Aus der Kabine! Nemkívánatos személy lett a Fradi volt edzője az ukrán öltözőben

No nem az 1969-es, Csehszlovákia elleni 4–1, hanem a napra pontosan nyolc évvel ezelőtti, Izland elleni pontszerzés élménye.

A magyar labdarúgó-válogatott 2016. június 18-án játszotta a második csoportmérkőzését a franciaországi Európa-bajnokságon. A torna meglepetéscsapatának számító Izland pedig Gylfi Sigurdsson büntetőjével sokáig vezetett a mieink ellen, Böde Dánielék a 88. percben egyenlítettek Birkir Saevarsson öngóljával – az így megszerzett egy ponttal pedig lényegében el is dőlt (noha matematikailag még nem volt biztos a lefújáskor), hogy továbbjutunk a csoportból (1–1).

A meccs sokak számára a tar fejű orosz játékvezető, Szergej Karaszjov „ámokfutásáról” maradt meg, de ha a szívünkre tesszük a kezünket, a tizenegyes fújható volt, ahogyan több, akkoriban vitatott ítélete is megállta végül a helyét – akkor is, ha a szimpátiánkat nem vívta ki velük.

Anno Marseille-ben robbant be igazán az Eb-láz, a 60 ezer néző közel fele magyar volt. Az osztrákverés után rengeteg szurkoló indult meg jegy nélkül is, remélve, hogy majd helyi üzérektől sikerül szerezniük a helyszínen. Akkoriban még könnyebben ment: az volt az utolsó kontinensviadal papíralapú tikettekkel. Ma már csak külön felár ellenében lehet gyűjtői példányokat rendelni, de a meccsekre akkor is az okostelefonos applikációval vezet az út.

Ezúttal is jó lenne megcsípni egy pontot a második csoportmeccsen, noha a feladat jóval nehezebbnek tűnik, hiszen nem egy „underdog”, hanem a hazai pályán szereplő, sokaknál a titkos esélyek közé sorolt Németország lesz Szoboszlai Dominikék ellenfele…

Ezzel együtt sem rossz jelmondat talán holnapra: „Nekünk a 2016-os Marseille kell!”

Azaz legalább egy pont.