Gulácsiék mintegy húsz percen keresztül válaszoltak a záporozó kérdésekre. A 6–14 éves gyerekek felkészülten érkeztek, több ízben sikerült megizzasztaniuk a két játékost, például amikor megkérdezték, hogy mennyi pénzt keresnek a focival, vagy milyen taktikával készülnek a németek ellen, de a magyar játékosok rutinos és profi nyilatkozóként ügyesen kivágták magukat a legnehezebb helyzetekből is, anélkül, hogy féltve őrzött titkokat kellett volna elárulniuk, számolt be az aranyos történetről hivatalos oldalán a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ).

Kerkezéktől azt is megkérdezték, mi a kedvenc ételük és zenéjük, illetve a kérdezők azt is megpróbálták kipuhatolni, mit kellene tenniük, hogy belőlük is profi focista lehessen.

A gyerekek kíváncsisága kimeríthetetlen volt, végül minden kérdést nem is sikerült feltenni, de Gulácsi és Kerkez búcsúzóul közös fotóval és aláírásokkal engesztelte ki az ifjú újságírókat.

„Az első perctől kezdve érezzük a helyiek szeretetét, csodálatos a vendéglátás itt Weilerben, és ez a sajtóesemény is megmutatta, hogy mennyire sokan kíváncsiak a magyar válogatottra. Én nagyon élveztem ezt a húsz percet, a gyerekek őszinte kíváncsisággal kérdeztek minket a pályafutásunkról, a profi futball kulisszáiról, és néhány személyes kérdés is elhangzott. Kaptunk néhány nehéz kérdést is, de igyekeztünk mindenre válaszolni, remélem, a gyerekek is annyira jól érezték magukat ebben a rövid időben, mint amennyire mi” – mondta Gulácsi az mlsz.hu-nak.

Európa-bajnokság, csoportkör, 1. forduló:

A csoport

Köln, RheinEnergieStadion. 47 000 néző. V: Vincic (szlovén)

Magyarország: Gulácsi – Lang (Bolla, a szünetben), Orbán, Szalai A. (Dárdai M., 79.) – Fiola, Schäfer, Nagy Á. (Kleinheisler, 67.), Kerkez (Ádám, 79.) – Sallai, Szoboszlai – Varga B. Szövetségi kapitány: Marco Rossi

Svájc: Sommer – Schär, Akanji, Rodriguez – Widmer (Stergiou, 68.), Xhaka, Freuler (Sierro, 86.), Ndoye (Rieder, 86.) – Aebischer, Vargas (Embolo, 74.) – Duah (Amdouni, 68.). Szövetségi kapitány: Murat Yakin

Gólszerző: Varga B. (66.), ill. Duah (12.), Aebischer (45.), Embolo (93.)

A csoport pénteki meccsén

A csoport állása: 1. Németország 3 pont (5–1), 2. Svájc 3 (3–1), 3. Magyarország 0 (1–3), 4. Skócia 0 (1–5)

