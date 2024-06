Németországban továbbra is arról álmodoznak, hogy a 2006-os vb-rendezésük után a 2024-es Eb-n is tovább írhatják a tündérmeséjüket. Julian Nagelsmann fiai már szerdán bebiztosíthatják a helyüket a legjobb 16 között, ehhez pedig épp a magyar labdarúgó-válogatott ellen tehetnek nagy lépést.

A német lapok a nyári tündérmese 2.0-val aposztrofálják az eseményt, a 18 évvel ezelőtti világbajnokság szenzációs hangulatát és az egészen jó német szereplést (bronzérem) szeretnék ismét feleleveníteni.

Ehhez a rajt pazarul alakult, hiszen Skóciát 5–1-re legyőzte a Nationalelf, szerdán pedig már a nyolcaddöntős helyét is biztossá teheti.

Ennek eléréséhez csupán arra van szükség, hogy Németország Magyarország ellen is győzzön, Skócia pedig ne verje meg Svájcot.

Ebben az esetben ugyanis a házigazdának hat pontja lenne, a mieinknek nulla, Skóciának legfeljebb egy, így pedig legrosszabb esetben is a második helyen zárnának a csoportban (Svájc előzhet be), amivel biztossá válik a továbbjutás.

A Bild ugyanakkor azt is kiemeli, hogy valójában ez már csak elméleti kérdés, hiszen a 24 csapatos Eb-ről az első két helyezettek mellett a négy legjobb csoportharmadik is továbbmegy, és a legutóbbi kiírásban három négy- és három hárompontos együttes zárt harmadikként. Négy ponttal eddig minden 24 csapatos nagy torna (Eb, vb) esetében megvolt a továbbjutás, tehát egy mai iksszel is biztosra vehető, hogy legrosszabb esetben harmadikként nyolcaddöntőbe kerülnek a németek.

De még ha ma ki is kapna a Nationalelf, az 5–1-es rajt miatt remek a gólkülönbsége, és ha végül három ponttal is zárna (ami azért jelenállás szerint igencsak meglepő lenne), valószínűleg olyan gólkülönbséggel zárna, amivel a négy legjobb harmadik közé ugyancsak beférkőzne.

A cél persze a házigazdánál nem ez, hanem a hibátlan, kilencpontos csoportkör…

A Kickernél már négymeccses a német nyeretlenség

Néha a Kicker is tud hibázni: egy elírásnak köszönhetően négy meccse veretlen a magyar válogatott a némettel szemben a sportlapnál. A valóság – sajnos – csak három. Bár remélhetjük, hogy a szerző óhatatlanul is elszólta magát, és a jövőbe lát. A lap kiemeli, az 5–1-es müncheni diadalnál jobban nem is indulhatott volna ez a torna a Nationalelfnek, ellenben a mieink beragadtak a Svájc elleni 3–1-es vereség miatt. A szövegben felidézik a két válogatott legutóbbi három összecsapását, a Nemzetek Ligájában játszott 2022-es 1–1-et és 1–0-t, valamint az előző Eb-csoportkörben vívott müncheni 2–2-t. Megállapítják ők is, ha megverik a mieinket, és bizonyos egyéb feltételek is teljesülnek – mint fentebb említettük, Skócia nem nyer –, akkor matematikailag is biztos a továbbjutásuk a nyolcaddöntőbe. Azt már csak mi tesszük hozzá, ha már van négy pontjuk, 99 százalék szintén a továbbjutás, legalábbis az előző két, már 24 csapatos tornán, nem lehetett kiesni négy ponttal a csoportkör végén.

Németország második legnagyobb példányszámban eladott lapja, a Süddeutsche Zeitung egy terjedelmes Joshua Kimmich-interjúval készült a német–magyarra. Ebben Kimmich hosszasan ecseteli, milyen taktikai változásokon esett át a csapat, és hogy igazából hasznosnak érzi magát a védelem jobb szélén. Mindez azért érdekes, mert korábban óriási vitákat szült, hogy klubcsapatában és a válogatottban is ragaszkodott állítólag ahhoz, hogy a középpálya közepén vessék be. Csupán pályafutása elején szerepelt védőként.

A Bayern játékosa beszélt a mentális nyomásról és az esetleges generációs kihívásokról, szerinte nem igaz a vád, hogy a korábbi német futballgenerációkhoz képest az övé csupán az egókról szólna. Beszélt arról is, az elmúlt években úgy érezte, sokszor akkor is őt hibáztatja a közvélemény egy-egy gyengébb teljesítményért, ha sokkal inkább csapatként terhelte őket a felelősség a kudarcokért. Bár sokszor ő is inkább önmagát ostorozta, ami nem segített a későbbi jó teljesítmény elérésében sem. Kimmich szerint ezekből is tanult, tanultak, ennek köszönhetően jóval jobb mentális állapotban és hangulatban vágtak neki a hazai kontinensviadalnak, mint előzetesen sokan tippelték volna.

FAZ: Minden fordítva, mint három éve

A Frankfurter Allgemeine szerint amilyen közel volt három éve Magyarország ellen a kieséshez – hat perccel a vége előtt még vezettünk, akkor jött Leon Goretzka megpattanó lövése és gólja a 2–2-höz –, olyan közel kerülhet most épp a nyolcaddöntőhöz. A FAZ 76,3 százalékos valószínűséget ad a német győzelemre, míg a magyaroknak csupán 8,2-t arra, hogy sikerül begyűjteniük a három pontot. Felhívják a figyelmet a rajt lélektana mellett arra is, hogy míg egy átlagos német futballista 32,73, a miénk 6,36.

„Minden jó, mindenki egészséges, mindenki bevethető” – ezzel az idézettel számoltak be Nagelsmann kedd délutáni sajtótájékoztatójáról. A kapitányhoz hasonlóan úgy látják, a mieink eredménykényszerben kénytelenek lesznek jobban kinyílni, ez pedig jó esélyt ad majd számukra a kontrákra, illetve arra, hogy kihasználják a Jamal Musiala, Florian Wirtz, Kai Havertz trió sebességét.

A Spiegel szerzője az, aki szembemegy a Nagelsmann által bedobott, támadó szellemű magyar csapat narratívájával, és épp arról értekezik, a vélhetően megint a kispadon kezdő Dortmund-csatár, Niklas Füllkrug lehet rendkívül hasznos, ha egy tömörülő védelem ellen nyers erőre lenne szüksége a Nationalelfnek. Azt azonban ez a cikk is hangsúlyozza, a németeknek remek esélyük van kiharcolni a továbbjutást, egyúttal a búcsú szélére lökni egy előzetesen igen kellemetlennek tartott ellenfelet.

Erőszakos magyar huligáncsoporttól tartanak a stuttgartiak

Arról korábban lapunk is beszámolt, nagy lesz a rendőri készültség Stuttgartban, és a beharangozott 2500 fős különítmény szerdán valóban meg is jelenhet a város utcáin – a magyarok elleni mérkőzés ugyanis kiemelt kockázatú, és ezen a napon lesz legnagyobb létszámban a felügyelet.

A Stuttgarter Zeitung cikkében kiemeli, hogy

a sok normális és békés drukker mellett a rendőrség számít a Carpathian Brigade nevű erőszakos huligáncsoport megjelenésére is.

Németországban már három évvel ezelőtt, a müncheni csoportmeccsünk előtt is tartottak a fekete pólóba öltözött csoporttól, amelyet (tévesen) neonáci szervezetként azonosítottak, és úgy látszik, hogy továbbra sem engednek az erőszakos narratívából.

Hozzáteszik ugyanakkor, hogy már kedden érkeztek magyar szurkolók, akik énekelgettek és söröztek a többi nemzet drukkereivel, de lehet, hogy ez csak a vihar előtti csend. Hogy ne legyenek utcai összetűzések, arról azzal kívánnak gondoskodni, hogy külön útvonalakra terelik a két tábort, hogy azok ne is találkozhassanak. Az állami rendőrség mellett egyenruhás segélyszolgálatok és civil erők is lesznek a városban, hogy a zavargásoknak elejét vegyék.

Nemcsak az utcákat, hanem a légtereket is kiemelten figyelik, a tájékoztatás szerint már öt civil drónt kapcsoltak le, valószínűleg nem voltak elég figyelmesek tulajdonosaik a jelenlegi korlátozásokat illetően.

Európa-bajnokság, A csoport

2. forduló

18.00: Magyarország–Németország (Stuttgart) – élőben az Indexen!

21.00: Skócia–Svájc (Köln)

Az első fordulóban

Magyarország–Svájc 1–3



Németország–Skócia 5–1

A csoport állása: 1. Németország 3 pont (5–1), 2. Svájc 3 (3–1), 3. Magyarország 0 (1–3), 4. Skócia 0 (1–5)

(Borítókép: Egy rendőr a stuttgarti stadionban. Fotó: Marijan Murat / picture alliance / Getty Images)

