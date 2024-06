Elsőként a Freiburg támadója kapta meg a szót, őt arról faggatták, mennyi esélyt lát a továbbjutásra, és hogy mennyire foglalkoztatja a csapatot.

Ha nem látnánk esélyt, már nem lennénk itt, nem válaszolgatnánk a kérdésekre. Szeretnénk a lehető legjobb teljesítményt nyújtani, a matek pedig azután lehet releváns, hogy megvertük a skótokat, addig felesleges számolgatni

– felelte Sallai Roland.

Gazdag Dániel újságírói kérdésre válaszolva elmondta, hogy jól érzi magát a csapatnál, az eredmények miatt persze mindenki csalódott, de van még egy meccs, akár tovább is lehet még innen jutni.

Sallai nagy kedvvel vetette bele magát az Európa-bajnoki küzdelmekbe, örömét fejezte ki, hogy ülnek a cselei, és jó formában érzi magát, hangsúlyozta viszont, hogy a csapat sikeressége a lényeg, amihez győzelem kell a záráson.

Az elmúlt években inkább akkor volt sikeres a válogatott, amikor a stabil védekezésre támaszkodva leptük meg kontrákkal az ellenfeleket, ezúttal viszont menni kell előre a győzelemért.

Nulla ponttal várja a magyar válogatott a Skócia elleni, utolsó csoportmérkőzését az Eb-n. Meglehet még a továbbjutás? Igen.

Nem.

„A németek meccsen sokkal kompaktabbak voltunk, kontrákkal próbáltunk elmenni, voltak helyzeteink, az a lényeg, hogy skót meccsen ezekből kijöjjön az eredmény, és a védekezés kulcsfontosságú lesz” – tette hozzá a freiburgi támadó.

Gazdagot Marco Rossi szövetségi kapitány bírálta a klubteljesítményével nem összhangban lévő válogatottbeli teljesítménye miatt, ezzel kapcsolatban jött a kérdés, hogy mennyire nehéz az észak-amerikai profi ligából ingázni a nemzeti együtteshez.

„Amerika, az nem a szomszédban van, az utazások és a hat óra időeltolódás sem optimális, de ez nem kifogás. Én is éreztem hogy jobb teljesítményre is képes vagyok, mint a válogatottban, próbáltam megfejteni ennek az okait egyedül is, kértem az edző segítségét is, aki elmondta az ezzel kapcsolatos meglátásait. Én a magam részéről próbálok segíteni, bármennyi lehetőséget is kapok” – mondta Gazdag Dániel.

Sallai a támadójátékkal kapcsolatban kiemelte, hogy hiba lenne az elmúlt évek ellenfeleiből kiindulni, hiszen sokkal nehezebb ellenfelek vannak itt az Európa-bajnokságon, de megvannak a helyzeteink, és az a fontos, hogy ezekből hatékonyabbak legyünk a záráson.

Kíváncsiak voltunk arra is, hogy a svájciak elleni lassú kezdés után a németek ellen látott pörgősebb rajt várható-e a skótok ellen, vagy azért nem lehet menni fejetlenül előre akkor sem, ha győzelmi kényszerben van a csapat.

A Svájc elleni első félidőről nem szeretnék többet beszélni, az nem sikerült, a német sokkal jobban nézett ki, ez lehet a kulcs. Kompaktnak kell lennünk védekezésben, ebből kellenek a gyors átmenetek. A helyzeteink megvannak, ezeket értékesíteni kell

– felelte Sallai Roland az Index kérdésére.

Gazdag kiemelte, a skót válogatott stílusát nem lehet összehasonlítani a svájcival, és hangsúlyozta, mindkét csapatnak csak a győzelem lehet a jó, ezért fontos, hogy jól védekezzünk, ne kapjunk gólt, és ahogyan telik az idő, egyre jobban rájuk kényszerítsük az akaratunkat.

A játékosok kiemelték, hogy a csapategység segít jobb hangulatba kerülni a sikertelen meccsek után. Sallai pedig ezt követően nem kertelt:

„Skócia ellen ki-ki meccs lesz, tök mindegy, milyen focival, de nyerni kell!”

Mindkét futballista úgy véli, hogy szükség van a jó kedvre és hangulatra a csapaton belül, ezért igyekeznek is tenni, de nem komolytalankodják el az edzéseket, hiszen ennek komoly súlya van. A csapatprogramokon ugyanakkor mehet a hangulatjavítás, de vannak ennél fontosabb dolgok is.

Skót újságírói kérdésre Gazdag az ellenfél kemény játékstílusát dicsérte, de azt is hozzátette, hogy: „erre készen állunk, és arra is, hogy a végsőkig küzdjünk.”

Sajnálatát fejezte ki, hogy nem szereztünk eddig pontot, de hozzátette, ha lenne a nevünk mellett egy-kettő, és Skócia ellen elbukunk, akkor ugyanúgy nem jutunk tovább, mintha lenne, így most erre a feladatra kell koncentrálnunk.

Labdarúgó-Európa-bajnokság 2024

A csoport, 3. forduló

június 23., 21.00, Frankfurt: Svájc–Németország

június 23., 21.00, Stuttgart: Skócia–Magyarország

Az 1. fordulóban történt

Magyarország–Svájc 1–3 (0–2)

Németország–Skócia 5–1 (3–0)

A 2. fordulóban történt

Németország–Magyarország 2–0 (1–0)

Skócia–Svájc 1–1 (1–1)

A csoport állása: 1. (és továbbjutott) Németország 6 pont (7–1), 2. Svájc 4 (4–2), 3. Skócia 1 (2–6), 4. Magyarország 0 (1–5)

