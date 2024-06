Orbán Viktor is ott lesz a magyar válogatott mai mérkőzésén

Tegnap a Ruhr-vidéken tombolt óriási vihar, megkeserítve ezzel a Dortmundba érkezett szurkolók életét. Mára hasonlót jövendöltek Stuttgart térségébe is. Reggel az előrejelzések valamivel derűlátóbbak lettek – egy vihargóc az éjjel épp eléggé kitombolta magát, jelentős villámlás és mennydörgés kíséretében, ami néha még az alvást is megnehezítette –, délelőttre már csak borús időt mondanak. Sőt, kora délutánra állítólag a nap is kisüt.

A feketeleves a magyar tábor vonulásával egy időpontra eshet azonban: délután három óra magasságában 35-40 százalékos eséllyel jósolnak esőt, zivatart, egy Franciaország felől ebbe az irányba mozgó felhőréteg miatt. Annyi a dolog szépsége, hogy a radarképek alapján Stuttgartot csak a széle csípi el, az igazán szutyok időjárás Frankfurt térségében lesz.