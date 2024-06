A magyar válogatott szövetségi kapitánya két okból is szégyellte magát az elmúlt napokban, a Németország elleni csoportmeccsen revánsot remél – így összegezhetjük Marco Rossi kedd esti, az Európa-bajnoki csoportmérkőzést felvezető sajtótájékoztatóját. A magyar válogatott trénere hangsúlyozta, győzelmet nem ígérhet, de a Svájc elleni első félidőben látottnál szervezettebb és harciasabb csapatot igen.

„A hagyomány sajnos nem elég – mondta Marco Rossi a sajtótájékoztatón, mikor az egyik olasz újságíró felidézte, a németek ellen kifejezetten jó a mérlege a magyar kispadon: három meccsen még veretlen. – A múlt nem olyan fontos, lehet rá emlékezni, de nem döntő egy ilyen párharc előtt. Az első mérkőzés miatt nagyon csalódottak voltunk, akkor is, ha a második félidőben visszajöttünk a meccsbe. Az első félidő meghatározta a végeredményt, a két kapott gól a háromból, amelyek komoly hibáknak voltak betudhatóak. Komoly árat fizettünk a hibáinkért Svájc ellen, most pedig jön a legkeményebb rivális, akivel csak játszhatunk. Tudjuk, hogy a német csapat papíron, és nem is csak papíron jobb csapat nálunk. Ezen senki nem sértődhet meg, sőt, inkább motiválnia kell minket. Bízom abban, hogy egy pontot meg tudunk kaparintani holnap – ehhez viszont tökéletes meccset kell játszanunk. Száz százalékot kell nyújtanunk – száztízet nem feltétlenül lehet –, de százat kelleni fog.”

Ha azon gondolkodnék, hogy Németország ellen még sosem kaptam ki edzőként, az nagyon veszélyes lenne. Ezek a múlt részét képező meccsek. Tisztában vagyunk azzal, hogy jó teljesítményre voltunk képesek a németek ellen, de többször az angolok ellen is, de ez csak a reményünket erősíti abban, hogy megtörténhet holnap is. Bízom a csapatomban, abban, hogy szomjazzák úgymond a bosszút. Tudjuk, milyen erősek az ellenfeleink, hogy ez nem az a német csapat, amellyel három éve találkoztunk, vagy a Nemzetek Ligájában játszottunk. Toni Kroos visszatért, őt nem kell külön bemutatni. Tudjuk azt is, mire számíthatunk.

Elárulta, mióta átvette a válogatottat, először fordult vele elő, hogy szégyellte magát a csapata játéka miatt, azért, ahogyan az első félidőben teljesített a magyar csapat.

„Azt megígérhetem, hogy ilyen nem lesz holnap. Győzelmet nem ígérhetek, de azt igen, hogy minden labdáért küzdünk majd, hogy a hozzáállásunk rendben lesz, és a meccs végén, bármi is lesz a vége, emelt fővel jöhetünk majd le a pályáról.”

Bejelentette, két-három változtatást tervez a kezdőn, a közös értékelések alapján erre a döntésre jutott. A nevekről azonban nem ejtett szót.

Szóba került az is, a Rossi-érában jellemzően két egymást követő rossz teljesítmény egyszer sem jött. Tudnak-e erőt, önbizalmat meríteni ebből is?

„Fontos, hogy stabil legyen a rendszer, amiben játszik a csapat, hogy a játékosok könnyedén mozogjanak a pályán. Ez a mi erősségünk, nem az, hogy könnyen váltunk a játékosok között. Olaszországnak, Németországnak vagy Angliának megvan a lehetősége arra, hogy szerkezetet és irányt váltson, bármikor képes új játékosokat előhúzni, ha más nem az utánpótlásból, akikre lehet építeni. Ilyen lehetőségeink nekünk nincsenek.”

Az Ádám Martinról szóló mémáradat is szóba került, ezekről kissé ingerülten beszélt.

„Sok idióta ül a billentyűzetek mögé, és ezzel nem tudunk mit kezdeni. Számomra rendkívül kellemetlen, mi történt vele. Amikor blogokon erről írnak az emberek, rendkívül tiszteletlen. Az egy nagyon nagy elégedettséggel töltene el, egy remek válasz lenne, ha gólt lőne az Eb-n. Azt azonban tudom, őt nem érintette ez meg nagyon, mert egy rendkívül jó srác, aki nagyon örül, hogy itt lehet, és nagyon hasznos a számunkra”

Rossi mellett a válogatott két tagja is az újságírók rendelkezésére állt kedd este Stuttgartban, a Svájc ellen már a szünetben lecserélt Lang Ádám, valamint a Németországban légióskodó, a két válogatott legutóbbi Eb-meccsén gólt is szerző Schäfer András.

„Azt gondolom, hogy mind támadásban, mind védekezésben ahogyan mozgott a csapat a csapatrészek között túl nagyok voltak a távolságok az első félidőben. Tisztában vagyunk azzal, hogy ez még egyszer nem fordulhat elő. A felelősség közös, helyre tettük ezt magunkban, tudjuk, milyen fontos mérkőzés előtt állunk. Ha a Svájc elleni első félidő kicsit kiábrándító is volt, a második félidőre már lehet építeni, szeretnénk ezt elraktározni” – kezdte a sajtótájékoztatón saját részét Lang

Hozzátette, önmagát teljesen jó állapotban érzi, még ha Dublinban volt is egy kisebb lemaradása, ami leginkább abban nyilvánult meg, a szokásosnál jobban érezte meg az intenzitást a meccs végére.

Elárulta azt is, szerdán nem kezd – viszonylag szokatlan információ volt ez egy ilyen sajtótájékoztatón –, majd elemezte a németek várható játékát. Kiemelte, biztos abban, hogy domináns futballt mutat majd be a rendező.

Tisztában vagyunk azzal, milyen minőségű játékosaik vannak, de nekünk önmagunkra kell fókuszálnunk és a saját erősségeinkre. Az egységünkre, a taktikai fegyelemre, az egymásért való harcra. Százszázalékos koncentráltság kell, a kisebb oda nem figyelések is megbosszulhatják magukat, de bármilyen nehéz is lesz, ki-ki meccsre készülünk

– mondta Lang Ádám.

„Az előző Európa-bajnokságon szerzett gólom nagyon különleges pillanatot jelentett – vette át a szót Schäfer. – Eb-n gólt szerezni minden kissrác álma, az enyém is az volt. Az csak hab a tortán, hogy egy ennyire jó csapat ellen szerezhettem, egy világklasszis kapus ellen. Remélem, holnap esetleg megismételhetem. De azzal is kiegyezek, ha nem én, hanem valamelyik csapattársam utánozza le azt a mozdulatot.”

Az Union Berlin légiósa kiemelte, semmiképpen sem hátrány, hogy ismerik a közeget, hogy játszottak már a pályán, és a német válogatott több játékosával vagy épp ellen. „De szerencsére, vagy szerencsétlenségünkre rendre összeakadunk velük, így nem lennének ismeretlenek amúgy sem” – fogalmazott.

„Hiba lenne az ellenfélből bárkit kiemelnünk, a németek csapatként gondolkodnak, és nekünk is így kell. Csapatként kell, ha lehet egy, ha lehet három pontot szereznünk” – hangsúlyozta a szerda mérkőzés fő célját.

Szombaton nem játszottam jól, ezt muszáj reálisan látni. De ez az egész csapatra igaz sajnos, főleg az első félidőt illetően. Nem egyénileg, hanem csapatként vallottunk kudarcot. De utána, mikor a második félidőben visszatértünk a saját identitásunkhoz, az alapokhoz, feljavult az egyéni teljesítményem és a csapaté is. Az elmúlt években számtalanszor voltunk ennél nehezebb helyzetben is, és bár senki nem számított rá, ki tudtunk jönni a gödörből. Ezekre a pillanatokra kell építenünk, ezekből kell táplálkoznunk. Holnapra pedig azt kell előhúznunk, ami miatt az utóbbi időben egyetlen csapat sem szeretett ellenünk játszani.

Schäfer arról is beszélt, mennyi rizikót vállalhat a csapat a pontszerzés reményében.

„Nehéz erre válaszolni. Manapság rizikóvállalás nélkül nem lehet meccset játszani. Ha úgy alakul az eredmény, ez a rizikó lehet egyre több. A múltban az volt a jellemző, mikor ilyen domináns csapatok ellen játszottunk, minél szorosabban tudtuk tartani az állást, a végén annál több lehetőségünk nyílt. Ők görcsösebbé válnak, mi önbizalmat építünk. Abból, hogy stabilak vagyunk, hogy birtokoljuk a labdát, hogy látjuk, egy-egy kontrából el tudunk menni. Ezt kell csinálnunk most is, és akkor túlzott rizikóvállalás nélkül is meg lesz az esélyünk” – tekintett előre a középpályás.

A német válogatott kedden ugyancsak megtartotta a mérkőzést felvezető sajtótájékoztatóját, Julian Nagelsmann gondolatairólitt írtunk!

Labdarúgó Európa-bajnokság 2024, csoportkör

2. forduló

június 19., 18.00, Stuttgart: Németország–Magyarország

június 19., 21.00, Köln: Skócia–Svájc

3. forduló

június 23., 21.00, Frankfurt: Svájc–Németország

június 23., 21.00, Stuttgart: Skócia–Magyarország

Az 1. fordulóban történt

Magyarország–Svájc 1–3 (0–2)

Németország–Skócia 5–1 (3–0)

A csoport állása: 1. Németország 3 pont (5–1), 2. Svájc 3 (3–1), 3. Magyarország 0 (1–3), 4. Skócia 0 (1–5).

(Borítókép: Marco Rossi 2024. június 15-én. Fotó: Charles McQuillan - UEFA / UEFA / Getty Images)

