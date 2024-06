Érdekes kalandokba keveredett Németországban az M4 Sport riportere, Ujvári Máté, aki a 2024-es labdarúgó-Európa-bajnokság miatt utazott most külföldre. Őt is utolérte az Eb alatt tapasztalható közlekedési káosz, amely a szurkolókkal és az Index munkatársaival is kibabrált már többször.