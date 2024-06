Az Európai Labdarúgó-szövetség valamint a dél-amerikai szövetség együttműködésének köszönhetően tevékenykedhet a kontinenstornán az argentin játékvezető, aki már be is mutatkozott az Európa-bajnokságon a Törökország–Grúzia mérkőzésen. Az UEFA bíróküldése alapján Facundo Tello vezeti a Skócia–Magyarország mérkőzést is.

Fotó: Getty Images

Érthető módon Tello korábban se a magyar, se a skót válogatottnak nem vezetett mérkőzést, sőt egyik országból való klubcsapat mérkőzésén sem tevékenykedett. Az argentin sípmesternek nem szokása spórolni a lapokkal, javarészt szövegelésért, reklamálásért mutat fel előszeretettel figyelmeztetést az egyértelmű szabálytalanságokon túl. 2022 novemberében például a Boca Juniors–Racing Club mérkőzésen 10 piros lapot szórt ki.

A csoport másik találkozóján, a Németország–Svájc-mérkőzésen, amely a csoportelsőségről lesz hivatott dönteni, az olasz Daniele Orsato lesz a bíró, aki utolsó kontinenstornáján fújja a sípot.

Európa-bajnokság, A-csoport, 3. forduló

június 23., 21.00, Frankfurt: Svájc–Németország

június 23., 21.00, Stuttgart: Skócia–Magyarország

