Az ukránok ellen kiválóan és eredményesen kontrázó román válogatottban a helyi sajtóban csak „román Mbappéként” emlegetett Coman lendületes játékkal vétette észre magát, mielőtt a 62. percben lecserélték. A katari klub képviselőit azonban ez a 62 perc is meggyőzte arról, hogy a szélső minden pénzt megér számukra, legalábbis az ötmillió eurót (mintegy kétmilliárd forintos) kivásárlási záradékot mindenképpen.

Florinel ma játszotta utolsó meccsét a válogatottban a Steaua játékosaként. Kifizették érte a záradékát. Azt hiszem, most jött meg a pénz. Vagy ha nem ma, akkor majd holnap biztosan

– mondta Gigi Becali a műsorban.

Hozzátette: szíve szerint többet kért és valószínűleg a játékos értékét tekintve kaphatott is volna a katariaktól – a mértékadó transfermarkt.de hétmillió euróra teszi az értékét –, de nem volt mit tennie, a szerződésben foglalt összeg ötmillió euró volt. Pedig szerinte a 26 éves futballista akár tízmillió eurót is ér, és az ára a következő napokban még tovább is nőhet.

Csak azt sajnálom, hogy az ország legsikeresebb klubjának legnagyobb tehetségéért nem kaphattunk ennél is több pénzt… De amikor egy összegben kifizetik érte az ötöt, akkor nincs mit tennem. A kérők milliárdosok, de azért spórolni ők is mindig szeretnének.

Coman 2011 és 2016 között a Hagi Akadémián nevelkedett, majd az FC Viitorulban szerepelt egy évet, mielőtt 2017 augusztusában az FCSB-hez került volna. A transfermarkt.de adatai alapján a bukarestieknél 233 tétmérkőzésen 63 gólt szerzett és 62 gólpasszt adott. A válogatottban 2019-ben mutatkozott be, az Ukrajna elleni Eb-meccsen 16. alkalommal lépett pályára a nemzeti együttesben, egy gólt szerzett.

A katari klub több légióst is foglalkoztat, a kispadon például ismert francia szakember, Cristophe Galtier ült az előző szezonban, amelyben a pályán az Aston Villától kölcsönvett brazil Philippe Coutinho játszott, míg nyártól ott szerepel majd a spanyol válogatott támadó középpályás, Luis Alberto. Az al-Duhail a 2023–2024-es bajnoki idényben a 12 csapatos bajnokságban a hatodik helyen zárt, 22 meccsén 28 pontot szerzett. Az erősítés tehát ráfér a csapatra.

