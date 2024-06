A Kicker szerint teljesen szabályos, a Bildnél véleményes kis lökés, a FAZ inkább nem foglalt állást – a német sajtó számára is elgondolkodtató volt a kérdés, joggal adták-e meg labdarúgó-válogatottjuk vezető gólját Magyarország ellen az Európa-bajnoki csoportmérkőzés első félidejében. Helyszíni lapszemlénkből kiderül, miért tartják Manuel Neuert a mérkőzés egyik legnagyobb hősének, miként lett a bókból rasszizmus, és milyen trükkel próbáltak bejutni a jegy nélküli németek a meccsre.

A németeknél a „kicsi lökés” belefér

„Mini-Rempler”, azaz kisebb lökéssel – ezt a kifejezést használja Ilkay Gündogan tizenhatoson belüli, Willi Orbánnal szembeni mozdulatára és labdaszerzésére a Bild, felidézve az első német gólt. A lap tudósítása és több cikke is elsőre nehezen megítélhetőnek titulálta az esetet. Közöltek viszont egy rövid beszélgetést Niklas Füllkruggal, aki a meccs utáni vegyes zónában „elővette a telefonját”, mikor arról kérdezték, szerinte szabályos volt-e a mozdulat. A német zsurnaliszták erre azt írják, a példával meggyőzte őket, hogy igen, mivel egy teljesen másik, közte és Orbán között zajlott, mezőnybéli lökdösődésre is azt mondta, szabályos test a test elleni harcnak kell lennie, ahogyan annak is minősítették.

„Használta a testét, de ez nem volt szabálytalanság” – idézi a lap Füllkrug véleményét.

Azt már csak mi tesszük hozzá, sajnos magyar újságíró nem állt abban a körben, hogy rálátásunk legyen, mely szituációról is volt szó, elvégre kontakt és kontakt között is ezer meg egy különbség lehet... De persze aligha várható el, hogy a németek reklamáljanak a leghangosabban azért, hogy egy vitatható gólt megítéltek a számukra.

Rasszizmus lett a bókból

Kreáltak inkább rasszizmus miatti vitát a közösségi médiában: a Bundestag alelnöke, Katrin Göring-Eckardt ugyanis az X-profilján (korábban: Twitter) azzal az – egyébként három szivárvánnyal is megspékelt – poszttal reagált, „Ez a csapat igazán nagyszerű. Képzeljék csak el egy pillanatra, ha pusztán fehér bőrű német játékosokból állna”. A poszt valószínű bók lett volna az angol–német Jamal Musiala és a török–német Ilkay Gündogan teljesítményére utalva, ám visszafelé sült el. Többen az azonnali eltávolítására szólították fel Göring-Eckardttot, köztük a német szabaddemokraták, az FDP elnöke, Wolfgang Kubicki is, aki szerint mindegy a szándék „aggasztó, hogy Németországban az embereket a bőrszín alapján ítélik meg”.

A Kicker szakírója odáig ment, hogy kijelentse, nincs is mit vitatni az eseten. Miután idézte Willi Orbán véleményét, aki leírta, hogy a hátát és a csípőjét érte az ütés, amitől úgy elvesztette az egyensúlyát, kis híján pofára esett, a következő mondattal folytatódik a cikk: „Mellesleg a döntés helyes, egyszerűen az elejétől fogva helyes volt, hogy pusztán azért, mert Gündogan bevetette a fizikai erejét Orbán ellen, nem nevezték azt szabálytalanságnak.”

„Hét évig játszottam a Premier League-ben, ha egy ilyen gólt nem adnak meg, kiröhögték volna a játékvezetők fejét ott” – idézik az esetről a már többször emlegetett 33 esztendős, német csapatkapitányt.

A lap felidézi, a meccs hajrájában már a „Berlin! Berlin!” felkiáltásoktól volt hangos a stuttgarti lelátó, ezzel a németek lényegében a döntőre utaltak, melynek a főváros ad majd helyt. A meccs után Manuel Neuert is kérdezték, hallotta-e a lelátót, mire úgy felelt, megérti szurkolókat, ha Berlinbe vágynak, mert egy nagyon szép város, de a döntőről beszélni még korai, rengeteg feladat tornyosul még előttük, hogy elérhessenek oda.

Novemberben még nagy falat lettünk volna

„Ez már az igazi Neuer volt?” – teszi fel a kérdést meccs utáni visszapillantója címében a Frankfurter Allgemeine Zeitung, mely Neuer legszebb teljesítményeit idézőként írja le a tegnapi mérkőzést. Kiemelik, már 14 másodperc után hátrányba kerülhetett volna a német válogatott, ha a veterán kapus nem mozdul ki remekül Sallai Roland ziccerénél.

Neuer köszönte a bókokat az interjúfolyosón, ám nem önmaga fényezésével volt elfoglalva, inkább azt emelte ki, milyen fontos volt az önbizalmuk szempontjából, hogy lehozták a meccset kapott gól nélkül, szemben a skótok elleni találkozóval, amelyen „még jobban is megérdemelték volna”.

Idézik Nagelsmannt, aki arról beszélt, november környékén egy ilyen meccset nem tudtak volna 2–0-ra megnyerni. Hogy ez most mégis sikerült, az leginkább az idő közben megszületett „csapategység” eredménye. A FAZ-nál nem foglalnak állást a Gündogan–Orbán-csörtéről, pusztán „párharcként” emlegetik. „A magyar szurkolók fütyültek, a játékosok pedig tiltakoztak, mondván, szabálytalanság történt” – írják le kronologikusan az eseményeket.

Frankfurter Rundschau a németek sokak szerint megosztó, a gyártó Adidas szerint azonban igazi közönségsikert arató rózsaszínű mezére utalva „Rózsaszín-parti Stuttgartban!" felütéssel kezdik beszámolóját. A cikkben remek hangulatról, magabiztos német sikerről írnak, azzal együtt is, hogy a magyarok kontrái megmutatták, azért közel sem sebezhetetlen a Nationalelf védelme. Néhány sorban itt is Neuer teljesítménye előtt tisztelegnek, de kiemelik még Musiala remek meglátásait, és Gündogan harciasságát.

Legalább tizennyolc embert őrizetbe vettek

A meccs előtt is inkább a közéleti, biztonsági kérdésekkel foglalkozó, a magyar szurkolókat szélsőségesként leíró Stuttgarter Zeitung összességében pozitívnak írja le a német rendőrség szerepét a meccs biztosításában. A cikkből azonban kiderül, bár komolyabb rendbontás nélkül ment le a találkozó, összesen 30 bejelentés érkezett német részről a magyar futballszurkolókkal szemben. Ezek többsége tiltott pirotechnika használata, valamint állítólagos Hitler-tisztelgések miatt.

Az anyagban azt írják, mintegy 8000 magyar és 5000 német szimpatizáns vonult szervezett körülmények között a mérkőzésre, és mindkét táborra jellemző volt a pirotechnika-használat. Tizennyolc óra alatt egyébként 60 német huligánt is kiemeltek a tömegből, közülük tizenkét embernél találtak passzív fegyvert – vélhetően szúró-vágó eszközt –, akik esetében őrizetbe vétel is történt.

„Összességében nem volt komoly incidens” – idézik a stuttgarti rendőrség közleményét.

Egy másik cikkben arról írnak, többen is jegy nélkül próbáltak bejutni a mérkőzésre, ám sikerült kiszűrni őket a kapuknál. A stadionnál fél tucat embert tartóztattak le azért, mert megpróbálták kijátszani a biztonsági erőket, s többek között többen beforogni a beléptetőkapun egyetlen jeggyel.

Az érdeklődés tényleg óriási volt, a hivatalos adatok szerint telt ház előtt rendezték a meccset, amelyen összességében mintegy két-két és félszer annyi német drukker vett részt, mint magyar.

A németek sikerével eldőlt, hogy a rendező ott lesz az egyenes kieséses szakaszban. Míg a nap másik meccse – Svájc és Skócia döntetlent játszott egymással – után az is biztos, hogy a magyar válogatott legfeljebb harmadik lehet a csoportjában, így mindenképpen számolgatnunk kell, s ha meg is verjük 23-án a skótokat, jó eséllyel csak az utolsó csoportkör legvégén dől el, kiesünk, vagy folytathatjuk a tornán a legjobb tizenhat között.

Ehhez azonban előbb nyerni kell Skócia ellen. Azt a mérkőzést ugyancsak Stuttgartban rendezik majd.

Labdarúgó-Európa-bajnokság 2024, csoportkör, 2. forduló

A csoport

Németország–Magyarország 2–0 (1–0)

Stuttgart, Stuttgart Arena, 54 ezer néző. Vezette: Danny Makkelie (holland)

NÉMETORSZÁG: Neuer – Kimmich, Tah, Rüdiger, Mittelstadt – Andrich (Can, 72.), Kroos – Musiala (Führich, 72.), Gündogan (Undav, 84.), Wirtz (L. Sané, 58.) – Havertz (Füllkrug, 58.). Szövetségi kapitány: Julian Nagelsmann

MAGYARORSZÁG: Gulácsi – Fiola, Orbán W., Dárdai M. – Bolla B. (Ádám M., 75.), Nagy Á. (Kleinheisler, 64.), Schäfer, Kerkez (Nagy Zs., 75.) – Szoboszlai, Sallai (Csoboth, 87.) – Varga B. (Gazdag, 87.) Szövetségi kapitány: Marco Rossi

Gólszerző: Musiala (22.), Gündogan (67.)

Skócia–Svájc 1–1 (McTominay 13., illetve Shaqiri 26.)

A csoport állása: 1. (és továbbjutott) Németország 6 pont (7–1), 2. Svájc 4 (4–2), 3. Skócia 1 (2–6), 4. Magyarország 0 (1–5)

3. forduló

június 23., 21.00, Frankfurt: Svájc–Németország

június 23., 21.00, Stuttgart: Skócia–Magyarország

Az 1. fordulóban történt

Magyarország–Svájc 1–3 (0–2)

Németország–Skócia 5–1 (3–0)

(Borítókép: Alex Caparros – UEFA / UEFA / Getty Images)

Meccsösszefoglalók, riportok, interjúk, podcastok, videók, érdekességek – minden egy helyen, minden az Indexen!

Böngéssze az Index Európa-bajnoki mellékletét, ahol a cikkek mellett megtalálja a menetrendet, a csoportok állását, a játékoskereteket, a csapatleírásokat és a helyszíneket is! Tartsanak velünk egy hónapon át, hiszen helyszíni tudósítóink rendszeresen exkluzív tartalmakkal jelentkeznek Németországból!