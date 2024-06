Sopronban akad egy család, amelynek szinte biztosan lesz oka az örömre vasárnap este, a Magyarország–Skócia Európa-bajnoki csoportmérkőzés lefújása után, egyedül a döntetlen babrálhat ki vele. A skót válogatott csapatkapitányi karszalagját többször is viselő John McGinn unokatestvéreiről van szó, akiknek – kivéve a döntetlen esetén – szinte biztosan marad kiért szurkolniuk a foci-Eb egyenes kieséses szakaszában is. McGinn, valamint a szövetségi kapitány, Steve Clarke osztotta meg gondolatait a vasárnapi ki-ki meccsel kapcsolatban a Stuttgartban összegyűlt újságírókkal.

Steve Clarke, a skót válogatott szövetségi kapitánya nagyot kortyolt, miközben az egyik újságíró emlékeztette, a torna előtt állandóan azt emlegette, a csoportban négy pont megszerzése a cél. Most pedig itt állnak a cél kapujában:

Fontos leckéket kellett megtanulnunk az elmúlt években, de hiszek abban, hogy megfelelően felkészültünk erre a tornára ahhoz, hogy ez a cél összejöhessen. Az elmúlt napokban rengeteg energiát fektettünk a regenerációra, a felkészülésre. Bízom abban, hogy vasárnap összeáll minden eleme a kirakósnak.

A magyar válogatottat labdával és labda nélkül is veszélyesnek nevezte a tréner, főleg a pontrúgásoknál. „Két hasonló erősségű csapatról van szó szerintem, hasonló rendszerben, stílusban futballozó együttesekről. Bízom abban, hogy a miénk lesz vasárnap egy picivel erősebb” – mondta optimistán.

Clarke arról is beszélt, az elemzőcsapatuk nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy profilozzák Szoboszlait, de nem pusztán azért, mert róla jelenik meg a legtöbb újságcikk a magyar játékosok közül, hanem azért is, mert a legtöbbször ő volt játékban a selejtezők alatt.

„A drukkereknek és a játékosoknak is csak annyit tudok mondani holnapra, a három pontra kell koncentrálni, semmi másra. Ha ez megvan, a többi adja majd magát, remélhetőleg ezzel tovább fogunk tudni menni a csoportból. Ha így lesz, és történelmet írunk, az a ráadás. Az alap a győzelem kell legyen – ezért kell mindent megtennünk” – tekintett előre Clarke.

„Óriási eredmény már maga a részvétel is ezen a tornán. Nem gondolom, hogy. hatalmas nyomás lenne rajtunk, elvégre 1998 óta ez az első jelentős tornánk, amely során átjöhettünk a csatorna ezen oldalára. Érdemes megnézni a szurkolóinkat, hogy mennyire élvezik az egészet, mi is csak hasonló érzésekről tudunk beszámolni. Biztos vagyok benne, hogy az otthoni ötmillió is nagyon élvezi. Szeretnénk nekik minél több örömet szerezni a folytatásban is” – fogalmazott a StuttgartAréna médiatermében a 60 éves szakvezető.

Az unokatestvérek már nyertek

„Egy győzelem szó szerint a mindenséget jelentene számunkra – kezdte saját részét a sajtótájékoztatón John McGinn, az Aston Villa és a skót válogatott középpályása. – Olyan elképesztően jól viselkedtek a szurkolóink – nem tudom, hogy sikerült ez ennyi alkohol mellett –, de látjuk, hogy nem volt semmiféle rendbontás, miközben remek hangulatot teremtettek, és feledhetetlen élményeket gyűjthettek. A himnuszunk sosem szólt talán olyan szépen, mint a legutóbbi mérkőzésünket.”

A 29 esztendős játékos elárulta, különleges számára a párosítás, ugyanis unokatestvérei Magyarországon élő skót-magyar kettős állampolgárok. Elmesélte, sokat beszéltek is egymással miután kialakult a csoportbeosztás.

Amikor a sorsolást megtudtuk, az unokatestvérem egyből hívott. A fiúk Skóciában születtek, félig magyarok-félig skótok, most pedig Skóciában élnek. Egyikük nekünk, másikuk a magyaroknak szurkol, nekik ez egy win-win helyzet. Nagyon jó, hogy egy vezetéknevünk van, a helyi iskolában is nagyon menők azzal, hogy a rokonaim. Ez egy extra töltete a meccsnek számomra, a családom számomra, de persze a lényeg a továbbjutás.

Hangsúlyozta a második meccsre, a Svájc ellen nyújtott játékukra akarnak építeni. A németek elleni bizonytalanságot szerinte minden szempontból ki tudták küszöbölni, reméli, így lesz ez vasárnap is.

„Valóban, rég lőttem gólt a válogatottban. Kevés fantasztikusabb dolgot tudok elképzelni, minthogy holnap gólt lőjjek. De tudom, nem én vagyok az első számú felelős ezért, ahogyan azt is, hogy lesz lehetőségem, ahogyan a csapattársaimnak is. De hangsúlyozom, a legfontosabb, hogy gólt tudjunk szerezni. Akkor mi lehetnénk az első skót válogatott, amely tovább jut egy csoportkörből az Európa-bajnokságon. Az ilyen meccsek szereplőit hősként emlegetik, jó lenne hőssé válni.”

„Leinnám magam a sárga földig” – felelte arra a kérdésre, mit jelentene számára, ha a klubszezonja, az Aston Villával elért Bajnokok Ligája-indulás után az Európa-bajnokságon is ilyen bravúrosan szerepelne a válogatottal.

Kifejtette, bízik abban, hogy a keretük elbírja majd a holnapi ki-ki meccsel együtt járó nyomást. Szerinte ilyen szempontból nem is feltétlenül a topligás múlt, inkább a nemzetközi kupaporondon megszerzett rutin jelenthet segítséget nekik.

Európa nagy része valószínű nem hitt abban, hogy reális esélyünk lesz a továbbjutásra, most pedig itt vagyunk a kapujában. Azt gondolom ez a válogatott tornák egyik lényege: megcáfolni közösen az esélyeket a hazánkért.

Hangsúlyozta, Skócia az elmúlt időszakban sokkal jobb csapattá vált, és az Eb-n is bizonyította a tartását azzal, hogy a katasztrofálisan sikerült nyitómeccs után reális esélye volt a győzelemre is Svájc ellen a csoportkör második fordulójában.

A tét óriási. A rivális csoportok alakulása miatt szinte biztosnak látszik, hogy az a csapat, amely vasárnap nyer Stuttgartban, ott lesz a legjobb tizenhat között a német kontinensviadalon. A skótok esete valamivel egyszerűbb is, négy megszerzett ponttal ugyanis még egyszer sem ragadt válogatott a csoportkörben 24 résztvevős Eb-n. De három ponttal a mieink is legalább három csoportharmadikat megelőzhetnek a papírforma alapján, azaz jó esély kínálkozna a továbbjutásra – noha a sorsunk továbbra sem lenne a saját kezünkben.

A döntetlen ugyanakkor egyik félnek sem lenne jó.

A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi, valamint két játékosa, Szalai Attila és Botka Endre által tartott sajtótájékoztatóról itt számoltunk be!

Labdarúgó-Európa-bajnokság 2024, csoportkör, 3. forduló

A csoport

június 23., 21.00, Frankfurt: Svájc–Németország

június 23., 21.00, Stuttgart: Skócia–Magyarország

Az 1. fordulóban történt

Magyarország–Svájc 1–3 (0–2)

Németország–Skócia 5–1 (3–0)

A 2. fordulóban történt

Németország–Magyarország 2–0 (1–0)

Skócia–Svájc 1–1 (1–1)

A csoport állása: 1. (és továbbjutott) Németország 6 pont (7–1), 2. Svájc 4 (4–2), 3. Skócia 1 (2–6), 4. Magyarország 0 (1–5).

(Borítókép: Steve Clarke a németországi Garmisch-Partenkirchenben található Stadion am Grobenben edzésé 2024. június 22-én. Fotó: Andrew Milligan / PA Images / Getty Images)

