A továbbjutás reményének életben tartása, ez volt mindkét csapat célja a ma délutáni mérkőzésen, az Európa-bajnokság D csoportjában, a Lengyelország–Ausztria-mérkőzésen. A találkozó előtt a legfőbb kérdés az volt, képes-e már játékra a lengyek világsztárja, Robert Lewandowski, ám erre egy órával a kezdősípszó előtt érkezett is a válasz: száz százalékosan még biztosan nem. A Barcelona csatárát ugyanis kihagyta a kezdőből Michal Probierz szövetségi kapitány.

Ennek ellenére a lengyelek igencsak támadó felállásban léptek pályára az eredménykényszer miatt, bár erre osztrák részről sem lehetett panasz, mármint a hozzáállásra. Az első percek ugyanis egyértelműen az osztrákoké voltak, sokkal többet volt a labda a lengyel térfélen, és az első kisebb helyzet, majd az abból következő szöglet is Ausztria statisztikájába került be.

Erős osztrák kezdés, majd lengyel ébredés

Ahogyan az első gól is! Ausztria nem sokat lassított, a lengyelek pedig nem nagyon tudtak mit kezdeni a Marcel Sabitzer vezette támadásokkal. A 9. percben aztán góllá érett a nyomás: Philipp Mwene húzott le az alapvonalhoz, majd középre kanyarított ballal, a beadásra pedig remekül érkezett Gernot Trauner és közelről a hálóba fejelt (0–1).

A játék képe a következő percekben sem változott: Ausztria birtokolta a labdát, és próbálta minél beljebb nyomni a lengyeleket, akiknek az első negyedórában semmilyen ötletük nem volt, támadást is alig vezettek. Először a 16. percben jutottak az osztrák 16-os közelébe. Két perccel később pedig már helyzetük is volt, egy kavarodás után Zalewski bombázott jócskán fölé.

Ettől független éledezett Lengyelország, már nem volt olyan nyomasztó az osztrák fölény, mindkét oldalon adódtak nagyobb helyzetek. Az első szögletüket a 29. percben végezhették el a lengyelek, ami után nem sokat kellett várni az egyenlítő góljukra sem. A 30. percben egy jobbról érkező beadás utáni kavarodásban előbb ugyan az osztrák védők blokkolni tudták Jan Bednarek lövését, de a labda Krzysztof Piatek elé csorgott, aki átvétel után közelről bezúdította a hálóba (1–1).



Fotó: Julian Finney / Getty Images A lengyel Krzysztof Piatek lövi csapata első gólját, miközben az osztrák Patrick Pentz nem tud hárítani az UEFA EURO 2024 Lengyelország és Ausztria közötti csoportmérkőzésén

Az egyenlítés után a játék összképe is jóval kiegyenlítettebb lett, egy-két nagyobb Sabitzer-helyzetet leszámítva inkább a keményebb belépőkről szólt, ám meglepő módon a sárga lapot egyszer sem vette elő a török játékvezető. A szünet előtt még a lengyelek számára adódott egy lehetőség: Piotr Zielinski 20 méterről végezhetett el szabadrúgást, amit Pentz kapus bravúrral hárítani tudott.

A félidő után is nyomtak az osztrákok

A szünet után mindkét szövetségi kapitány változtatott: a lengyeleknél Moder érkezett Piotrowski helyére, míg az osztrákoknál Grillitsch ment le és Wimmer állt be. Közben Robert Lewandowski is melegíteni kezdett. A játék képe ugyanakkor nem sokat változott, ami kevés támadás volt, az leginkább Ausztriához és azon belül is Sabitzerhez fűződött. A második félidő első, kaput is eltaláló lövése, pontosabban fejese Ausztriáé volt: szöglet után Stefan Posch fejelhetett, de Szczesny a gólvonalon állva lehúzta a labdát.

A második félidőben már a bíró is kezdte megelégelni a sok szabálytalanságot, az 53. percben Slisz kapott sárgát egy kemény belépőért, majd három perccel később Patrick Wimmer is besárgult, így ebben is 1–1 volt az állás.

A 60. percben aztán jött az üdvrivalgás a lengyel lelátókról, azonban ez nem egy újabb gólnak szólt: beállt ugyanis Lewandowski, aki Adam Buksát váltotta.

Piatek is lejött, helyére Karol Swiderski érkezett. Ahogyan az osztrákok is cseréltek, Trauner nem tudta folytatni, Kevin Danso állt be a helyére, azaz mindkét gólszerző elhagyta a pályát.

Hiába állt be azonban Lewandowski, nem ő szerezte a következő gólt, sőt igazán helyzetbe sem került a 67. percig (előtte viszont kapott egy sárgát), amikor is egy ügyes kontrából Christoph Baumgartner ismét vezetéshez juttatta Ausztriát (1–2).

Fotó: Dan Mullan / Getty Images

A bekapott gól után nem sokkal villant azért a Barca klasszisa is, óriási helyzetbe hozta csapattársát, Swiderskit, ám a lövését az osztrák kapus hárította. Michal Probierz lengyel kapitány ezután újabb támadót vetett be, Kamil Grosicki érkezett Slisz helyére. Ennek ellenére maradtak lendületben az osztrákok, így a másik oldalon is kellett egy bravúr Szczesnytől, a 75. percben. A lengyel kapust ekkor még éltették, ám pár perccel később már inkább negatív hőssé vált: a kiugró Sabitzert buktatta a 16-oson belül, a mozdulatért pedig Szczesny sárgát, Ausztria pedig 11-est kapott. A büntetőt Marko Arnautovic gólra is váltotta, hatalmas lépést téve ezzel a győzelem felé (1–3).

A harmadik bekapott gól, úgy tűnt, végleg padlóra küldte a lengyeleket, sorra jöttek az osztrák helyzetek, sőt a vérfrissítést is inkább Ralf Rangnick érezte szükségesnek, előbb Baumgartnert, majd Arnautovicot is lekapta: Schmid és Gregoritsch állt be. Ausztria ezután is támadásban maradt, Szczesny kapusnak több bravúrra is szüksége volt, hogy ne legyen még nagyobb a különbség. A lengyelek a 87. percben kihasználták utolsó cserelehetőségüket is: Urbanski érkezett Zielinski helyére. Ez sem volt elég a játék összképének megváltoztatásához. Maradt az 1–3, ezzel Lewandowskiék a kiesés szélére kerültek.

Ahhoz, hogy bármi esélyük legyen a továbbjutásra, az utolsó fordulóban gólokkal kellene verniük Franciaországot, amire – valljuk be – nem sok esély van. Ausztria pedig mehet majd Hollandia ellen egy ki-ki meccsre.

D csoport

Lengyelország–Ausztria 1–3 (Piatek 30., illetve Trauner 9., Baumgartner 66., Arnautovic 78. büntetőből)

(Piatek 30., illetve Trauner 9., Baumgartner 66., Arnautovic 78. büntetőből) Hollandia–Franciaország 21:00

(Borítókép: Az osztrák Gernot Trauner ünnepli csapata első gólját Florian Grillitsch-csel a Lengyelország–Ausztria UEFA EURO 2024 csoportmérkőzésen. Fotó: Julian Finney / Getty Images)

