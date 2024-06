A német kollektív társadalmi tudat a nagy nyári futballfesztiválként emlegeti a 2006-os világbajnokságot. Azt a hazai rendezésű tornájukat, amelyik előtt legutóbb annyira leírták a válogatottjukat – aztán a Nationalelf az elődöntőig menetelt, és a későbbi győztes olaszokat is 120 perces csatára kényszerítette a fináléért.

Ha nem is hasonlóan széles körű élmény odahaza, a magyar drukkerekkel beszélgetve sokan felidézték a három évvel ezelőtti müncheni Eb-meccsünket a mostani rendezővel szemben. Akkor a mieink kétszer is vezetve, a 84. percben megpattanó Leon Goretzka-lövésnek „köszönhetően” zártak végül 2–2-re. Az az egy pont akkor kevés volt a továbbjutáshoz. A mai randevúnak viszont úgy mehettünk neki, hogy az életben maradást jelentené egy hasonló eredmény – no meg azt, hogy Szoboszlai Dominikék a csoportkör utolsó fordulója előtt saját kezünkben tudhatják a sorsukat. Nem lövöm le a poént, nem sikerült...

A 2021-es találkozó Marco Rossi keddi sajtótájékoztatóján is szóba került, ám szövetségi kapitányunk nem győzte hangsúlyozni, a múltból nem lehet megélni: az a német válogatott egészen más volt, mint a mostani. Egy szempontból azonban mégis lehet jelentősége a legutóbbi három, a Nationalelf ellen veretlenül megvívott meccsünknek: hogy tudjuk, bennünk megvan a képesség, hogy az előzetes esélyeket megcáfolva borsot törjünk az orruk alá.

A németek önbizalmára mindenesetre nem lehetett panasz, a nyitómeccsen több rekordot is átírva 5–1-re verték Skóciát, míg mi egy nappal később kiábrándító első félidei teljesítménnyel 3–1-re kikaptunk Svájctól. Julian Nagelsmann kedden úgy fogalmazott, megítélése szerint nincs nagy különbség a skót és a magyar válogatott erőssége között, hogy ezzel Skóciának akart hízelegni, vagy a mieinket degradálta, jó kérdés. Csak remélhettük, ha utóbbiról is van szó, sikerül megcáfolnunk az Eb-történelem legfiatalabb szövetségi kapitányának rólunk szóló gondolatait.

Rossi azt ígérte, még egyszer olyan gyámoltalan első félidőt nem hozunk össze, mint szombaton. Az ígéret pedig alig 20 másodperc alatt igazolást nyert, labdaszerzés után Varga Barnabás csúsztatott a tizenhatos előterében, Sallai Roland pedig meglepte agresszivitásával Joshua Kimmichet, és máris lövőhelyzetben volt Manuel Neuerrel szemben az ötös bal csücskénél. A lehetőség azonban kimaradt…

Nulla ponttal várja a magyar válogatott a Skócia elleni, utolsó csoportmérkőzését az Eb-n. Meglehet még a továbbjutás? Igen.

Nem.

A folytatásban is az volt az ember érzése, sikerült meglepni a németeket. Rendben, a házigazda többet birtokolta a labdát, de ez rendkívül meddő adogatás volt, többnyire saját térfélen. A németek néma csendben figyelték az első tíz percet, miközben mi két szögletből is veszélyeztettünk, igaz, Bolla Bendegúz megpattanó lövése végül messze elkerülte a kaput.

A 11. percre fordulva láthattuk a németek első komoly lehetőségét, Kai Havertz verte meg a tizenhatos jobb oldalánál Willi Orbánt – kicsit mintha nem értette volna meg magát a védő és a kapus –, de Gulácsi Péter óriási bravúrral belekapott az alig hat méterről érkező lövésbe. A sarokrúgás után pedig megint Bolla villant, ezúttal az ellenfél kapuja helyett a sajátunknál, az ötös csücskénél kifejelve Robert Andrich átlövési kísérletét.

Negyedóra elteltével érezhetően lerázta magáról meglepettségét a Nationalelf, amely fokozta a nyomást a magyar kapun. Jamal Musiala, Havertz és Ilkay Gündogan háromszögezték ki a védelmünket egyérintőben, szerencsénkre azonban a török–német csapatkapitány nem tudta röviden átvenni a labdát az öt és feles előterében.

A 22. percben meg is szerezték a németek a vezetést, Musiala ugratta ki a leshatáron Gündogant, akit Orbán szépen megelőzött az öt és feles előterében, majd összeakadt a lába a német kapitányéval, így elesett. Gündogan a kivetődő Gulácsi érintése után visszaszerezte a labdát, lepasszolta Musialának, utóbbi pedig a gólvonalra visszazáró Fiola Attila mellett a léc alá vágta a labdát. A videóbíró visszanézte az esetet, aztán óriási meglepetésre, de a németek nagy-nagy örömére helyben hagyta a gólt (1–0).

Maradjunk annyiban, hogy fordított esetben, ha egy ilyen kontakt védő és támadó között a támadó kárára történik, 99 százalékban tizenegyes az ítélet – itt a holland kifelé nem ítélte meg ugyanezt.

Nem sokkal később a jelenet egészen közeli kameraállásról ki is került a StuttgartAréna óriáskivetítőjére, óriási füttykoncertet kirobbantva a magyar drukkerekből, majd az

UEFA maffia! UEFA maffia! – skandálást is.

Gyorsan válaszolhattunk volna, Szoboszlait faragták le a tizenhatos bal csücskénél. A szabadrúgást a sértett vállalta el, Neuer pedig – pechünkre – óriási vetődéssel kiütötte a jobb felsőből. Pedig szemmértékre veszélyben lettek volna azok a bizonyos pókok…

A 28. percben újfent Szoboszlai veszélyeztetett, Kerkez Milos ívelte be balról, ám nem középre, inkább okosan a tizenhatos vonalához, csapatkapitányunk pedig átvette, majd egy pattanást követően 12 méterről lőtt is, de Jonathan Tah blokkolta. Beszédes, hogy 30 perc után ugyan továbbra is jelentős volt a német labdabirtoklási fölény, mégis a magyar csapat neve mellett szerepelt a több gólszerzési kísérlet, és minimálisan a jobb xG is. A helyzetminőség-mutatónk 0,81-nél állt, míg a németeké 0,79-en.

A félidő hajrája újfent állandósuló német nyomást és egy-két korán elfojtott magyar kontrát hozott – szabályos körülmények között kialakított ziccer nélkül. Bár a végére még maradt egy komolyabb pengeváltás. Előbb Musiala 18 méterről a bal oldali oldalhálóba vágódó lövése zavart össze cirka 20-25 ezer németet annyira, hogy újabb gólt kiáltson. Majd a ráadásban Bolla csúsztatása és Neuer bravúrja után a kipattanóból Sallai fejelt tőlünk egy lesgólt – ezzel néhány pillanatra 12-15 ezer magyarból kirobbantva az örömujjongást, sajnos indokolatlanul.

Csere nélkül futottunk neki a második félidőnek, melynek első 15 perce nem hozott komolyabb változást a játék képében. A házigazda továbbra is jelentős, 63–65 százalékos labdabirtoklási fölényben futballozott, ám ordító helyzetet nem tudott kialakítani ebből. Orbán és Bolla többször is bravúros védekezést mutatott be, és Varga B. is érezhetően többet lépett vissza védekezni, mint tette azt Svájc ellen. Az 55. percben azért így is kellett egy újabb Gulácsi-védés, Gündogan forgatta meg a védelmünk bal szélén Dárdait, majd a beadása után épp Kroos elé sikerült öklözni a labdát – az ő 17 méteres, megpattanó lövésébe ért bele nagyot mentve a Leipzig magyar válogatott hálóőre.

De maradt veszély bennünk is, például a 60. percben Sallai indult meg jó cselből a bal szélen, a beadása után pedig Varga ugrotta túl a Bayern Münchennel összeboronált Taht, ám egyúttal bólintott is fél méterrel a jobb felső mellé.

Már-már úgy tűnt, teljesül az a kívánságunk, hogy nyitott hajrába mehessünk bele, és így a végjátékban is reális esélyünk legyen a pontszerzésre, de a 67. percben a fehér trikósok megduplázták az előnyüket. Maximilian Mittelstädt maradt rettenetesen üresen a tizenhatos bal csücskénél, kapta is a labdát Musialától, majd a tizenegyes pontnál érkező Gündogannak készített le, aki átvétel nélkül, ballal a bal alsóba helyezett. A németek gólörömén érződött, mennyire megkönnyebbültek, hogy a késélre menő csatában nekik jött össze a meccs második találata (2–0).

A hajrá ezzel teljesen más irányt vett, ahogyan arról a minap Schäfer András is beszélt, a szépítés reményében is jóval több kockázatot kellett vállalnunk, mint amennyi még egészséges esetben belefér. Átálltunk kétcenteres játékra, ami az első fordulóban sem jött be igazán, akkor Svájc, most Németország számára jelentett szabad kontrajátékot és könnyed átjárást a középpályánkon az utolsó 15-20 percre. Az addigi csataláng apránként kialudt, a végjáték könnyed német passzolgatásról és néhány könnyelmű, a kapunkat rendre elkerülő átlövési kísérletről szólt. Nagelsmann pedig nyugodtan osztogathatta a jutalomperceket a hazai pályán szereplő stuttgarti különítmény tagjainak, Chris Führichnek és Deniz Undavnak.



A szerencsénkről mindent elárul, hogy Neuer pocsék kijövetele és kiejtett labdája után Orbán hét méterről érkező lövését még a Rüdiger–Kimmich páros ki tudta vágni a gólvonalról. Majd Tah tizenhatoson belüli kezezése is büntetlenül maradt, így aztán a szépítés sem jött össze. Pedig több meghatározó támadóstatisztika, a nagy helyzetek száma (négy nálunk, három a németeknél) és az xG (1,65 a német, 1,52 a magyar) alapján is jóval több lehetett volna ebben a küzdelemben számunkra.

A magyar válogatott az 1954-es berni vb-döntő (2:3) óta először szenvedett vereséget tétmeccsen a németektől. Az elmúlt hetven év három tétmeccsén két döntetlen és egy győzelem volt a mérlegünk a mai napot megelőzően Németország és a jogelőd NSZK ellen…

A mieinknek vasárnap Skócia ellen zárul a csoportkör. Hogy akkor még milyen célok lebeghetnek Szoboszlaiék szeme előtt, az nagyban függ a csoport másik mai meccsétől, a skót–svájci összecsapástól, valamint a többi kvartett eredményeitől is. A szinte biztos továbbjutást jelentő négy pontra már nincs esély, hárommal még összejöhet – körbeverés esetén nem is feltétlenül a legjobb harmadikok között, de ez már messze nem csak a magyar válogatotton múlik.

A németek – a horvátok mai, albánok elleni döntetlenje miatt – továbbjutottak az egyenes kieséses szakaszba két meccs után. Elméletileg ugyan lehet még három hatpontos az A csoportban, a németekből pedig harmadik a kvartettben, de mivel már két másik csoportban is volt döntetlen, az biztos, hogy a legjobb négy csoportharmadik közé legrosszabb esetben is odafér a házigazda.

Labdarúgó-Európa-bajnokság 2024, csoportkör, 2. forduló:

A csoport

Németország–Magyarország 2–0 (1–0)

Stuttgart, StuttgartAréna, 54 ezer néző. Vezette: Danny Makkelie (holland)

NÉMETORSZÁG: Neuer – Kimmich, Tah, Rüdiger, Mittelstadt – Andrich (Can, 72.), Kroos – Musiala (Führich, 72.), Gündogan (Undav, 84.), Wirtz (L. Sané, 58.) – Havertz (Füllkrug, 58.). Szövetségi kapitány: Julian Nagelsmann

MAGYARORSZÁG: Gulácsi – Fiola, Orbán W., Dárdai M. – Bolla B. (Ádám M., 75.), Nagy Á. (Kleinheisler, 64.), Schäfer, Kerkez (Nagy Zs., 75.) – Szoboszlai, Sallai (Csoboth, 87.) – Varga B. (Gazdag, 87.) Szövetségi kapitány: Marco Rossi

Gólszerző: Musiala (22.), Gündogan (67.)

21.00, Köln: Skócia–Svájc

A csoport állása: 1. (és továbbjutott) Németország 6 pont (7–1), 2. Svájc 3 (3–1, 1 meccs), 3–3. Magyarország 0 (1–5), Skócia 0 (1–5, 1 meccs).

3. forduló

június 23., 21.00, Frankfurt: Svájc–Németország

június 23., 21.00, Stuttgart: Skócia–Magyarország

Az 1. fordulóban történt

B csoport:

