Érdekesnek ígérkezett az E csoport második köre, hiszen amíg az esélyesebbnek tartott ukránok 3–0-s vereséget szenvedtek a románok ellen, addig Szlovákia az Európa-bajnokság eddigi legnagyobb meglepetését szállítva 1~0-ra legyőzte a csoportban toronymagasan esélyes belgákat. Éppen ezért a csoport állása egyáltalán nem a várakozásoknak megfelelően alakult, hiszen első helyen álltak a románok 3 ponttal, második helyen a szlovákok szintén 3 ponttal, de rosszabb gólkülönbséggel, harmadik helyen a belgák 0 ponttal és sereghajtóként az ukránok szintén 0 ponttal – szintén a gólkülönbségből adódó differenciák okán.

A két csapat egymás elleni mérlege egyébként eléggé szorosnak mondható, hiszen két szlovák győzelem mellett három ukrán siker és szintén három döntetlen volt látható a statisztikáknál. Érdekesség még, hogy Szlovákia a legutolsó öt meccséből hármat megnyert és csak egyet veszített el, míg Ukrajna két győzelem mellé két vesztes mérkőzést tudott felmutatni, az utolsó előtti összecsapások pedig mindkét csapatnál döntetlennel végződtek. A szlovákoknak jelenleg egy döntetlen is hatalmas ugrást jelentett volna a továbbjutás felé, míg Ukrajnának mindenképpen győznie kellett, ha még versenyben szeretett volna maradni.

Szlovákia nem szenvedett önbizalomhiányban

A Düsseldorf Arénában az angol Michael Oliver vezette a mérkőzést, szintén angol partjelzőkkel, holland negyedik játékvezetővel és német VAR-ral kiegészítve. A szlovákok ugyanazzal a felállással léptek pályára, mint az előző mérkőzésen, az ukránok viszont több poszton is változtattak, például a kapuban is, Lunyin helyett Trubin kezdett. A 10. percig nagyjából semmi nem történt, majd Trubinnak kellett két hatalmas bravúrral mentenie csapatát a bekapott góltól. A bal szélen Harasín forgatott meg három védőt és lőtt, majd a másik szélről Schranz érkezett egy beadásra és tette kapura közelről, de Trubin mindkét labdára odaért. Az ukránok első lövésére még három percet kellett várnunk, Brazsko próbálkozott tizennyolcról, de ez inkább hazaadás volt Dubravkának, semmint lövés. Az első negyedóra alapján a szlovákok erősebben kezdtek.

Fotó: Getty Images

A 17. percben egy bedobást követően jött is a beadás Haraslíntől a bal szélről, az ukrán védők kicsit elaludtak középen, Schranz pedig érkezett remekül a túloldalon és bebólintotta a tornán második gólját. Ezzel 1–0-ra vezetett Szlovákia, Schranz pedig a góllövőlista élére fejelte saját magát – Musialával karöltve. Tíz perccel később az ukránok is veszélyeztettek, Mudrik látta meg remekül Dovbikot, aki két védő között is kapura tudott fordulni, de a lövésébe végül belevetődött egy szlovák hátvéd.

A 34. percben Jarmolenko és Dovbik gyönyörű összjátéka után Timcsuk lőtt laposan, Dubravka ujjheggyel tolta kapufára a labdát. Két perc sem telt el, Mudrik kapott hatalmas indítást az ukrán térfélről, a védője mellett el is tudta vinni, viszont a beadásába már a kirobbanó formában lévő Dubravka nyúlt bele. Ébredezni kezdtek az ukránok – esetleg fáradni a szlovákok. Három perccel a félidő vége előtt Jarmolenko harcolt ki egy szabadot a jobb szélen, amelyet Zincsenko tekert kapura, de Dubravka továbbra is bombabiztos volt. Egy gyors ellentámadás után Haraslín lövése pattant meg Brazsko lábán és így lett veszélyes, de Trubin itt is a helyén volt.

Ukrán feltámadás

A második félidő már csak ötperces felvezetéssel zajlott, ugyanis Mudrik az 51. percben remek beadást kanyarított Dovbik fejére, de a csatár hiába emelkedett magasra, nem tudta kapura fejelni a játékszert. Az 54. percben aztán Zincsenko begurított labdájára a második hullámban Saparenko érkezett remek ütemben és megszerezte az egyenlítő – és egyben az ukrán válogatott első találatát (1–1).

Fotó: Getty Images

A gól után hirtelen kettőt is változtatott a szlovák szövetségi kapitány, Duda és Bozeník jött le, Strelec és Bénes pedig fel. A 62. percben Hancko kapott az ágyékához egy hosszú nyújtózás után, ami meg is húzódott és mivel már eddig is küzdött hasonló gondokkal a szlovák játékos, ez meg is pecsételte a sorsát. Őt is le kellett cserélnie Francesco Calzonának, Obert jött a helyére, Haraslínt pedig Suslov váltotta, az ukránoknál pedig Jaremcsuk és Zubkov érkezett Jarmolenko és Dovbik helyére.

A 74. percben Jaremcsuk és Mudrik vezette rá két védőre, de Jaremcsuk passza egy kicsit hosszú volt a társnak, aki még így is, éles szögből kapufát tudott kanyarítani, viszont közben begörcsölt a jobb vádlija és ápolni is kellett. Hiába, 75 perc után egy félpályás sprint már a legedzettebb izmokat is igénybe veszi.

A 80. percben Jaremcsuk egy mélységi ívelést remekül vett át a szlovák kapu előtt és még szinte le sem esett, el tudta pöckölni a nagyon bizonytalan és kapujába inkább visszatáncoló Dubravka mellett, a védők pedig már a gólvonalról nem tudták kikanalazni, így Ukrajna megfordította az eredményt (1–2) Jaremcsuk be is sárgult a gólját követően egy elkésett becsúszásnak köszönhetően. Ismét kettőt cseréltek az ukránok, Mudik és Brazsko jött le, Milanovszkij és Szidorcsuk pedig fel. A szlovákok még öt percet kaptak a végén, hogy esetleg egyenlíteni tudjanak, de nem tudtak élni a lehetőséggel, az ukránok hátrányból fordítva behúzták első három pontjukat. A csoportban holnap estig így már három hárompontos csapat van, és a tornagyőzelemre is esélyes Belgiumnak még egyetlen pontja sincsen.

Labdarúgó Európa-bajnokság 2024, csoportkör, 2. forduló:

E csoport:

Szlovákia–Ukrajna 1–2 (Schranz 17. ill. Saparenko 54., Jaremcsuk 80.)

A csoport állása : 1. Románia 3 pont (3–0), 2. Szlovákia 3 (1–0), 3. Belgium 0 (0–1), 4. Ukrajna 0 (0–3).

(Borítókép: Getty Images)

