„Mi oka lett volna a védőnknek elesni addig, amíg van esélye megjátszani a labdát?” – tette fel a költői kérdést Gulácsi Péter a StuttgartArénában, másfél órával a Németország–Magyarország 2–0-s mérkőzés lefújása után. A találkozót döntően befolyásolta a holland játékvezető első félidei, vitatható ítélete, amellyel megadta Jamal Musiala gólját, annak ellenére is, hogy Ilkay Gündogan kibillentette az egyensúlyából Willi Orbánt, és így tudta a földre kerülő magyar bekk mellett visszaszerezni a labdát. Bolla Bendegúz, Szoboszlai Dominik és Nagy Ádám is válaszolt a kérdéseinkre, hangsúlyozva, még nem számolgatnak, annak legkorábban vasárnap jön el az ideje.

„Büszke vagyok a csapatra, mert mindent beleadtunk – mondta az újságíróknak Szoboszlai Dominik a csapatbusz felé tartva a 2–0-s német győzelmet hozó Eb-csoportmeccs után. – A németek minőségi játékosokkal vannak tele, nem kell őket név szerint elsorolnom. Ráadásul olyan, kívülről is jól látható csapategység jött össze náluk, ami az egész torna esélyeseivé teszi őket. Ezen múlt, hogy a mai játékunk nem ért többet. Kifutottuk a lelkünket, az öltözőben hallottam a többieket, valaki már szédült, úgy elfáradt. Mindent kiraktunk a pályára, és erre csak büszke tudok lenni. Sajnos ez sem volt elég, de ha reálisan nézzük a dolgokat, ez az a lépcsőfok, ahol a németek még fölöttünk állnak.”

„Csak pár csapattársammal beszélgettünk, közösen nem. Arról, hogy a németeket is meg tudtuk szorongatni, hogy védekeztünk, amikor csak kellett, mindenki a labda mögött volt. Ez volt a legfontosabb. Kompaktak voltunk. Azt gondolom, az első gólt nem lett volna szabad megadni, mert az egy fault volt előtte a Willinél, de ez már a múlt, nem tudunk rajta változtatni” – tette hozzá, megerősítve a szövetségi kapitány, Marco Rossi által a sajtótájékoztatón elmondottakat. Az olasz–magyar tréner a lefújást követően kijelentette, a játékvezető belenyúlt a meccsbe azzal, hogy megadta Jamal Musiala gólját a 22. percben.

A skótok elleni csoportmérkőzéssel kapcsolatban úgy fogalmazott Szoboszlai, hála Istennek a selejtezőben nem kellett matekoznunk a továbbjutáson, most úgy hozta az élet, hogy megint kell.

„Sajnos már nem csak a saját kezünkben van a sorsunk, de mindenkire ugyanúgy szükségünk lesz, minden egyes játékosra, minden szurkolóra, minden emberre, mert az is egy öröm, hogy itt lehetünk. Azt kérem, fogjuk fel pozitívan a dolgokat, még akkor is, ha nem úgy sikerült eddig, ahogyan akartuk.”

Schäfer András összességében megérdemeltnek tartja a németek sikerét, de ettől függetlenül ő sem tudott szó nélkül elmenni a játékvezetés mellett.

„Ennél több helyzetet Németország ellen azért nehéz kialakítani. Be kell rúgni őket, különben nagyon nehéz dolgod lesz. Nyilván egy ilyen ellenfél ellen kell egy extra jó teljesítmény, kell, hogy meg tudd ölni valahogy a játékát, és kell egy minimális szerencse is. Úgy érzem, a bírói ítéletekkel, a helyzetekkel, ez most nem volt meg. Felesleges kifogásokat keresni, ha az egész meccset nézem, a németek győzelme megérdemelt, ugyanakkor nagyon sajnálatos, hogy egy ilyen ítélet vezetett az első találatukhoz” – értékelt az Union Berlin 27-szeres magyar válogatott középpályása.

A spori érdekes magyarázatot adott Nagy Ádámnak

Nagy Ádám ugyancsak vegyes érzésekkel értékelte a történteket. A középpályás kiemelte, a gyengén sikerült Svájc elleni meccs után komoly tartásról tett tanúbizonyságot a keret, és úgy érzi, megoldották a szombaton problémát jelentő dolgokat. Ugyanakkor a meccs alakulása miatt nem lehetünk elégedettek ennyivel.

„Szünetben, ahogyan a játékvezető odaadta nekem a labdát, megkérdeztem, visszanézte-e az esetet. Azt mondta, igen, és vállal történt az ütközés, így még szabályos volt. Visszakérdeztem, hogy rendben, hogy váll, de nem a váll ellen, hanem Willi hátába... Biztos vagyok benne, hogy fordított esetben lefújták volna faultnak. Bosszantó, mert azt éreztem a játékvezetőn, hogy úgy áll az egészhez, egy kis csapat játszik a nagy csapat ellen, és a kétesebb szituációkban egyáltalán nem akart a nagy csapat ellen fújni. Aztán amikor az ember ezt számonkéri, arra elképesztő arroganciával tudnak reagálni...” – bosszankodott a 29. születésnapját két napja ünneplő labdarúgó.

„Ha a játék képét nézzük, teljesen más mérkőzés volt, mint Svájc ellen. Szerintem, ha ott ezt tudtuk volna hozni, akkor az egy pont garantált lett volna, emiatt haragudhatunk magunkra” – jelentette ki az olasz másodosztályú Spezia középpályása. Hozzátette, a németek elleni összecsapáson visszatértek a korábbi erősségükhöz, hogy tíz mezőnyjátékossal betömörülnek és nem adnak területet az ellenfélnek.

„Összességében nagyon jól tudtunk védekezni, amiből labdaszerzés esetén kétszer-háromszor veszélyesen oda tudtunk kerülni a kapujuk elé. Az első góljuk nagyban meghatározta a mérkőzés kimenetelét, de azt követően is volt három-négy olyan lehetőségünk, amiből ki is tudtunk volna egyenlíteni akár” – mondta, és hangsúlyozta, ennek a játéknak az alapját kell magukkal vinniük a skótok elleni vasárnapi meccsre, amelyen ugyanakkor kezdeményezőbbnek kell lenniük.

Bolla: emelt fővel jöhettünk le a pályáról

Bolla Bendegúz szintén beszélt a németek első gólja előtti szituációról, amelynek során szerinte is szabálytalankodtak Orbánnal szemben a magyar kapu előtt.

„Kétes eset volt, visszanéztük a meccs után, de nem tudunk vele mit kezdeni, mert a játékvezető nem látta faultnak. Tudtuk, hogy kevesebbet lesz nálunk a labda, de működött, amit elterveztünk, megvalósítottuk, amit a mérkőzés előtt megbeszéltünk, viszont nem volt szerencsénk” - nyilatkozta az MTI által idézett szélső.





Bolla elárulta, Marco Rossi szövetségi kapitány is úgy látta, hogy mindent megtettek, ezért a szakvezető azt mondta a játékosainak, hogy emelt fővel jöhettek le a pályáról.

„Amit ma mutattunk, az szerintem egy jó alap lehet a skótok elleni összecsapásra, mert ez sokkal jobban nézett ki, mint a Svájc elleni mérkőzés. Én személy szerint nem szeretek matekozni, majd számolgassunk azután, hogy megnyertük a vasárnapi találkozót” – fogalmazott a magyar válogatott egyik legjobbja a meccs után.

Gulácsi ilyet még nem látott

Gulácsi Péter költői kérdéssel válaszolt az Index első gólt megelőző szituációt firtató felvetésére, a németek kapitánya, Ilkay Gündogan ugyanis a sajtótájékoztatón azt mondta, a Premier League-ben még az is viccesnek hatna, ha valakinek egyáltalán eszébe jut fújni egy ilyen ütközés miatt.

„Szabálytalan, vagy megreklamálni is nevetséges? Más szempontból nézném. Miért esne el a védőnk, amikor van esélye elrúgni a labdát? Tisztán az övé lett volna a labda, előtte volt. Egy ilyen helyzetben, mikor az ember lendíti a lábát, és próbál rúgni, ha hátulról picit is meglöknek, nehéz egyensúlyodnál maradni, Willi nem is tudott. Szerintem egyértelmű szituáció. Pályafutásom alatt nem láttam még olyat, hogy egy ilyet – a tizenhatoson belül – a védővel szemben ne fújtak volna le, a mai napon sajnos már ez is megtörtént. Azt pedig, hogy még meg sem nézte utólag a monitoron, hogy a VAR-szoba számára sem volt ez úgy kérdés, az még furább. De nyilván ezt nem tudjuk megváltoztatni, megadták, 1–0 lett, és innentől megváltozott a meccs képe.”

A magyar kapus kiemelte, hogy nehéz volt meccs közben azzal az érzéssel mit kezdeni, hogy a németek úgy vezetnek, hogy nem úgy dolgoztak meg érte, ahogy, és amennyire kellett volna.

Mint mondja, egygólos hátrányban is érvényesültek még a magyar meccsterv elemei, a feszes védekezés, a jó kontrák, amelyekből megvolt az esély az egyenlítésre, ennek is volt köszönhető, hogy a hajrának szoros állásról vághattunk neki. A 70. perchez közeledve azonban érezhetően fogyott a magyar csapat energiája.

„Ők tudtak még frissíteni, több területük is nyílt, így a vége már nem volt ugyanolyan. Bár még akkor is bennünk volt, hogy esetleg szépítünk, de ez elment. Bosszantó, mert tudjuk, minden gólnak jelentősége lehet így, nem akarunk matekozni, és számolgatni, de persze azzal tisztában vagyunk, hogy az utolsó csoportkör előtt a mínusz négyes gólkülönbség nem néz ki jól. Bármire is lesz elég, a skótok ellen három ponttal akarjuk zárni a csoportkört, már csak azért is, hogy emelt fővel és egy jó eredménnyel tiszteleghessünk a szurkolóink előtt” – mondta az RB Leipzig magyar légiósa.

Orbán tudja, szerencse is kell, de még hisz

„Felesleges már az ítéleten bosszankodni, még ha nem is könnyű ez a helyzet. Meg kell nyernünk az utolsó meccset, nem pedig arról beszélnünk, mi történt korábban – fogalmazott Willi Orbán a vegyes zónában. – Azt gondolom, ma óriási lépést tettünk előre. Néhány dolgot egyáltalán nem csináltunk jól az első meccsen, ma viszont annál jobban. Bosszantó, hogy a mai jó teljesítmény nem társult egy jobb eredménnyel, de nem szabad ezen sokat emészteni, vagy hibáztatni magunkat. A harmadik meccset meg kell nyernünk és akkor egy kis szerencse is kell, de még lehet esélyünk továbbjutni. Elég lesz, amire elég lesz. De a cél egyértelmű. A mai meccs után megint élvezettel tekinthetünk erre az Eb-re, élveznünk kell az utolsó, skótok elleni játékot is. Klassz élmény volt ennyi szurkoló előtt futballozni itt Stuttgartban, már csak az lett volna klasszabb, ha pont is jár hozzá” – próbált optimista maradni Orbán.

Labdarúgó-Európa-bajnokság 2024, csoportkör, 2. forduló

A csoport

Németország–Magyarország 2–0 (1–0)

Stuttgart, Stuttgart Arena, 54 ezer néző. Vezette: Danny Makkelie (holland)

NÉMETORSZÁG: Neuer – Kimmich, Tah, Rüdiger, Mittelstadt – Andrich (Can, 72.), Kroos – Musiala (Führich, 72.), Gündogan (Undav, 84.), Wirtz (L. Sané, 58.) – Havertz (Füllkrug, 58.). Szövetségi kapitány: Julian Nagelsmann

MAGYARORSZÁG: Gulácsi – Fiola, Orbán W., Dárdai M. – Bolla B. (Ádám M., 75.), Nagy Á. (Kleinheisler, 64.), Schäfer, Kerkez (Nagy Zs., 75.) – Szoboszlai, Sallai (Csoboth, 87.) – Varga B. (Gazdag, 87.) Szövetségi kapitány: Marco Rossi

Gólszerző: Musiala (22.), Gündogan (67.)

Skócia–Svájc 1–1 (McTominay 13., illetve Shaqiri 26.)

A csoport állása: 1. (és továbbjutott) Németország 6 pont (7–1), 2. Svájc 4 (4–2), 3. Skócia 1 (2–6), 4. Magyarország 0 (1–5)

3. forduló

június 23., 21.00, Frankfurt: Svájc–Németország

június 23., 21.00, Stuttgart: Skócia–Magyarország

Az 1. fordulóban történt

Magyarország–Svájc 1–3 (0–2)

Németország–Skócia 5–1 (3–0)

(Index / MTI)

(Borítókép: Gulácsi Péter 2024. június 19-én. Fotó: Nick Potts / Getty Images)

