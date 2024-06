Június 19-én másodjára is pályára lép a magyar válogatott a 2024-es labdarúgó-Európa-bajnokság A csoportjában, Marco Rossi csapata 18 órától a hazai pályán futballozó Németországgal mérkőzik meg Stuttgartban. A helyszínen lévő magyar szurkolók ezúttal is együtt vonultak a stadionhoz, megadva az alaphangot a mieink szempontjából óriási jelentőségű találkozóhoz.

A kontinenstorna péntek este a Németország–Skócia-találkozóval startolt, amely elképesztő erődemonstrációt, ezzel együtt 5–1-es hazai sikert hozott, míg a mieink egy szörnyen gyenge első félidő után 3–1-es vereséget szenvedtek Svájctól, így a mai mérkőzés a továbbjutást tekintve sorsdöntő is lehet. Szoboszlai Dominikék egy mérkőzést követően a csoport harmadik helyén állnak.

Julian Nagelsmann csapatának ez lehet a nagy napja: a lehengerlő kezdés után Magyarország ellen ma be is biztosíthatja a 16 közé jutást, amennyiben győz, illetve Skócia nem veri meg Svájcot. Ebben az esetben ugyanis a házigazdának hat pontja lenne, a mieinknek nulla, Skóciának legfeljebb egy, így pedig legrosszabb esetben is a második helyen zárnának a csoportban a rendezők (Svájc előzhet be), amivel biztossá válik a továbbjutás.

Arról korábban lapunk is beszámolt, nagy a rendőri készültség Stuttgartban, és a beharangozott 2500 fős rendfenntartói különítmény – érzésre – szerdán valóban meg is jelent a város utcáin. A magyarok elleni mérkőzést a német hatóságok kiemelt kockázatúnak minősítették, ezért a Stuttgartban rendezett meccsek közül – öt találkozónak ad otthont az Eb-n a sváb főváros – a jelenlegi tervek szerint a mait biztosította a legtöbb rendőr.

A szurkolói vonulás valamivel 14 óra után indult Stuttgart főpályaudvara mellől, majd mintegy négy kilométeres út végén 15 óra 15 perckor ért a tömeg eleje az Arénához.

A Stuttgarter Zeitung cikkében kiemelte – a magyar válogatott legnagyobb szervezett szurkolói csoportját tévesen hivatkozva –, hogy:

a sok normális és békés drukker mellett a rendőrség számít a Carpathian Brigade nevű erőszakos huligáncsoport megjelenésére is.

Az Index helyszínen tartózkodó kollégái is ott voltak a tömegben, így olvasónk első kézből élhetik át a vonulás hangulatát a beágyazott videóra kattintva.

Európa-bajnokság, A csoport

2. forduló

18.00: Magyarország–Németország (Stuttgart) – élőben az Indexen!

21.00: Skócia–Svájc (Köln)

Az első fordulóban

Magyarország–Svájc 1–3

Németország–Skócia 5–1

A csoport állása: 1. Németország 3 pont (5–1), 2. Svájc 3 (3–1), 3. Magyarország 0 (1–3), 4. Skócia 0 (1–5)

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)

