Szombaton Portugália lemosta a pályáról Törökországot a labdarúgó-Európa-bajnokság csoportkörének második fordulójában. A mérkőzés arról is emlékezetes marad, hogy többen is be tudtak futni a pályára, ők Cristiano Ronaldóval akartak szelfit készíteni. A biztonságiak figyelme sokszor elkalandozott, aztán az egyikük sérülést okozott az egyik portugál játékosnak, amikor végre észbe kapott...