Ha nem is ült le még mindenki, negyedórával a kezdést előtt már megtelt a Stuttgart Aréna médiaterme. Rövidesen felbukkant a délután két német főszereplője is, a Nationalelf szövetségi kapitánya, Julian Nagelsmann és skótok elleni nyitómérkőzésen magabiztos teljesítményt nyújtó bal bekk, Maximilian Mittelstädt.

Remélem, jól sikerült minden, csak néhány óránk volt a regenerálódásra és arra, hogy a családdal is töltsünk egy kis időt. De ezek a pillanatok is kellenek. Felkészültünk a magyarokból, tudjuk, miként játszanak labdával és labda nélkül. Elmondtam korábban is, nem az a fontos, hogy sok góllal nyerjünk, az a lényeg, hogy valahogyan nyerjünk, mert komoly ellenfélről van szó. Svájc ellen az első félidei teljesítményük kicsit olyan volt, mintha pályán sem lettek volna, a második játékrészben viszont bizonyították, veszélyesek. Összeszokott a csapat gerince, a szövetségi kapitányukkal is rég együtt dolgoznak, ez nagy erősségük – jellemezte a magyar csapatot.

„A magyar csapat jó az átmenetekben, sok beadással operálnak, s függetlenül attól, melyik támadójuk van a pályán, veszélyesek fejjel. Nem véletlen, hogy a pontrúgások után szerzett gólok tekintetében talán a második, talán az első legeredményesebbek voltak a selejtezőben. Nem akarok részletekbe menni, de nem szabad hagynunk, hogy túl sok pontrúgást tudjanak kiharcolni a tizenhatosunk környékén. Kielemeztük, látom a magyar válogatott gyenge pontjait, azokat, amelyek lehetőségeket biztosíthatnak számunkra holnap, hogy a javunkra fordítsuk a mérkőzést” – folytatta a Marco Rossi csapatával kapcsolatos taktikai elemzést.

A németek fizikai állapotával kapcsolatban azt mondta, érződik néhány játékosán némi fásultság a hosszú klubszezon után, azonban a szerda-szombat ritmus így sem zavarja őket, hozzászoktak az idény közben.

Összességében elégedett vagyok a kerettagok állapotával

– jelentette ki.

A kapitány külön kérdést kapott Toni Kroosról, aki állítólag kisebb nyaksérüléssel küzd.

„Nagyon fontos volt nekünk, hogy velünk tartson az Eb-re. A pályafutása, a tapasztalata segít magabiztosságot adni az egész csapatnak. 99 százalékos passzpontossága volt, ez egészen őrületes mutató volt. Ezt a becenevet is kapta, az „Őrültet" a meccs után. Szerintem a világ három legjobb középpályása közé tartozik még most is, gyorsan gondolkodik, jól váltja a tereket, a ritmust. Biztos vagyok benne, hogy a magyarok nagyobb nyomás alá próbálják majd helyezni, mint a skótok tették, de hiszek abban, hogy ebből is kivágja majd magát.”

Egyébként a Kroosról szóló pletykákat részben cáfolta azzal a kijelentésével, hogy mindenki fitt, a sajtóban rebesgetett másik két „nyitómeccses áldozat”, Thomas Müller és Ilkay Gündogan is.

Beszélt arról is, a legkevésbé sem foglalkoztatja, hogy a német keret átlagéletkora lett a legidősebb. Sokkal fontosabb, hogy jó a csapategység, hogy a fiatalok, és az idősebbek nyitottak egymás gondolataira, Thomas Müllerék, Toni Kroosék át tudják adni a rutinjukat. Összességében ideális elegyként jellemezte az idősebb és fiatalabb játékosok kapcsolatát. Elárulta, edzésen sokszor úgy is állítja össze a két egymás ellen felálló csapatot, hogy a fiatalabbak és az idősebbek legyenek együtt – ez pedig mindig jó presztízscsatákat hoz.

Hozzátette, nem szabad túldimenzionálni a skótok elleni teljesítményt, mert nagyon sokat számít az, hogy az ellenfél mennyire hagyja őket szabadon játszani. Szerencsések voltak, mert a pozitív forgatókönyvek érvényesültek, magabiztosak, dominánsak tudtak lenni, majd a piros lapot követően nem volt igazán pariban az ellenfél. Ezzel együtt sem kell alacsonyabb polcra tenni a skótokat a magyaroknál.

A holnapi ellenfelünkön nagyobb a nyomás az eredmény miatt. Támadóan kell fellépniük, különben akár ki is eshetnek már most. Arra számitok, támadóbbak lesznek, mint Svájc ellen, mi pedig hasonlóan vethetjük magunkat játékba, mint Skócia ellen. Egy magabiztos, jó kezdést remélek

– mondta.

Beszélt a német szélsők játékának szerepéről is, hangsúlyozta, hogy számára nagyon fontos, hogy a szárnyvédők kreatívak legyenek, bátran lépjenek a középpályán befelé is, és ahogyan klubedzőként, úgy a válogatottnál is azt gondolja, fontos, hogy ők is közvetlen szerepet vállaljanak a gólszerzésben, a gólok előkészítésében. Akkor is, ha a klubmeccsekkel ellentétben a válogatottak általában kevesebb rizikót vállalnak ilyen szempontból, és emiatt nehezebb feltörni esetleg az ellenfelek védekezését.

Magyar kérdésre beszélt Willi Orbánról is, akit Lipcséből jól ismer, volt a játékosa is.

Hogy kezdő lenne-e nálunk, nem tudom, de az biztos, hogy nagyon jó játékos. Sikeres szezonon van túl, jó teljesítményt nyújtott a Leipzigben. A magyar csapat védelmének egyik pillérje, nem véletlenül. Megérdemli az elismerést, de nem szeretném elvenni a kollégámtól. Szerencsére viszont nekem is nagyon jó védőim vannak



– bókolt a német-magyar származású bekknek, aki utánpótlásszinten még német válogatott volt.

Mittelstädt arról beszélt, különleges élmény lesz számára lényegében hazai pályán szerepelni, ugyanis az előző szezonban a VfB Stuttgart futballistája volt. Felidézte, őrültnek nevezte volna azt, aki egy éve ilyenkor, miután a Hertha BSC-vel kiesett a német élvonalból azt mondja neki, hogy pályafutása egyik legjobb idénye következik majd az új állomáshelyén, ráadásul a válogatottban is alapemberré válik.

„Nagyon jól játszottunk a skótok ellen, korán nyomás alá tudtuk őket helyezni, így nem volt lehetőségük a saját stílusukat játszani ellenünk. Ezt ugyanígy meg kell tennünk lehetőség szerint Magyarország ellen. De ehhez az kell, hogy ugyanolyan jól is futballozzunk végig, mint Skócia ellen. Egyetlen hiba is nagyon fájhat Szoboszlaival, a veszélyes pontrúgásaikkal. Kompakt csapat, amely sokkal jobb teljesítményre képes, mint szombaton láttuk" – mondta válogatottunkról.

Az MTI kérdésére elmesélte, az elmúlt három év három német–magyar meccséből is készültek, látta mind a három mérkőzést, de nem érzi azt, hogy azoknak a találkozóknak túl nagy jelentőséget kell majd tulajdonítani szerdán, ugyanis mind a három meccs nagy eltérő játékképet hozott.

„A lényeg, hogy százszázalékos teljesítményt nyújtsunk ellenük, mert nagyon jó és veszélyes játékra képesek. Nem a véletlennek köszönhetőek azok az eredmények, amelyeket az elmúlt két-három évben fel tudtak mutatni" – reagált a felvetésre.

Szalai Atilláról, Willi Orbánról és Szoboszlairól is beszélt személyes tapasztalataira alapozva. Mind a hármójukat jó játékosnak nevezte, Orbánnál a fejjátékát és a kapu előtti hatékonyságát emelte ki, Sallainak pedig a sebességét és a jó egy az egyező képességét.

„Szerencsére van már annyi tapasztalatom róluk, hogy tudjam, miként játsszak majd ellenük a lehető leghatékonyabban és eredményesebben” – tette hozzá.

Labdarúgó Európa-bajnokság 2024, csoportkör

2. forduló

június 19., 18.00, Stuttgart: Németország–Magyarország

június 19., 21.00, Köln: Skócia–Svájc

3. forduló

június 23., 21.00, Frankfurt: Svájc–Németország

június 23., 21.00, Stuttgart: Skócia–Magyarország

Az 1. fordulóban történt

Magyarország–Svájc 1–3 (0–2)

Németország–Skócia 5–1 (3–0)

A csoport állása: 1. Németország 3 pont (5–1), 2. Svájc 3 (3–1), 3. Magyarország 0 (1–3), 4. Skócia 0 (1–5).

