem fényes kilátásokkal vághatott neki a 2024-es tornának Didier Deschamps csapata. Ugyanis ahogyan arról korábban mi is beszámoltunk,

EGY VÍRUS MIATT TÖBB JÁTÉKOS IS MEGBETEGEDETT a francia KERETÉBŐL.

A lap információi szerint emellett ráadásul Didier Deschamps is napokig gyengének érezte magát. A játékosok közül a legtöbben lázra, fejfájásra és hasi görcsökre panaszkodtak – köztük Ibrahima Konaté, Kingsley Coman és Ousmane Dembélé is megbetegedett, de Kylian Mbappé játéka is kérdéses lehet, mivel az elmúlt napokban térdfájdalomra panaszkodott.

Az újdonsült Real Madrid játékos térdfájdalmát végül sokkal inkább fejfájás válthatta fel, ugyanis a találkozót megelőzően éles kijelentése miatt került be a hírekbe a franciák legjobbja. Az Ausztria elleni mérkőzés sajtótájékoztatóján egyrészt jelezte, hogy klubja kérésére kihagyja a párizsi olimpiát, másrészt a közelgő francia parlamenti választásokon való részvételre buzdított, és arra, hogy akadályozzák meg a szélsőségesek hatalomra kerülését.

A franciákhoz hasonlóan az osztrákok sem vágtak neki problémák nélkül az Eb-nek, ugyanis már korábban kiderült, hogy az együttes vezéregyénisége, a szintén a spanyol Real Madridot erősítő David Alaba sérülés miatt biztosan nem tud pályára lépni a tornán.

Pedig mindkét együttesnek nagy szüksége lesz legjobbjaira, ugyanis az E csoport tegnap lejátszott másik találkozóján, szoros meccsen tudta csak 2–1-re felülmúlni Hollandia a Robert Lewandowski nélkül felálló lengyeleket, akik a csatár visszatérésével minden bizonnyal megnehezítik majd az osztrákok és a franciák dolgát is.

A két ország válogatottja legutóbb 2022-ben a Nemzetek Ligájában csapott össze tétmeccsen, ahol egyszer szűkös francia győzelem, és egy döntetlen a felek mérlege, így az osztrákoknak is jócskán volt oka reménykedni a találkozót megelőzően.

Nem bírtak ellenfelükkel a franciák, az osztrákok segítették ki őket

Mivel a francia kezdőcsapatban ezúttal is olyan nevek kaptak helyet, mint Théo Hernandez, N’golo Kanté, Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé vagy éppen Kylian Mbappé, így a játék képét szinte előre lehetett vetíteni – hiszen a villámgyors szélső játékkal a világ legjobb védelmei is nehezen tudják felvenni a versenyt. Mindez a mérkőzés első negyedórájában az osztrákok számára is okozott némi fejtörést, hiszen a 10. percben Kylian Mbappé nevéhez fűződött a mérkőzés első nagy helyzete. A támadó egy remek kiugratást követően hagyta ott a védőket, ám a jobb szélről érkező lövését hárítani tudta azt osztrák kapus, Patrick Pentz.

A kezdeti francia labdabirtoklási fölény ezt követően fokozatosan csökkeni kezdett, és annak ellenére, hogy ezt követően is ők uralták a játékot, az osztrákok gyors kontrákkal ügyesen jutottak el rendre a francia tizenhatosig. A középen jól kényszerítőző Marcel Sabitzer-Christopf Baumgartner-Konrad Laimer trió több alkalommal is egészen beadásig tudta juttatni a csapatukat, azonban a legtöbb helyzetük nem fejeződött be lövéssel vagy veszélyes fejessel. A gyors osztrák kontrák miatt gyakran szinte kettészakadt a pálya, ami a gyors franciáknak még előnyt is jelenthetett volna, azonban nem tudtak élni a világklasszis támadósorukkal, még ha a 33. percben Griezmann majdnem sikeresen meg is lepte egy éles szögből kapura tett lövéssel Ausztria kapusát.

Az osztrákok ennek ellenére sem vettek vissza a bátor támadójátékukból, aminek eredményeképpen a 35. percben meg is született a félidő legnagyobb piros-fehér helyzete, amikor is egy szélről jövő labdát Sabitzer készített le tökéletesen a tizenegyes ponthoz beinduló Baumgartnernek, lövésére azonban jól csapott le a kapujából kimozduló Mike Maignan.

Azonban így sem kellett gól nélküli félidőt elkönyvelniük a statisztikusoknak, hiszen a kihagyott ziccer hamar megbosszulta magát, még ha nem is feltétlenül Franciaországnak köszönhetően… Három perccel később, a 38. percben ugyanis Kylian Mbappé ezúttal a jobb oldalon tűnt fel, ahol két jó cselt követően veszélyesen tette középre a labdát, az azonban nem talált francia támadót,

mivel a passzsávba belépő osztrák védő, Maximilian Wöber fejéről egyenesen a kapuba pattant a labda. 0–1.

Így csupán egy öngóllal sikerült vezetést szerezniük az első játékrészben az egyesek szerint aranyesélyes franciáknak, akiknek bőven volt mit bizonyítaniuk a második félidőben.

Griezmann fejéből, Mbappé orrából ömlött a vér, Maignan is megszédült

Szinte még ki sem értek az öltözőből a félidőről visszatérő felek, máris kemény jelenet borzolta a kedélyeket, az öngólt jegyző, egyébként már sárgalapos Wöber ugyanis nagy lendülettel érkezve tessékelte ki a pályáról Antoine Griezmannt, aki olyan erővel csapódott a hirdetőfelületnek, hogy a fején is felszakadt a bőr, így egy csinos turbánnal folytatta a játékot.

A játék képe a második félidőben aztán egyre kaotikusabbnak tűnt, mivel a második játékrész első negyedórájában ezúttal tényleg teljesen kettészakadt a pálya, és a csapatok, komolyabb helyzet kialakítása nélkül rohangáltak a két tizenhatos közötti területen. Az 55. percben mégis felhördült az egész düsseldorfi közönség, ugyanis Kylian Mbappé ugrott ki remekül az osztrákok térfelén, és vihette rá az osztrák kapusra, ám annak ellenére, hogy ajtó-ablak helyzetbe hozta magát, végül a kapujában maradó kapus tétlensége ellenére is mellé rúgta a labdát.

A 61. percben ismételten az osztrákok jutottak közel a gólhelyzethez, miután Sabitzer a védők mögő került a tizenhatoson belül, a nagy lendülettel érkező William Saliba pedig elsodorta őt, ám a kontakt ellenére a játékvezető és a VAR sem ítélt tizenegyest.

A sorozatos osztrák támadásokat követően mintha némileg felébredt volna az addig az eredményre kicsit ráülő francia válogatott, amelyik a 65. perctől kezdve többször is veszélyeztetni tudott a francia kapunál, az osztrák védelem azonban rendre blokkolta a lövéseket.

A 78. percben ismét Baumgartnert ugratták ki a 16-oson belül, ám a labda kicsit hosszúra sikeredett, ezért csúszva próbálta elérni, ám így pont eltalálta a labdára kivetődő Mike Maignant, aki annak ellenére, hogy láthatóan megszédült az esettől, végül kisebb ápolást követően tudta folytatni a játékot.

A 85. percben aztán Kylian Mbappé miatt volt nagy aggodalom, aki egy beadást követően fejelt össze az egyik osztrák védővel, a Real Madrid támadója több percig a földön feküdt, neki az orrából ömlött a vér.

Végül megnyugodhattak mind a spanyol fővárosban, mind pedig a francia szektorokban, hiszen a csatár kisebb huzavona után felkelt, és le tudták cserélni – ám lehet, hogy így is egy orrtöréssel kell számolnia majd.

A hátralévő időben a hatalmas káosz és a sokszoros közjáték ellenére sem változott már az eredmény, így Didier Deschamps francia találat nélkül is a századik győzelmét ünnepelhette a kispadon.

Európa-bajnokság, csoportkör, 1. forduló:

E csoport:

A csoport állása: 1. Románia 3 pont (3–0), 2. Szlovákia 3 (1–0), 3. Belgium 0 (0–1), 4. Ukrajna 0 (0–3).

D csoport:

A csoport állása: 1. Hollandia 3 pont (2–1), 2. Franciaország 3 (1–0), 3. Lengyelország 0 (1–2), 4. Ausztria 0 (0–1).

