Szerencsétlen öngól és egy végtelenül önzetlen Cristiano Ronaldo is kellett ahhoz, hogy Portugália már a második fordulóban kiharcolja továbbjutását az Európa-bajnokság F csoportjából. A hatpontos portugálok 3–0-s győzelmük miatt már biztosan ott lesznek a torna nyolcaddöntőjében, Törökország pedig a vereség ellenére is a csoport második helyén, bizakodva várhatja az utolsó fordulót.

Az első fordulóban egyaránt győzelemmel rajtoló Portugália és Törökország összecsapása a három pont begyűjtése mellett egyben arról is szólt, hogy a két válogatott közül melyik tudja kiharcolni a biztos továbbjutást az F jelű négyesből.

Ez persze koránt sem volt egyértelmű, hiszen szinte azonos eséllyel futottak neki a találkozónak a felek, az első fordulóban Törökország rendkívül élvezetes és szoros meccsen végül 3–1-re múlta felül Georgiát, míg a portugálok a 92. percben szerzett találattal tudták 2–1-re legyőzni Csehországot. Mivel a csoport másik két együttese délután 1–1-es döntetlent játszott, így a pontosztozkodásnak a csoportharmadikok mellett a török és a portugál csapat örülhetett leginkább. Hiszen már egy pont megszerzésével is mindkét csapat rendkívül közel kerülhetett ahhoz, hogy még egy meccset biztosan maradjon még Németországban a csoportkör után, a győzelem pedig biztos továbbjutást ért.

Ennek ellenére sem volt egyszerű dolga a törököknek, ugyanis míg Portugália rendkívül erős kezdővel lépett pályára, Törökország az első találkozóhoz képest négy helyen is változtatott – az első meccsen bombagólt szerző, Real Madridban pallérozódó Arda Güler ezúttal például nem kezdett.

Ellenben az Európa-bajnokságok immáron legidősebb játékosával a portugál Pepével, akinek a törökök fontos helyet foglalnak el a szívében, ugyanis az első Eb-gólját 2008-ban pont Törökország ellen szerezte meg. Annak ellenére, hogy már 41 éves is elmúlt a válogatott egyik legbiztosabb pontja, a találkozó előtt mind a 20 Európa-bajnoki mérkőzését végig játszotta. A portugálok ráadásul amiatt is reménykedhettek, hogy a két válogatott legutóbbi összecsapásán, a 2022-es világbajnokságon 3–1-re legyőzték mostani ellenfelüket – akárcsak a 2008-as, a 2000-es és az 1996-os Európa-bajnokságon.

Az Eb hatodik öngólját hozták össze a törökök

A napsütéses dortmundi estét a várakozásokhoz mérten Portugália kezdte jobban, a labdafölényük pedig már a találkozó elején jól látható volt, azonban az első percek játéka ellenére sem lépett megilletődve pályára a török együttes sem. Olyannyira nem, hogy az ötödik percben az első helyzetüket is kidolgozták, majd egy perccel később újabb beadás után veszélyeztettek, Zeki Celik labdájára Kerem Aktürkoglu érkezett jól.

A kezdeti lelkesedést aztán jóval kevésbé mozgalmas percek követtek, az első gólra azonban így sem kellett sokat várni. Bruno Mendes a 21. percben a bal oldalról erősen lőtte a 16-oson belülre a labdát, amibe egy török védő még ugyan bele tudott piszkálni, szerencsétlenségére azonban pont az érkező

Bernardo Silva elé, aki 10 méterről a kapu jobb oldalába lőtt. 0–1.

A gól után aztán a portugálok begyújtották a rakétákat, és helyzetet helyzet követett, a törökök pedig nem tudtak megújulni a bekapott találatot követően. Mindez a statisztikákon is meglátszott, ugyanis a játékrész feléhez érve már több mint 60 százalékban birtokolták a labdát.

Az újabb találathoz pedig még csak labdába sem kellett érniük, ugyanis a 28. percben egy portugál labdavesztés után

Samet Akaydin passzolta haza mindenféle körültekintés nélkül a labdát, amely az így a kapujából kimozduló Altay Bayındır mellett elgurulva áthaladt a gólvonalon. 0–2.

Szerencsétlen találata már a hatodik öngól volt az Európa-bajnokságon, a portugálok így a csehek után ezúttal is egy saját kapuba jutatott találatnak köszönhetően kerültek közelebb a három ponthoz.

Az első játékrész végén ugyan a törökök újra a meccs elején mutatott magabiztos formájukat tudták hozni, az eredmény nem változott, így kétgólos vezetéssel mehettek be az öltözőbe Roberto Martinez játékosai. A statisztikákat azonban így is nagyban átírták a felek, ugyanis a 39. perc után négy sárga lapot is kiosztott a játékvezető a sorozatos szabálytalanságok miatt, Akaydin, Celik, Rafael Leao és Joao Palhinha is figyelmeztetésben részesült.

Cristiano Ronaldo többé nem vádolható önzőséggel

A portugál fölény a második játékrész elején is megmaradt, a törökök ennek ellenére sem mondtak le arról, hogy mindent megtegyenek a pontszerzésért. Hiába alakítottak ki több kisebb helyzetet is, végül csak még nagyobb bajba kerültek az 56. percben, amikor

egy remek kiugratást követően Cristiano Ronaldo törhetett kapura, ám a százszázalékos ziccerben lövés helyett ezúttal végtelenül önzetlenül gólpasszt adott a mellette érkező Bruno Fernandesnek. 0–3.

A harmadik találat érezhetően elvette a törökök lelkesedését, a szurkolók pedig többször hangot is adtak elégedetlenségüknek, a szimpatizánsok Arda Gülert követelték a pályára.

A Real Madrid középpályása persze ennek ellenére sem állt be azonnal, a korábbi madridi Cristiano Ronaldo azonban a gólpassza után a 65. percben majdnem gólt is szerzett, fejese azonban ezúttal még csak a kapu irányába se ment. A kihagyott helyzetektől általában komolyan idegessé váló támadót ezúttal ez sem tudta felbosszantani, és valódi kapitányként, a társakat kiszolgálva és helyzethez juttatva volt a portugálok vezére a pályán.

A 68. percben aztán ismét Ronaldo került a főszerepbe, ugyanis egy néző próbált hozzá minél közelebb kerülni, a pályára rohanó kisfiú a kezdőkörben pedig sikeresen végül egy képet is csinált a támadóval, majd a biztonságiakkal versenyt futva elhagyta a játékteret.

Ha már fiatalság a 70. percben aztán meghallgatták a törökök könyörgését, és Güler is pályára lépett, jelenlétével pedig a törökök játéka is némileg megváltozott, a portugálok azonban továbbra is biztos kezekben tartották a meccset. Ráadásul egy már biztos:

Akaydin nem fog túl szívesen visszaemlékezni erre a napra, ugyanis a 75. percben az öngólja és a sárga lapja után egy sérülés miatt végül le is kellett cserélni.

A pályára berohanó gyerek esete aztán a 82. percben ismételten lejátszódott, egy újabb rajongó próbálta megközelíteni Ronaldót, aki ezúttal ölelés helyett már sokkal inkább a szervezők nem túl biztos helytállása miatt tárta szét a kezeit. Akárcsak az 5 perces hosszabbításban, amikor ismételten Ronaldót vette célba néhány percen belül két bevállalós szurkoló.

Az eredmény nem változott, így a portugálok magabiztos játékkal harcolták ki a csoportból való biztos továbbjutást, mindössze két mérkőzés alatt.

Labdarúgó-Európa-bajnokság 2024, csoportkör, 2. forduló:

F csoport

Georgia–Csehország 1–1 (Mikautadze 45 + 4. büntetőből, illetve Schick 59.)

(Mikautadze 45 + 4. büntetőből, illetve Schick 59.) Törökország–Portugália 0–3 (Silva 21., Akaydin 28. ÖG., Fernandes 56.)

A csoport állása: 1. Portugália 6 pont (5–1), 2. Törökország 3 (3–4), 3. Csehország 1 (2–3), 4. Georgia 1 (2–4)

(Borítókép: A portugálok első gólját Bernardo Silva szerezte. Fotó: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images)

