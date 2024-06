A magyar válogatott szövetségi kapitánya nem aggódik Szoboszlai Dominik állapota miatt. Marco Rossi szombat délután megtartotta szokásos meccsfelvezető sajtótájékoztatóját a Magyarország–Skócia Európa-bajnoki csoportmérkőzés előtt. Az olasz–magyar szakember elárulta, úgy számol, az Eb-n most először bevethető lesz Callum Styles, illetve több, kisebb problémával küzdő játékosa is pályára léphet majd. Hozzátette, néhány poszton frissít majd a németek elleni összecsapáshoz képest, ezúttal azonban nem az elégedetlenség, hanem a csapaton belüli frissesség garantálása motiválja ezen lépéseit.

Minden jel szerint élet-halál harc következik Stuttgartban. A Magyarország–Skócia-csoportmeccs győztese – a többi csoport eredményeinek is köszönhetően – jó eséllyel továbbjut majd az egyenes kieséses szakaszba, annak ellenére is, hogy az első két körben egyik válogatott sem tudott győzni. A tét óriási, Marco Rossi pedig bizakodó, a gyenge teljesítményt Svájc ellen, a jó, de ki nem fizetődőt pedig Németország ellen letudta a csapata.

A skótok rendre agresszívek, hogy ez holnap is így lesz-e, kiderül. De egy hajóban evezünk, nekik is, nekünk is a három pontra van szükségünk. Tudjuk pontosan, hogy ha nyerünk, meglesz az esélyünk a továbbjutásra. Ha ez nem is jön össze, akkor is úgy hagyhatjuk hátra az Eb-t, hogy szereztünk három pontot, ami nagyon nem mindegy. Ugyanaz lesz szóval a két csapat célja, ennek megfelelő küzdelemre is számítok

– kezdte sajtótájékoztatóját Marco Rossi.

A mestert kérdezték Szoboszlai Dominik állapotáról is. A csapatkapitány az elmúlt két napban nem edzett együtt a társakkal. A hivatalos kommunikáció szerint regenerációs tréningeket végzett, a kevésbé hivatalos, Weilerből érkező pletykák szerint azonban ő maga jelezte, szüksége van egy kis pluszpihenőre...

„Az utolsó pillanatig kivárunk az értékelésekkel, ki hogy van, bevethető-e kezdőként. Dominik miatt nem aggódom. Hosszú szezonon vagyunk túl, az Eb-meccsek ezt tetőzik. A legfontosabb a regeneráció, biztos vagyok benne, hogy ez volt az ellenfelünknek is a fő célja az előző meccs óta, ezen dolgoztunk mi is az elmúlt három napban. (...) Nincsenek aggasztó helyzetek a kereten belül, felmértük a fizikai állapotokat és a taktikait is. Lesz néhány változtatás a német meccshez képest, de ez ezúttal nem a rossz teljesítmények miatt történik. Inkább arról van szó, hogy azt gondoljuk, így lehetünk majd frissebbek.”

Az angolok kérdezték külön Callum Stylesról is. A 27 éves középpályás az Izrael elleni felkészülési mérkőzésen összeszedett kisebb sérülés miatt nem volt eddig bevethető a tornán. Most viszont Rossi szerint alkalmas lesz arra, hogy pályára lépjen.

A magyar szövetségi kapitány elárulta, nyomásként vagy lehetőségként élik-e meg a többi csoport alakulását, azt a lehetőséget, hogy akár nagyobb gólkülönbségű győzelem nélkül is elég lehet a skótok legyőzése az Eb folytatásához.

„Látva az eredményünket, a nulla pontunkat két meccsen, tudjuk, nincs számunkra alternatíva: győznünk kell, ha tovább akarunk jutni. Tudjuk, hogy ki-ki meccs lesz, nekünk és nekik is. De ez a nyomás mindkét csapat vállát nyomja, nem lesz az ellenfélhez képest extra nyomás rajtunk” – fogalmazott.

Hozzátette, nem különösebben aggódik amiatt, hogy a harmadik meccs áll már előttünk, mert ez igaz a skótokra is.

Nem szerencse vagy szerencsétlenség kérdése, hogy most jön egy ennyire fizikális focit játszó ellenfél. Ahogyan az sem szerencse kérdése pusztán, hogy milyen helyzetben vagyunk. Nem akarok ezen rugózni, persze lehettünk volna a döntő pillanatokban akár Svájc, akár Németország ellen szerencsésebbek, de nem akarok kifogásokat keresni. Eddig sem kerestem, és nem ma fogom elkezdeni.

A skótok eddigi teljesítményét nehezen megítélhetőnek nevezte. Kifejtette, a németek ellen látott futballjukból aligha lehet kiindulni, a Svájc elleniből annál inkább.

„Az első mérkőzésüket nehéz értékelni: több mint egy félidő tíz emberrel a rendező Németország ellen. Ez egy rémálom, bármelyik csapatnak. Akkor is, ha bátor vagy, akkor is, ha helyén van a küzdőszellemed. Svájc ellen már nagyon jól játszottak, szerencséjük is volt, aztán szerencsétlenségük is a kapufával. Nagyon nagy minőséget képviselő játékosaik vannak, John McGinn vagy Scott McTominay nevét elég említenem. Jól ismerjük őket cserébe, tudjuk az erősségeiket, bízunk abban, hogy a lehető legjobb állapotunkban tudunk majd kiállni ellenük” – tekintett előre Marco Rossi.

Saját fegyverünket fordítanánk a skótok ellen

„Természetesen senki sem szeret veszíteni – mondta Szalai Attila a válogatott esetlegesen megcsappant önbizalmáról. – Az a 14 meccses győzelmi széria nagy siker volt. Abszolúte önbizalomtól duzzadva léphettünk pályára. Nyilván ez picit megcsappant, de profiként tudnunk kell ezt kezelni. Volt egy beszélgetésünk, hogyan kezeljük a helyzetet, visszamentünk az alapokhoz, amik az erőnket adták. Ezt szeretnénk holnap is bemutatni.”

„Érzem, hogy ez egy nehezebb év a pályafutásomban, főleg klubszinten. Ugyanakkor büszke vagyok, hogy segíthetek a válogatottnak napról napra, edzésről edzésre. Dolgozom, hogy megháláljam a bizalmat. Nem érzem, hogy a helyzetem az önbizalmamon, a magabiztosságamon változtatott volna.”

A skótokkal kapcsolatban kiemelte, a csoport talán legkeményebb, legfizikálisabb futballját játsszák.

Nagyon agresszív csapatról van szó, amely labda nélkül nagyon kompakt, feszes. Miközben kontrából és rögzített helyzetekből rendkívül veszélyes. Nem szeretnék senkit sem kiemelni, mint csapat készülünk velük szemben. Tudjuk, hogy sok topligás, akár a Premier League-ben edződő játékosuk van. Abban a küzdeni tudásban és csapategységben szeretnénk föléjük kerekedni, amiben ők is nagyon jók.

Részben talán a Szoboszlaival kapcsolatos hírekre is reagálva megjegyezte, úgy látja, a keret nagy átlagban jó állapotban van. Ha akad is egyik-másik játékosnak kisebb problémája, arra a stáb képes megfelelően reagálni. Ebből az odafigyelésből is fakad, hogy messze nem azonos edzésterhelést kapnak a kerettagok.

„Fizikálisan jó állapotban vagyunk, a stáb nagyon alapos vizsgálatokkal, mérésekkel követi nyomon ezt. Ezért is fordulhat elő, hogy egyik-másik játékos több regenerációs munkát vagy különedzést végezhet. Bízom abban, holnap teljes kerettel tudunk kiállni, és a sérültjeink is bevethető állapotban lesznek.”

„Természetesen nagy a nyomás – mondta az Európa-bajnoksággal járó érzelmi teherről. – Talán az elmúlt időszak sikereinek is köszönhető ez. Mi tettük magasra a lécet, de nekünk is kell ennek megfelelni. Holnap szeretnénk három pontot szerezni, ha így lesz, kimondhatnánk, jobban szerepeltünk az Európa-bajnokságon, mint három éve, mikor csak két pontunk volt. De ez a játékossors, ezt a nyomást tudnunk kell kezelni, lehetőleg extra motivációvá alakítani, és ezt az extra energiát ki is vinni a pályára vasárnap.”

Az ideális kockázatvállalás lesz a kulcs

„Az elmúlt három-négy meccsen sok gólt kaptunk, ami nem volt korábban ránk jellemző – vette át a szót Botka Endre, reagálva Sallai Roland pénteki nyilatkozatára, mely szerint a magyar válogatott védelmének kell leginkább rendben lennie, ha tovább akarunk jutni a csoportból ebben a szorult helyzetben is. – Igaza van Rolinak, a védelmen sok múlhat. Hogy mikor kell kockáztatni, jó kérdés, a meccs alakulásától is függ, menet közben kell felmérnünk a helyzetet.”

Hozzátette, szeretne természetesen kezdeni Skócia ellen, de a mester döntése lesz, megkapja-e a bizalmat. Ő mindig úgy készül, hogy kezdő lehessen.

„Az első mérkőzésen viszonylag sok területet hagytak, a másodikon sokkal fegyelmezettebbek és agresszívebbek voltak. Arra készülünk, hogy inkább utóbbihoz közelít majd a teljesítményük” – osztotta meg várakozásait a skótok meccstervéről.

Menet közben kár azzal nyomás alá helyeznünk önmagunkat, hogy számolgatunk. „Győznünk kell, a többi majd jöhet utána.”

„Mi is úgy indultunk ennek az Eb-nek neki a 14 meccses győzelmi sorozat után, hogy mostanra több pontunk lesz. Tudjuk, hogy az előző két mérkőzés nem úgy sikerült, de hiszünk abban, hogy visszatérve az alapokhoz, újra sikeresek lehetünk. Ha holnap összejön a három pont, meglesz az esélyünk a továbbjutásra is” – összegezte a lényeget Botka Endre.

Labdarúgó-Európa-bajnokság 2024, csoportkör, 3. forduló

A csoport

június 23., 21.00, Frankfurt: Svájc–Németország

június 23., 21.00, Stuttgart: Skócia–Magyarország

Az 1. fordulóban történt

Magyarország–Svájc 1–3 (0–2)

Németország–Skócia 5–1 (3–0)

A 2. fordulóban történt

Németország–Magyarország 2–0 (1–0)

Skócia–Svájc 1–1 (1–1)

A csoport állása: 1. (és továbbjutott) Németország 6 pont (7–1), 2. Svájc 4 (4–2), 3. Skócia 1 (2–6), 4. Magyarország 0 (1–5).

(Borítókép: Marco Rossi 2024. június 19-én.

