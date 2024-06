Interjúnkból kiderül...

Hogyan került a Bayernhez, és mi mindent tanult az elmúlt években?

Németországban meg lehet-e élni pusztán a női labdarúgásban végzett edzői tevékenységből?

Milyen a szakápolók élete kinn – és miként fér össze a sporttal?

Milyen teljesítményt várnak a németek a saját válogatottjuktól, no meg arról, mire lehet jó a magyar csapat a rendezővel szemben?

Gulácsi Péter és Dibusz Dénes párosánál milyen érvek szólhattak egyik, milyen érvek a másik szerepeltetése mellett?

Mi a helyzet a német kapusfronton: Manuel Neuer világklasszis-e még mindig?

„Akkor azért volt bennem pánik” – kezdte történetét Horváth Bettina, akivel München belvárosának legrégebb óta működő sörkertjében ültünk le beszélgetni megannyi skót és német futballszurkolóval körülöttünk. A kijelentés az első, a Bayern kapusedzőjeként megélt hónapjaira vonatkozik: no nem a szakmai munka miatt, bár mint mondta, azért az első időszakban minimális izgalom volt benne, elvégre mégsem egy egészen hétköznapi klubnál kellett kapusedzéseket tartania. Hanem annak, hogy az első hetei után elszakadt a keresztszalagja, ami miatt képtelen volt megtartani a tréningeket is.

„Épp nagy nehezen bekerültem, és aztán már otthon ültem a kanapémon, azzal a gondolattal viaskodva, hogy akkor ez ennyi volt. Egy barátom biztatott, hogy ne zuhanjak össze, ne adjam fel. Menjek ki a meccsekre, nézzem az edzéseket, mutassam meg, hogy attól függetlenül, hogy sérült vagyok, a csapat életének része akarok lenni. Én pedig ezt tettem, igyekeztem tanácsokkal segíteni, átbeszélni a lányokkal a meccsszituációkat. Januárig tartott, mire a rehabilitációm odáig jutott, hogy bicegve legalább levezényeljem az edzéseket, ha a labdákat megrúgni még nem is tudtam. Az egész tavasz ráment, mire fizikálisan utolértem magamat, ennek ellenére is hosszabbítást ajánlott a klub nyáron. Ez elképesztően jólesett, mert azt éreztem, hogy az a bő öt hónapos munka, amit a sérülésem után végeztünk a lányokkal, nem volt hiábavaló, és valóban tudtak fejlődni általa. És valahol talán azt is értékelték, hogy tényleg nem adtam fel a sérülésem elején. A mentalitást, amit bizonyítottam vele” – fordult hát ürömből örömbe az idehaza Magyar Kupát, valamint két bajnoki ezüstöt és három bronzot nyert kapus.

Horváth eredetileg nem a sport miatt költözött Németországba. Civil hivatását tekintve szakápoló, a Viktóriánál eltöltött évei alatt Szombathelyen is ebben a munkakörben dolgozott, majd 2013-ban jött a lehetőség, hogy egy képzés révén kiköltözzön Freiburg vonzáskörzetébe. Mindez rövid szünetet is jelentett a sportolói pályafutásában, ám mint mondta, biztos volt abban, hogy előbb-utóbb még a labdarúgópályán találja magát. A német ötödosztályú TSV Gilchingnél kezdte végül újra a játékot, és itt kapta meg 2017-ben az első kapusedzői megbízatását is. Időközben edzőtáborozott a Bayer Leverkusennél is, míg edzőként 2021-ben ajánlották be a Bayern akadémiájára, ahol az első egyeztetéseket követően gyorsan megállapodtak a közös jövőről.

„A mentalitás és a mentális felkészítés az egyik legfontosabb, és ebben van talán a legnagyobb elmaradásunk” – mondja arról, hol tart megítélése szerint a német és a magyar női labdarúgás. A másik a tömegbázis kialakítása és az utánpótlás-bajnokságok szervezettsége, melyekben akkor is rosszul állunk, ha hozzávesszük, az egyik oldalon egy 80 milliós lélekszámú nemzet találkozik egy tízmillióssal.

„Itt még a női hetedosztályban is kifejezetten jó színvonal van. Miután kijöttem, játszottam az ötödosztályban is, és odahaza nem akarták elhinni, mikor azt mondtam, legalább olyan, mint nálunk az NB I. Én pedig csak annyit tudtam gondolni, miért nem annak hisznek, aki valóban látja és ki is próbálta rövid időkülönbséggel, hogy milyen nívójúak a meccsek egyik vagy másik ligában” – mondja, a hetedosztályú SV Untermenzingben még ma is aktívan védve. Münchenben egyébként egy másik korábbi utánpótlás-válogatott magyar hálóőrrel is dolgozott együtt, a TSV 1860 Münchenből két éve visszavonult Székely Györggyel, aki majd' három szezonon át volt a kapusedzője.

Németországban nyártól újabb reform lép életbe a futballban: már az U17-es korosztályban is egymás ellen fognak játszani a női és a férfi csapatok, míg korábban az U15 volt az utolsó ilyen korosztály. Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy vannak klubok, ahol vegyesen, fiúk és lányok együtt állnak fel, és vannak olyan ligák, ahol egyik hétvégén két férficsapat találkozik, a másikon egy női együttes az ellenfelük.

„Igen, lánycsapat fiúligában. Eddig a tizenhét éveseknél ez elkülönült, mi is a női Bundesligában szerepeltünk, a következő idényben viszont – ha jól tudom – az U16-os harmadosztályban indul majd az első számú csapatunk. Nagyjából ekkora szintkülönbség kell a fizikális különbségek kompenzálására, de még így is hasznosnak ígérkezik a váltás. Sokkal nagyobb kihívást jelent majd az átlagtempó, sokkal több lesz a kontakt, az ütközés, amit fel kell tudni vállalni. Másfelől persze nem könnyű az átállás, hiszen kivesznek egy csapatot az élvonal tetejéről, és beteszik egy harmad-negyedosztályba, ahol aligha a bajnoki címért fog küzdeni. Ezt az új helyzetet – a sikerélmények esetleges elmaradását, megritkulását – mentálisan is meg kell tanulni kezelni majd.”

A hazai akadémiák és képzés átlagszínvonaláról keveset beszéltünk, mivel régóta minimális a rálátása a közegre, kevés tapasztalattal bír első kézből ezekről. Néhány éve vendégeskedett az Illés Akadémiánál, valamint, mivel a volt klubjairól van szó, a Viktóriát és a Ferencvárost azért igyekszik közelebbről figyelni. Főleg a volt csapattársai elmondásaira, leírásaira alapozva úgy érzi, jó az irány, de még mindig nagy a lemaradás. „Amíg nem minden NB I-es klubban vannak meg a szintnek megfelelő feltételek, addig azért bőven van hova előre lépni infrastrukturálisan is.”

A válogatottaknál elindult munkát üdvözítőnek tartja. Szerinte a Magyar Labdarúgó-szövetség jól döntött, amikor 2021-ben Margret Kratzt nevezte ki szövetségi kapitánynak, aki az itt eltöltött három éve alatt sokat tudott hozzátenni a hazai szemlélethez és a női futballról való gondolkodás megváltoztatásához.

„Jó látni, hogy az utánpótlás-válogatottak élén is komoly nemzetközi szinten is jelentős tapasztalattal bíró szakemberek dolgoznak: Szarvas Alexandra, Gajdóczi Tibor, vagy épp Rácz Zsófi, aki korát meghazudtoló edzői tudással bír. Ők mind felkészült, jó szakemberek, emellett bírnak a szükséges pedagógiaérzékkel is, hogy a lányok számára ne csak kihívás, örömforrás is legyen a közös munka. Rengeteg az elvégzendő feladat odahaza, és összességében még mindig nagy a hátrányunk Nyugat-Európához képest, de ezt a lemaradást évtizedek alatt szedtük össze, nem elvárható, hogy hónapok alatt sikerüljön ledolgozni” – jelenti ki határozottan.

Úgy látja, senkinek sem lenne szabad olyan fizetéseket adni, mint amilyen összeget Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo vagy épp Erling Haaland hazavisz labdarúgóként. Ezeket emiatt jelentősen csökkentené, míg a nőknél a topjátékosok bérét emelné, így zárva az ollót a két szakág között. Megjegyezte, hosszabb távon szerinte a legjobb női játékosok is megérdemelnék a hasonló bérezést és lehetőségeket, különösképpen Angliában és Spanyolországban, ahol a női felnőttlabdarúgás egyre gyakrabban produkál hasonló nézőszámokat, mint a férfi.

Németországban ekkora rajongói bázisa még nincs a női focinak: a Bayern első számú csapata az előző idényben 13 ezer néző előtt játszotta a legtöbb szurkolót vonzó meccsét, a VfL Wolfsburg elleni csúcsrangadót.

„Egy átlagos játékos a Bayernnél havi három-négy ezer eurót keres jelenleg, ennek kicsivel több mint a duplája, egy nyolc-tíz ezer eurós összeg reális lenne.”

Ez persze a nyugat-európai közeghez belőtt összeg, ahol azért másként alakulnak az átlagbérek, mint odahaza. A németeknél az említett három-négy ezer euró egy jónak számító, de inkább átlagos, mintsem kiugró fizetés. Szakápolóként például mindenféle kompenzációval együtt ennyit lehet ugyancsak hazavinni. Ennél jelentősen többet pedig egyedül a Bayern jelenlegi legnagyobb sztárja, az Instagramon 610 ezer követővel rendelkező Giulia Gwinn keres – ő is reklám- és szponzorszerződéseivel együtt.

Mint meséli, szívesen lépne idővel feljebb a felnőttfutball világába. Nem is olyan rég lett volna egy lehetősége az ugyancsak élvonalbeli, a 2023–2024-es szezont bronzérmesként záró Eintracht Frankfurttól, de mivel akkor már elígérkezett a Bayernhez egy újabb szezonra, nem akarta meghazudtolni az adott szavát. Úgy áll a kérdéshez, ha tisztességgel végzi a munkáját Münchenben, annak idővel ki kell fizetődnie. Addig is végzi a különböző képzéseket a német szövetségnél (DFB), és pont két hete kapta meg az értesítést, hogy elkezdheti az UEFA B-licences kapusedzői tanfolyamát is. Ezzel a Bayern akadémiáján a legképzettebb női szakember lesz ősztől.

„Jó lenne akár Münchenben is maradni, de ez nem úgy működik, hogy felteszem a kezem, hogy én akarok az első csapat kapusedzője lenni holnaptól, és akkor az leszek.”

Igyekszik nyitottan állni a lehetőségekhez, de nem túltervezni semmit. Hálás a münchenieknek, s nemcsak azért, mert megkapta tőlük a lehetőséget, hogy egy igazi elitakadémián dolgozzon, vagy azért, mert a sérülése idején is kitartottak mellette. Szerinte egyszerre rugalmas, a munka iránti alázatot és odaadást helyén kezelő és értékelő klub a Bayern. Nem biztos abban, hogy a csapatok többsége nyitott lett volna arra a kompromisszumra is, hogy a magyar U15-ös válogatottat is segíteni tudja az akadémiai teendői mellett, ahogyan azt ettől a nyártól majd megteheti.

S hogy hazatérne-e? A vágy megvan benne, és ha lenne olyan forgatókönyv, amely megoldást nyújt a civil állására is, és a mostani lehetőségei nagyjából 70-75 százalékát fedezi anyagi téren, úgy érzi, már elgondolkodna az ajánlaton. Egyelőre azonban inkább Németországban látja még a jövőjét.

„Sohasem voltam az az ember, aki a pénzt hajszolja, és szeretek segíteni, ha tudok. Ha tanítványaimhoz is úgy állok, az a legfontosabb, hogy együtt kihozzuk a tehetségükből a maximumot. Ha ők sokat fejlődnek és jól szerepelnek, az számomra a legnagyobb elismerés. Nagyon büszke voltam, amikor az egyik korábbi tanítványomat például sikerült beajánlanom Münchenbe, Magdalenával most az U16-os korosztályban dolgozhatunk így együtt. Óriási potenciált látok benne, és a többi szakember is. Bízom abban, hogy két-három éven belül akár az első számú csapatnál is bizonyítási lehetőséget kap. Az például felemelő siker lenne.”

A siker kapcsán átterelődött a szó az Európa-bajnokságra, és arra, a német kollégái reakcióiból mi következik, milyen eredménnyel lennének elégedettek a hazai rendezésű tornán.

„A hangulat frenetikus, főleg München belvárosában érezni, hogy pezseg az élet. Én innen húsz kilométerre lakom, ott azért inkább akkor látni, hogy Európa-bajnokság van, ha a német válogatott játszik, akkor viszont megtelnek a kocsmák, a meccsnézésre alkalmas közösségi terek. Azt érzem, óvatos optimizmussal állnak ehhez a tornához, tudják, hogy nem ők a legnagyobb esélyesek, de bíznak a válogatottjukban. Előzetesen azért emlegettem a csapatomnál, hogy jó kis csoportrangadót vívhatunk majd.”

A torna előtt egyébként mind a német, mind a magyar válogatottnál forró téma volt a kezdőkapus személye. Adta magát a kérdés, szakmai szemüvegen keresztül hogyan látja – az ugyancsak müncheni – Manuel Neuer helyzetét a Nationalelfnél.

„Neuer mai napig az a kapus, aki megtestesíti a modern német stílust. Az érdemei vitathatatlanok, ugyanolyan korszakos ikonná nőtte ki magát, mint előtte például Oliver Kahn volt. Én még Kahnon, Gianluigi Buffonon és Iker Casillason nevelkedtem, számomra ők voltak a példaképek. Meg tudom érteni, ha a németeknek komoly fejtörést okoz, és esetleg Julian Nagelsmann-nak is, hogy Neuer vagy a tőle azért jóval fiatalabb Marc-André ter Stegen az ideális választás. Ter Stegen technikája tisztább, a védései inkább számítanak iskolapéldának. Neuer egészen más jellegű kapus, sokszor például hátraszökkenve fogja meg a labdát, amit már egy kisgyereknek is úgy tanítunk, nem szabad. Az esetében mégis belefér, mert ettől komfortosabbnak érzi magát. A többség egyetért abban, már nincs azon a szinten, mint mondjuk a 2017-es talpcsonttörése előtt, de még mindig nagyon jó kapus. És amíg Ter Stegennel hasonló szinten van, vagy utóbbi csak picivel tűnik jobb, kiegyensúlyozottabb választásnak, addig szerint a múltbeli eredményei miatt marad Neuer a kezdőben” – felelte a felvetésre.

Gulácsi Péter és Dibusz Dénes esetét valamivel egyértelműbb csatának látja, azzal együtt is, hogy nem titkolja, az NB I-es bajnokikat ritkán követi, Gulácsit sokkal többet figyelhette védeni tavasszal.

„Gulácsi stílusa szerintem jobban passzol a modern futballhoz. Látszik rajta, hogy remek iskolákat kapott, már odahaza elkezdtek figyelni arra, hogy használja mindkét lábát, ezeket az alapképességeket pedig Liverpoolban és Salzburgban is tovább tudták fejleszteni. Szerintem a térdsérülése előtt nem is lehetett kérdés, hogy neki kell a magyar válogatott egyesének lennie, annyira komplex kapus, ráadásul messze ő a legrutinosabb is ezen a szinten a lehetséges posztriválisok közül. Itt egyedül az volt a kérdés, hogy miként jön vissza a szalagszakadásából, neki ráadásul – ha jól tudom – egy fertőzéssel, húsevő baktériumokkal is meg kellett küzdenie a térdében, ami jelentősen hátráltatta a felépülését. Tavasszal azonban ismét olyan teljesítményt nyújtott, ami visszaemelte őt a legjobb Bundesliga-kapusok közé" – jelentette ki az RB Leipzig és a magyar labdarúgó-válogatott egyesét magasztalva.

Labdarúgó-Európa-bajnokság 2024, csoportkör

2. forduló

június 19., 18.00, Stuttgart: Németország–Magyarország

június 19., 21.00, Köln: Skócia–Svájc

3. forduló

június 23., 21.00, Frankfurt: Svájc–Németország

június 23., 21.00, Stuttgart: Skócia–Magyarország

Az 1. fordulóban történt

Magyarország–Svájc 1–3 (0–2)

Németország–Skócia 5–1 (3–0)

A csoport állása: 1. Németország 3 pont (5–1), 2. Svájc 3 (3–1), 3. Magyarország 0 (1–3), 4. Skócia 0 (1–5).

(Borítókép: Horváth Bettina 2024. június 13-án. Fotó: Papajcsik Péter / Index)

