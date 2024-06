A szerb labdarúgó-válogatott a 96. percben mentett pontot Szlovénia ellen a németországi Európa-bajnokság C csoportjának 2. fordulójában, ez akár még jól is jöhet a magyar válogatottnak a végelszámolásnál. Müncheni beszámolónk.

A Németország–Skócia nyitómérkőzés tapasztalataiból kiindulva ezúttal mindenképpen igyekeztünk elkerülni a müncheni belváros káoszát, még ha a szerbek és a szlovénok nyilván nem is mozgattak meg annyi embert, mint a házigazda, de így is színültig megtelt az Allianz Aréna.

A magyar válogatott weileri sajtónyilvános edzését követően így most a stadiontól kissé még északabbra található Garching felé vettük az irányt, ez pedig jó döntésnek bizonyult, hiszen az onnan érkező vonat- és gyalogút kifejezetten szellősre sikeredett – még festői látványban is lehetett részünk az aréna előtt átvágtató lovasrendőrosztagnak köszönhetően.

A rendfenntartóknak szerencsére nem kellett közbeavatkozniuk, a két szurkolótábor együtt vonult a helyszínre.

Az már más kérdés, hogy nem minden szervező volt maradéktalanul képben a stadionnal és környékével, kis túlzással négyen ötféle útirányt mutattak a beléptetéstől kezdve a sajtóasztalokig, de a lényeg, hogy a kezdésre gond nélkül mindenki elfoglalhatta a helyét.

Régóta vártak már a visszatérésre, felemás eredménnyel sikerült a rajt

A csütörtöki játéknap első mérkőzésén a volt Jugoszlávia két tagállama csapott össze, a jogutód Szerbia nyolcadszor mérte össze az erejét Szlovéniával, az örökmérleg eddig borzasztóan kiegyenlített volt:

EGY-EGY SZERB ÉS SZLOVÉN SIKER MELLETT HAT (!) DÖNTETLEN SZÜLETETT, A GÓLKÜLÖNBSÉG PICIT ELŐBBI NEMZET FELÉ HÚZott (13–11).

Érdekesség, hogy mindkét csapat 2000 óta várt arra, hogy ismét kontinensviadalon szerepelhessen.

A kezdés a szlovénok számára alakult jobban, Christian Eriksen csodás Eb-visszatérését egyenlítéssel rontották el, a szerbek pedig pont nélkül maradtak Anglia ellen.

Korai szlovén fölény után ébredtek a szerbek, izgalmas volt a félidő végjátéka

A szerbek nem is hagyták változatlanul a kezdőcsapatot, kikerült Szergej Milinkovics-Szavics és Gudelj a középpálya belsejéről, helyettük Ivan Ilics és a csapatkapitány Dusan Tadics került be, aki a drukkerektől a legnagyobb ovációt gyorsan be is gyűjtötte. Volt egy harmadik változtatás is, de ez sajnos papírforma volt, hiszen Filip Kosztics az angolok elleni meccs első félidejének hajrájában súlyos térdsérülést szenvedett így számára rögvest véget is ért a torna.

Hiányában a szerb csapat a Rajkovics – Veljkovics, Milenkovics, Pavlovics – A. Zsivkovics, Ilics, Lukics, Mladenovics – Tadics – Vlahovics, Mitrovics felállásban lépett pályára, az ellenfél pedig az Oblak – Karnicnik, Drkusic, Bijol, Janza – Stojanovic, Gnezda Cerin, Elsnik – Sporar, Sesko tizeneggyel indult csatába első Eb-győzelméért.

Ahogyan az odáig vezető úton, a lelátón is volt keveredés a szurkolók között, érzésre a szerb tábor volt nagyobb, de lelkesedésben a szlovén sem maradt le, hát még akkor, amikor a negyedik percben Adam Gnezda Cerin átlövését Predrag Rajkovics védte kisebb nehézségek árán.

Maradtak lendületben a szlovénok, a nyolcadik percben pedig már bravúrra is szüksége volt a szerb kapusnak, Jan Mlakar próbálkozását lábbal hárította.

Ezután kissé megnyugodtan a kedélyek, és a félidő derekáig kellett arra várni, hogy ismét felpörögjenek az események, ekkor pedig a szerbek vették kezükbe a kezdeményezést, előbb Alekszandar Mitrovics kapura tartó, de nem túl veszélyes fejesét hárította Jan Oblak, majd ugyanő került nem sokkal később helyzetbe egy szöglet után, de közelről ezúttal nem célzott pontosan.

A játékrész hajrája aztán alaposan kárpótolt mindenkit, előbb Timi Max Elsnik révén egy szlovén kapufát, majd egy fölé szálló Benjamin Sesko-ismétlést jegyezhettünk fel, majd Mitrovics ziccerénél Oblak bizonyította, hogy még mindig a világ egyik legjobb kapusa.

Hogy nem eseménytelen negyvenöt percet láthattunk, az a 0,77-es és 1,11-es várható gólmutatókból is látható, összesen 13 lövéssel próbálkoztak a felek (7–6), mindkét tábornak volt oka bőven izgalomba jönni.

Nagyon bekezdtek a szerbek,

A második félidőre már a papírformának megfelelően szerb fölénnyel érkeztünk meg, Oblaknak szinte azonnal játékba kellett avatkoznia Mitrovics újabb nagy helyzeténél, majd Jaka Bijol felszabadítási kísérlete kis híján a saját kapujának bal felső sarkában kötött ki.

Szinte felrobbant a stadion a szerb hangorkántól, a lehetőségek pedig csak nem fogytak el, még mindig csak az 51. percben jártunk, amikor Mitrovics már akár a negyedik gólját is megszerezhette volna, de ez a fejese sem eredményezett vezetést.

Hiába a remek háromszögelés vagy Dusan Tadics visszagurított labdája, a szerb nyomás csak nem akart góllá érni, és ahogyan ilyenkor lenni szokott, rögvest jöhetett volna a büntetés az ellenféltől, Sesko távoli lövését viszont a léc fölé simogatta Rajkovics.

Na, ami ekkor még nem jött össze, az két újabb kimaradt szerb lehetőség után már igen: Elsnik remek centerezését Zan Karnicnik továbbította közelről a kapuba (1–0).

Pár percre rá érkezhetett volna a válasz, de Mitrovicsot ezen az Eb-n mintha elátkozták volna, ezúttal a léc babrált ki vele. Ezt pedig a szerb újságíró sem bírta ki higgadtan.

Az utolsó negyedóra kezdetén a gól előtt nem sokkal beálló Szergej Milinkovics-Szavics fejese kerülte el kevéssel a szlovén kaput, majd a túloldalon Karnicnik lapos lökete kerülte el a jobb alsót, mielőtt Lamar Szamardzsics nagy szólóját követően ugyancsak mellé lőtt.

Itt nem kellett hárítania Oblaknak, néhány perccel később viszont igen, kis híján saját kapujába ügyetlenkedte a labdát.

Amikor már úgy festett, ezen az Eb-n semmi sem jön össze a szerbeknek, jött a 96. percben Ilics szöglete után Luka Jovics fejese, így Szerbia pontot mentett, a szlovénoknak továbbra sincs meg az első Eb-sikerük (1–1)!

Persze, igazából az előzmények alapján pont ezt az eredményt várhattuk...

A mieink számára azért ez nem feltétlenül baj, hiszen így egészen jó esély van, hogy ebben a csoportban a harmadik helyen záró gárda legfeljebb két pontot szerez, és így a magyar válogatott egy Skócia elleni sikerrel még játékban maradhat.

Labdarúgó Európa-bajnokság, C csoport, 2. forduló

Szlovénia–Szerbia 1–1 (Karnicnik 69., ill. Jovics 96.)

később

18.00: Dánia–Anglia

A csoport állása: 1. Anglia 3/1 meccs (1–0), 2. Szlovénia 2 pont (2–2), 3. Dánia 1/1 (1–1), 4. Szerbia 1 (1–3)

B csoport

21.00: Spanyolország–Olaszország

(Borítókép: A szlovén Jan Oblak és Vanja Drkusic akcióban a szerb Aleksandar Mitroviccsal. Fotó: Leonhard Simon / Reuters)

