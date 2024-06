Izgalmas csatát, támadófocit és gólokat ígért előzetesen a Hollandia–Franciaország-összecsapás, ugyanakkor a csoportmeccsek egyik nagy rangadója csak az első kettőt teljesítette. A világsztárok egy pörgős, sok helyzetet hozó meccset játszottak egymás ellen, ám gól csak egyetlen egy esett, de azt is érvénytelenítették.

A csoportmeccsek egyik leginkább várt összecsapását játszotta péntek késő este Hollandia és Franciaország. A két csapat szűk győzelmekkel érkezett a második fordulóba, ahol elősorban azt kellett eldönteniük, melyik válogatott nyeri a csoportot. A zászló eredetileg a franciáknak állt, ám Kylian Mbappé hiánya rányomta a bélyegét a meccs előtti felkészülésre. A Real Madrid csatára orrsérülése miatt maradt ki a kezdőből, és végül egy percre sem állt be.

Helyére, legalábbis a csapatkapitányi posztra Antoine Griezmann lépett. Bár nem ennek volt köszönhető, de a meccset a hollandok kezdték élesebben: rögtön az első percben Jeremie Frimpong húzott el a jobb oldalon, és szúrta kapura a labdát, ám a franciák kapusa ujjheggyel védeni tudott, a szögletből pedig végül nem lett helyzet. A 4. percben aztán válaszoltak a franciák: Griezmann tesztelte Verbruggen kapust, aki sikerrel hárította a lövést.

Griezmann a kihagyhatatlant is kihagyta

A mérkőzés rendkívül kiegyenlített volt, mindkét oldalon adódtak villanások, majd jött a 14. perc, amikor Antoine Griezmann két óriási lehetőséget is elpuskázott. Kettő közül az első volt nagyobb: gyakorlatilag az üres kapuba kellett volna bepasszolnia, ám átesett a labdán.

A pörgős játék ezután is maradt, mindkét csapatnak voltak helyzetei, de inkább a középpályán zajlott a passzolgatás. Egy-egy gyorsabb megindulás mindig elakadt egy védőn. A 28. percben aztán Marcus Thuram lépett meg egy jó kiugratás után, de elbaltázta a ziccert, és jócskán mellé lőtt.

Fotó: Getty Images

A mérkőzésen – annak ellenére, hogy nagy iramot hozott – súlyos szabálytalanság nem történt, egészen a 31. percig, amikor először villant a sárga lap: Jerdy Schouten kapta. A játék képe ezután sem változott. A 41. percben Franciaország jutott szabadrúgáshoz kecsegtető pozícióban, ám Griezmann ezt is elpuskázta, a sorfalról szögletre pattant, de az abból érkező beadást könnyedén kifejelték. A 43. percben megintcsak Griezmann volt a főszereplő, teljesen tisztán fejelhetett jó pár méterről a kapura, ám próbálkozása erőtlenre sikerült. A szünetig így maradt a gól nélküli döntetlen.

A szünet után is folytatódott a „Griezmann-show”

A második félidőben mindkét csapat jóval óvatosabban kezdett, az első öt percben igazán nagy helyzet nem alakult ki. A kép később sem változott, a csapatok keresték a másikon a fogást, de nem igazán találták. A 60. percben Thuram próbálkozott egy lövéssel, de ez sem talált kaput. Három perccel később Dembele veszélyeztetett, de fejese éppen csak elszállt a léc felett.

A 65. percben aztán megint úgy ugratták ki Antoine Griezmannt, hogy csak be kellett volna passzolnia a labdát a hálóba, de ismételten elbaltázta a támadó, estében próbálta kapura kotorni, de Verbruggen szögletre mentett.

A 69. percben aztán jött a hidegzuhany a franciáknak, hiába volt a rengeteg ordító helyzet, mégis a hollandok lőttek gólt. Egy kipattanó labdát lőtt vissza 14 méterről Xavi Simons, amely a kapu jobb sarkában kötött ki. Hiába örültek azonban a hollandok, a játékvezető lest ítélt, és pár percnyi tanakodás után a videóbíró is megerősítette ezt, Denzel Dumfries ugyanis lesen állt, és akadályozta a kapust a védésben. Így maradt a 0–0.

Fotó: Getty Images

Az izgalmak után mindkét csapat cserélni kezdett. A hollandoknál lejött a majdnem gólszerző Simons, valamint Schouten és Firmpong is, helyükre érkezett Wijnaldum, Veerman és Geertruida. A franciák kettős cserével éltek: Dembele és Thuram ment le, a játékba pedig beszállt Kingsley Coman és Olivier Giroud is.

A 79. percben aztán Ronald Koeman lehozta Memphis Depayt is, akinek szintén nem volt túl jó meccse. Őt az a Wout Weghorst váltotta, aki az első fordulóban Lengyelország ellen is remekül szállt be, az ő góljával győztek a hollandok. Ezúttal viszont nem tudott gólt szerezni, sőt igazán helyzetbe sem került a lefújásig.

Mint ahogy igazán más sem már, így maradt a gól nélküli döntetlen a két csapat összecsapásán. A csoportkör utolsó fordulójában Hollandia Ausztriával, Franciaország pedig a nulla pontos Lengyelországgal találkozik.

D csoport

Lengyelország–Ausztria 1–3 ( Piatek 30., illetve Trauner 9., Baumgartner 66., Arnautovic 78. büntetőből)

Piatek 30., illetve Trauner 9., Baumgartner 66., Arnautovic 78. büntetőből) Hollandia–Franciaország 0–0

(Borítókép: Getty Images)

Meccsösszefoglalók, riportok, interjúk, podcastok, videók, érdekességek – minden egy helyen, minden az Indexen!

Böngéssze az Index Európa-bajnoki mellékletét, ahol a cikkek mellett megtalálja a menetrendet, a csoportok állását, a játékoskereteket, a csapatleírásokat és a helyszíneket is! Tartsanak velünk egy hónapon át, hiszen helyszíni tudósítóink rendszeresen exkluzív tartalmakkal jelentkeznek Németországból!