Nem unatkoznak azok a magyarok, akik a Németország és a Skócia elleni Európa-bajnoki csoportmeccs között kint maradtak Stuttgartban. Beszámolónkban megmutatjuk, min mennek keresztül azok a szurkolók, akik két vereséggel a hátuk mögött is töretlenül bíznak a továbbjutásban. De mivel különleges lehetőséget kaptunk, betekintést adunk arról is, hogyan élte át a VIP-ben Orbán Viktor, Csányi Sándor és a többi magyar politikus, nagyvállalkozó a házigazdák elleni mérkőzést.

„Apa, nekem olyan Marseille-érzésem van” – mondta egy nyakigláb tinédzser szinte meghatódva az édesapjának, ahogy a vonuló magyar szurkolókra pillantott a Stuttgart Arenához közeledve. „Nekem is, fiam, ezt már senki nem veheti el tőlünk” – hangzott a válasz.

Nem voltak ezzel egyedül, több ezren éltek át hasonlót körülöttük. Ekkor még szerda délután volt, a házigazda és nagy esélyes Németország elleni meccsre hangolódtunk a Carpatian Brigade vezetésével. Az elkapott beszélgetésből megtudtuk, alighanem a franciaországi Eb volt a fiatalember első meghatározó futballélménye. Szerencsés, amit kamaszként átélt, arra más évtizedeket várt, hogy önfeledt örömét lelje a magyar futballban, Irapuato és Marseille közt olyan megrendítő erejű pofonokat is lábon kihordva, mint a bukaresti 3–0 vagy az amszterdami 8–1.

Adatelemzés helyett szenvedély

Rossz válogatottmeccsek, váratlan vereségek persze azóta is voltak, gyanítom, még lesznek is, de mégiscsak ez egymás után a harmadik kontinenstorna, amin ott vagyunk, a köztes időszakban pedig olyan Nemzetek Ligája-bravúrokkal múlattuk az időt, amire még Angliában is emlékeznek.

Felesleges azon lamentálni, hogy mi lett volna, ha 16 csapatos marad az Eb, és nem emelik fel a létszámot 24-re. Idén például Észak-Európából csak a dánok vannak itt, nemhogy a finnek vagy az izlandiak, de a svédek és a norvégok sem, mint ahogy a nagy hiányzók ligájában Görögországnak és Walesnek is maradt ezúttal a kanapé és a tévé. Kétségtelen, hogy a Dárdai Pállal kezdett, majd Bernd Storckkal folytatott vetés Marco Rossival fordult át aratásba, így

az elmúlt években szinte természetessé vált, hogy időt, pénzt nem spórolva kel útra több ezer magyar minden egyes alkalommal, és nem csak olyan ünnepnapokon, mint egy Európa-bajnoki csoportmeccs.

Egy hétre érkeztem Németországba, hogy a két stuttgarti összecsapást egy-egy napos buszozás foglalja keretbe. Talán jobb is így, mert a kölni rajt a Velencei-tó partjáról is olyan érzés volt, mintha kiraboltak volna egy nyaralás első napján. De a sebek gyorsan gyógyulnak, különösen egy Eb-n, amíg van következő meccs, él a remény, és persze ott a jó öreg számolgatás, amiben nemhogy Európa-, világbajnokok vagyunk.

Régi, ismerős nóta: minek kell ahhoz a saját meccsünkön kívül két másik pályán történnie, hogy továbbjussunk? Győzelem mindenképpen, és bármilyen kilátástalan is volt a Svájc elleni játék, különösen az első félidőben, aludtunk rá párat, és máris elhittük, akár még a Nationalelf is meglephető – hiába tűnt a skótok ellen más dimenziónak Jamal Musiala, Florian Wirtz és Kai Havertz. Ebből is látszik, a szurkolók lelkét nem az adatelemzés táplálja, hanem a szenvedély.

A meccsnapon, közeledve a kezdőrúgáshoz, már minden második mondat úgy kezdődött, hogy „ha megverjük a németeket”. Voltak, akik rögvest a vonulás előtti gyülekezőpontot, a Mittlerer Schlossgartent vették célba, mások várost néztek, ami a német autóipar szívcsakrájában praktikusan a Mercedes- vagy a Porsche-múzeum felkeresését jelentette.

A magyar tábor erődemonstrációval felérő menete előtt jól fogyott a sör, ám a hagyományos félliteres (6,5 euró) nem volt túl népszerű, a többség a nagyobb, literes változat (13) mellett tört lándzsát. Részben talán ez is kellett ahhoz, hogy brutálisan szóltak a jól ismert rigmusok, különösen az alagúton áthaladva volt félelmetes az akusztika. Voltak azonban olyanok is, akik nem meggypiros válogatottmezbe vagy épp fekete szurkolói pólóba öltöztek, hanem ezúttal is öltönyre, nyakkendőre esett a választásuk.

Orbán, Csányi és a többiek

Testközelből láthattuk a VIP-ben, hogyan éli át a találkozót a magyar politikai-gazdasági elit, beleértve Csányi Sándor MLSZ-elnököt, az OTP Bank elnök-vezérigazgatóját, Orbán Viktor miniszterelnököt és kormányának tagjait, így Pintér Sándor belügyminisztert, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető minisztert, Nagy Márton nemzetgazdasági minisztert, Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi minisztert vagy Schmidt Ádám sportállamtitkárt.

De ne feledkezzünk meg Garancsi István nagyvállalkozóról sem, akihez például a fehérvári futballklub mellett a Market Építő és a Las Vegas kaszinók is köthetők, vagy Anthony Radevről, a Budapesti Corvinus Egyetem elnökéről. Feltűnt köreikben Lőw Zsolt is, aki az elmúlt években olyan kaliberű kluboknál volt másodedző, mint a PSG, a Chelsea vagy a Bayern München. Sőt, belefutottunk a VIP-ben egy „névrokonába” is, a 2014-es világbajnok német kapitányba, bizonyos Joachim Löwbe. Emlékeink szerint ő is konyít a futballhoz.

Meglepően természetesen viselkedtek a politikusok, ebből is látszott, hogy egy bizonyos szint felett az efféle szabadidős tevékenység ugyanúgy a munka része.

Feltűnően visszafogottan fogyasztottak, pedig nemcsak articsóka, bébispenót-saláta vagy csirke tikka masala szerepelt az étlapon, hanem marhasült és garnélarák is, de a sör- és a borkészletben sem tettek nagy kárt. Aki esetleg attól tart, hogy ha két miniszter hosszabban beszélget egymással egy meccs szünetében, annak estére lesz valamilyen lenyomata a Magyar Közlönyben, ami másnapra megváltoztatja az életünket, azt megnyugtathatjuk, ilyesmi nem történt.

Ugyanígy az volt a téma köztük, hogy miért nem fújta le a bíró az első német gól előtt, amikor Ilkay Gündogan fellökte Willi Orbánt. Egy másik Orbánt, nevezetesen a kormányfőt is ez foglalkoztatta leginkább, akinek az első dolga az volt a félidőben, hogy felhívja a fiát, Gáspárt. Bár a fordulás után is megvoltak a lehetőségeink, nincs miért szégyenkezni, a 2–0-s vereség után a kormánytagok már nem időztek sokáig a VIP-ben.

Foci-Eb, nem osztálykirándulás

Ők hazamentek, mi maradtunk, Stuttgart Szigetszentmiklósán, az agglomerációs Göppingenben. Nem lebecsülendő megoldás, az Eb-helyszínek közelében szinte lehetetlen volt szállást találni, hónapokkal előre lefoglaltak mindent. Nem csoda, Baden-Württemberg tartományi fővárosa öt találkozónak is otthont ad, a magyar–német és a magyar–skót előtt itt volt a szlovén–dán, de lesz még Ukrajna–Belgium-mérkőzés, továbbá az egyik negyeddöntő.

Göppingenben túl nagy élet azért nincs, Stuttgart pedig alig több mint fél óra vonattal, nem kérdés, aki kint maradt a két magyar meccs között, mindennap bement. Így a szurkolói zónák aktivitásainak kipróbálása mellett maradt idő alaposabb turistáskodásra is. A Schlossplatzon van a régi palota és az új kastély, a Königstrasse bevásárlóutcájában is dinamikusan ürül a pénztárca, ha megvan a szándék. A Markthalle fedett vásárcsarnoka is kihagyhatatlan, ráadásul van magyar stand kolbásszal, szalonnával, tepertővel – ha valaki egy kis hazaira vágyna. Aki pedig az állatkertek szerelmese, annak irány a Wilhelma, nem fogja megbánni.

Mindez szép és jó, de ez nem egy osztálykirándulás, hanem a labdarúgó Európa-bajnokság. Ahol ráadásul Magyarországnak a két vereség, nulla pont, 1–5-ös gólkülönbség ellenére még mindig van esélye továbbjutni, ha vasárnap este legyőzi Skóciát. A lelátón aligha múlik a siker, de most már a pályán is több kell Marco Rossi csapatától.

