Novák Katalin is ott lesz a szerdai német–magyar EB-csoportmeccsen. Mindezt onnan tudni, hogy Józsa László dokumentumfilmes posztolt a volt köztársasági elnökkel egy közös fotót, a reptéren várakozva.

Novák Katalin volt köztársasági elnök szerdán a Wizz Air járatával utazott ki Stuttgartba, a Németország–Magyarország EB-csoportmeccsre. Józsa László dokumentumfilm-készítő meg is osztott egy vele készült közös fotót a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren várakozva.

A képen az is látható, hogy Novák Katalin válogatottmezben fog szurkolni a magyaroknak. „Sosem szelfiztem még közszereplővel. Nem kérdeztem semmit” – írta a poszthoz Józsa László.

Mint ismert, június 19-én másodjára is pályára lép a magyar válogatott a 2024-es labdarúgó-Európa-bajnokság A csoportjában, Marco Rossi csapata 18 órától a hazai pályán futballozó Németország ellen mérkőzik meg Stuttgartban. A helyszínen lévő magyar szurkolók is együtt vonulnak a kezdő sípszó előtt, elképesztő alaphangot adva ezzel a mieink számára sorsdöntő találkozónak.

Novák Katalint továbbra is megillet minden juttatás

A minap írtunk arról, hogy Novák Katalin továbbra is használja az államfői rezidenciát, emiatt Sulyok Tamás jelenlegi államfő még mindig ott lakik, ahol az alkotmánybíróság elnökeként. Sulyok március 5-én vette át Novák Katalin helyét a hivatalban, aki február 10-én mondott le a kegyelmi botrányt követően.

A volt köztársasági elnök megbízatása február 26-án megszűnt, ám ennek ellenére is megilleti minden olyan ellátás, juttatás, ami a mindenkori államfőket is. Novák Katalin a házelnök tiszteletdíjának 1,1-szeresét, jelenleg bruttó 5,2 millió forintot kap havonta, emellett térítésmentes egészségügyi ellátásra is jogosult.

A volt államfőt egy háromfős titkárság segíti munkájában, amelynek költségeit az Országgyűlés Hivatala finanszírozza. A korábbi államfő élete végéig jogosult meghatározott feltételekkel gépjárműhasználatra, az autót és a biztonságigépjármű-vezetőt a rendőrség biztosítja. A törvény alapján a köztársasági elnök azokat az ellátásokat, illetve szolgáltatásokat, amelyeket még nem igényelt, élete végéig bármikor bejelentheti.

