A magyar válogatottnak is kedvező eredmény született a Európa-bajnokság F csoportjának szombat délutáni mérkőzésén, Georgia 1–1-es döntetlent játszott Csehország ellen. A mérkőzésen ezúttal is főszerepet játszott a VAR, ugyanis a csehektől elvett egy gólt, majd tizenegyeshez juttatta a georgiaiakat, végül azonban egyik csapat sem örülhetett százszázalékosan.

A továbbjutás esélyének megtartása érdekében mind Georgia, mind pedig Csehország labdarúgó-válogatottjának a pontszerzés tudatában kellett pályára lépnie az F csoport 15 órakor kezdődő szombati mérkőzésén, mivel mindkét együttes vereséggel kezdte meg a szereplést az Európa-bajnokságon. Az első fordulóban Törökország 3–1-re múlta felül Georgiát, míg a portugálok egy 92. percben szerzett találattal tudták csak 2–1-re legyőzni Csehországot.

A meccsnek külön pikantériát ad, hogy Georgia és Csehország első alkalommal találkozott egymással történetük során, a hamburgi Volksparkstadionban az F csoport 2. mérkőzésén. Willy Sagnol együttese a 36. nemzet, amely Eb-n részt vehet. A georgiaiak az első körben Törökország ellen rendkívül élvezetes meccset játszottak, még a ráadásban is rohamoztak az egyenlítésért, végül azonban nem jött össze az első pont megszerzése.

A magyar válogatott szempontjából sem elhanyagolható fontossággal bírt ez a találkozó, ugyanis a mieink egy döntetlennek szurkoltak leginkább a találkozón, mivel ebben az esetben az itteni harmadik jó eséllyel előzhető, amennyiben Marco Rossi alakulata is legyőzi Skóciát a harmadik fordulóban.

Hlozekék érezhették magukat csehül a videóbíró miatt

Ennek tudatában már az első percekben izgalmasnak bizonyult a találkozó, hiszen rögtön mindkét kapust tesztelték. Az első percben, a kezdőrúgás után Georgia jutott el könnyedén a cseh kapuig, majd a harmadik percben Csehország lőtt kétszer is Mamardasvili kapujára.

Akárcsak a törökök ellen, Sagnol játékosai ezúttal is rendkívül gyors kontrákkal alakítottak ki helyzeteket az ellenfél térfelén, a szélen Giorgi Citaisvili többször is jól lépett el, ám igazán veszélyes helyzetet az első 10. percben így sem tudtak kialakítani. Annak ellenére sem, hogy háromszor is tizenegyesgyanús szituációban tudtak csak szerelni a labdát többet birtokló csehek.

A 23. percben azonban Tomás Soucek nagy bedobása után, némi flippert követően Adam Hlozek tette kapura a labdát, amit még Mamardasvili fejjel hárítani tudott, a kapusról viszont újra Hlozekre pattant a labda, majd a kapuban kötött ki. A hosszas cseh gólöröm ellenére az eredmény mégsem változott, mivel a VAR ezúttal is közbeszólt: kezezés miatt maradt a 0–0.

Az érvénytelen gólt szerző cseh csatár ezt követően sem állt le a próbálkozással, ami a statisztikából is jól kiolvasható volt, 30 perc után már 6 kaput eltaláló lövése volt Csehországnak. A túloldalon szintén tudtak veszélyeztetni a támadók, a 35. percben újra a tizenhatoson belül kerültek helyzetbe a georgiaiak, a beadásnál azonban ezúttal is megállt a tudomány.

A 45. percben a Napoli sztárja, Hvicsa Kvarachelia tett be élesen egy szabadrúgást a kapu elé, Guram Kasia pedig kapura is tudta tenni a labdát, ám ebből sem lett gól. Mégsem szomorkodhatott sokáig, ugyanis a beadás megpattant Robin Hranác kezén, a VAR pedig ezúttal is a csehek ellen döntött.

A megítélt tizenegyest Georges Mikautadze magabiztosan a kapu jobb sarkába bombázta, így Georgia szerezte meg a vezetést a félidő végén. 1–0.

A csehek annak ellenére is hátrányban mehettek pihenőre, hogy Patrik Schick még egy kapura lövést is bemutatott a lefújás előtt, a remeklő Mamardasvili ezúttal is védeni tudott.

Szerencsés góllal egyenlítettek a csehek

A mérkőzés képe a második félidő elején sem változott sokat, a csehek magabiztosan birtokolták a labdát, és többször is sikerült eljutniuk a georgiai kapu elé, azonban a gyors ellentámadások miatt továbbra sem tudták minden erejüket az egyenlítés megszerzésére fordítani.

Az 57. percben Kvarachelia indult meg ismét egy cseh támadást követően, ám hiába juttatta újabb gólhelyzetbe csapattársát, a lövés ezúttal nem talált kaput. Ellenben a másik oldalon, a csehek ugyanis az 59. percben egy szöglet után kitudtak egyenlíteni, a csereként beállt

Ondrej Lingr csúsztatta meg a labdát, fejese azonban a kapufán csattant. Szerencséjükre ott állt Patrik Schick, akiről a kapuba került a labda. 1–1.

Találatával Schick az Eb-k legeredményesebb cseh játékosa lett, ráadásul 40. válogatott meccsén ez már a 20. találata volt.

A játék képe a gólt követően sem változott meg jelentősen, továbbra is a csehek uralták a mezőnyt, újabb gólt azonban nem tudtak szerezni. Mindez amiatt fájhat igazán Csehországnak, hogy a találkozón 26 lövésből 11 is eltalálta a georgiai kaput, ebből azonban mindössze egy ért érvényes gólt. A másik oldalon csupán 6 lövésből két kaput eltaláló próbálkozás volt.

Ennek ellenére, és az 5 perces ráadás alatt sem változott azonban az eredmény, így Georgia bezsebelte története első Eb pontját, a cseheknek pedig szintén bekellett érniük ennyivel – aminek a csoportharmadik válogatottak örülhetnek csak igazán.

Labdarúgó-Európa-bajnokság 2024, csoportkör, 2. forduló:

F csoport

Georgia–Csehország 1–1 (Mikautadze 45+4. büntetőből, illetve Schick 59.)

(Mikautadze 45+4. büntetőből, illetve Schick 59.) 18.00: Törökország–Portugália

A csoport állása: 1. Törökország 3 pont (3–1), 2. Portugália 3 (2–1), 3. Csehország 1 (2–3), 4. Georgia 1 (2–4)

(Borítókép: A csehek egyenlítőgólját megelőző fejes. Fotó: picture alliance / Getty Images Hungary)

Meccsösszefoglalók, riportok, interjúk, podcastok, videók, érdekességek – minden egy helyen, minden az Indexen!

Böngéssze az Index Európa-bajnoki mellékletét, ahol a cikkek mellett megtalálja a menetrendet, a csoportok állását, a játékoskereteket, a csapatleírásokat és a helyszíneket is! Tartsanak velünk egy hónapon át, hiszen helyszíni tudósítóink rendszeresen exkluzív tartalmakkal jelentkeznek Németországból!