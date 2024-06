Németországi túránk nem állhat meg, a magyar labdarúgó-válogatott szempontjából könnyen lehet, hogy sorsdöntő, házigazda elleni Eb-csoportmérkőzés előtt ezúttal a Marco Rossi csapatának otthont adó kisvárost és környékét mutatjuk be.

Szerkesztőségünk múlt csütörtökön pattant autóba, hogy beszámoljunk olvasóinknak a 2024-es Európa-bajnokság minden rezdüléséről.

Gyönyörű ékszerdoboz terül el a válogatott szállásától egy karnyújtásnyira

Első lépésben a nyitómeccs helyszínéül szolgáló Münchenig zötykölődtünk mintegy 700 kilométert (úti riport itt!), majd egy kölni, egy gelsenkircheni és egy stuttgarti kitérővel érkeztünk meg az ország déli részén fekvő Weiler-Simmerbergbe.

Ha pedig már eddig lejöttünk, még egy kicsit ráhúztunk, és meglátogattuk a Boden-tavat.

Az Ausztriával, Németországgal és Svájccal is határos tó az Alpok északi lábánál fekszik, a végeláthatatlan víztükör a naplementében a hegyekkel a háttérben pedig finoman szólva is megnyerő képet festett.

Két hiányzóval számolhatunk, Szoboszlai úgy fest, hogy rendben van

Közép-Európa harmadik legnagyobb tavát (azért a Balatont mégsem lehet megverni!) meglátogatva tértünk vissza Weilerbe, hogy a keddi sajtónyilvános edzést testközelből figyelhessük meg.

No persze nem az egészet, hiszen a bevett protokoll szerint ilyenkor csak a gyakorlás kezdeti, alig negyedórás szakaszát tekinthetik meg az érdeklődők, így érdemi taktikai variációk kifigyelésére nem alkalmas a tréning, arra viszont igen, hogy képet kapjunk a sérültek állapotáról.

Szoboszlai Dominik combproblémájáról a Schäfer Andrással szembeni párharcok intenzitásából kiindulva most már talán beszélhetünk végleg múlt időben, ugyanakkor a svájciak elleni mérkőzésről is lemaradó Loic Nego, valamint Balogh Botond továbbra sem volt a társakkal a németek elleni utolsó labdás felkészülés során, így az ő szerdai játékuk ezen a ponton esélytelenné vált.

Hegyek, legelők, tehenek, világi béke

A Weilerbe vezető úton kollégám többször is ámulattal sóhajtott fel, és való igaz, hogy a látvány pompás volt: amerre a tekintet ellát, mindenfelé csodálatos zöld legelők – rajtuk a városi rohanás iramához szokott embereket mélán figyelő tehéncsordával –, fák vagy éppen lélegzetelállító hegyvonulatok tárultak az ember szeme elé.

No, amikor megérkeztünk, akkor azért ennek a bukéjával is találkozhattunk, de fotósunk szerint még ez is imádnivaló volt a rengeteg helyi sörfőzdével megáldott környékben.

Ha nemcsak a „folyékony kenyér”, hanem egyéb nyalánkságok iránt is fogékony az ember, akkor hatalmas választékú sajtkülönlegességekkel vagy éppen desszertválasztékkal is találkozhat – persze ehhez nem árt egy kis időzítés.

Mert ahogy például Köln és Stuttgart környékén a vasárnapi boltzár esetében, Weilerben a cukrászdában a keddi zárva tartással lehet szembesülni, és a délelőtti és délutáni műszak között bizony előfordul olyan is, hogy sziesztaidő miatt nem találhatjuk nyitva a felkeresett vendéglátóhelyeket.

Az biztos, hogy ezen a helyen a nagyváros forgataga után az ember hirtelen teljesen megnyugszik, egyszerre már sehová sem siet, és teljesen képes kikapcsolni.

Világi nyugalomban készülhet a magyar válogatott

Azzal tehát aligha lehet gond, hogy Marco Rossi fiainak a fókuszát bármi is elvonná a labdarúgástól, a nyitómeccsen tapasztalt német rohamok megfékezéseivel már annál inkább.

Pláne ha ismét olyan sok egyéni hibát mutat be a csapat, mint a Svájc elleni mérkőzésen – főleg az első félidőben. Ugyanakkor, ha a nagyjából az 55. perc utáni játékot láthatjuk Varga Barnabáséktól, esetleg egy kicsit még jobb helyzetkihasználást, akkor újra megtréfálhatjuk a németeket.

Hiszen ne felejtsük: a legutóbbi három mérkőzésen (a 2021-re halasztott Eb-n 2–2, az ezt követő 2022-es Nemzetek Ligájában itthon 1–1, idegenben 1–0-s magyar siker) a mostani házigazda nyeretlen maradt a magyar csapattal szemben…

Labdarúgó-Európa-bajnokság 2024, csoportkör, 2. forduló:

A csoport

18.00: Magyarország–Németország (Stuttgart) – élőben az Indexen!

21.00: Skócia–Svájc (Köln)

Az 1. fordulóban

Magyarország–Svájc 1–3



Németország–Skócia 5–1

A csoport állása: 1. Németország 3 pont (5–1), 2. Svájc 3 (3–1), 3. Magyarország 0 (1–3), 4. Skócia 0 (1–5)

Szerdán a házigazda Németország lesz a magyar válogatott következő csoportellenfele az Eb-n. Mit vár a találkozótól? A németek könnyedén győznek le minket.

A németeket alaposan megdolgoztatjuk, de kikapunk.

Döntetlen lesz, megszerezzük az első pontunkat.

Küzdelmes mérkőzésen nyerünk.

Óriási formaváltozás mindkét fél részéről, örömfocival gyűjtünk három pontot.

