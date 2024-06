Nem mondhatjuk, hogy fényesen indult volna az Európa-bajnokság a magyar labdarúgó-válogatott számára, de az eredmények alakulásával tulajdonképpen még mindig nincs veszve semmi. Sorsunk ugyan nemcsak a mi kezünkben van, de Marco Rossi fiainak így is jó esélye van a nyolcaddöntőbe jutásra. Ehhez persze elengedhetetlen, hogy a vasárnapi csoportzárón legyőzzük Skóciát...

A két zakó is beleférhet – de csak ha jön a győzelem zárásként

Bár nyilván minden olvasónk pontosan képben van ezzel, idézzük fel, hogyan jutottunk el idáig: a magyar válogatott nagyon bealudt a rajton, és bár a második félidőben felállt a padlóról, 3–1-re kikapott Svájctól.

A második fordulóban már jobb volt a kezdés, de az áttörés a németek számára jött el, akik a második félidőben már bedarálták a mieinket (0–2).

A házigazda ezzel már készülhet a nyolcaddöntőre, Svájc matematikailag még nem, de gyakorlatilag szintén ott van a legjobb 16 között, miután ikszelt Skóciával.

Mindez azt jelenti, hogy a magyar csapat már csak csoportharmadikként juthat tovább, amihez elengedhetetlen, hogy megverje Skóciát.

Ha ugyanis ez nincs meg, nincs miről beszélni: döntetlen vagy vereség esetén a negyedik helyen esünk ki.

Ha győzünk, az már izgalmasabb helyzetet hozhat.

Labdarúgó Európa-bajnokság

A csoport, 3. forduló

21.00, Frankfurt: Svájc–Németország

21.00, Stuttgart: Skócia–Magyarország

A csoport állása: 1. (és továbbjutott) Németország 6 pont (7–1), 2. Svájc 4 (4–2), 3. Skócia 1 (2–6), 4. Magyarország 0 (1–5).

Nem csak a mi kezünkben a sorsunk

A 24 csapatos lebonyolítási rendszer értelmében a hat kvartett első két helyezettje automatikusan jut a nyolcaddöntőbe, hozzájuk csatlakozik még a hat csoportharmadikból a négy legjobb.

Ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy a csoportok erősségétől függetlenül az első három meccs eredményeit vetik össze (elsőként a pontszám, utána a gólkülönbség rangsorol).

Ebben a magyar csapat egy Skócia elleni győzelemmel három ponttal állna, viszont az első két meccs utáni 1–5-ös gólkülönbségünk aligha lesz elég az azonos mennyiséget gyűjtő riválisokkal szemben – hacsak nem jön valami óriási gála, de egyelőre valószínűleg bármelyikünk előre aláírna egy kiszenvedett egygólos sikert is, csak legyen meg.

Mert ha ez megvan...

Egészen jó esélyei vannak így is a magyar csapatnak

Ha megvan a három pont, akkor nagyon nehéz elképzelni, hogy ne legyen meg a továbbjutás!

Nézzük sorban a lehetséges opciókat:

A B csoportban Spanyolország mindkét rangadóját megnyerte, Horvátországot 3–0-ra, Olaszországot 1–0-ra legyőzve, így nem csupán továbbjutott, biztosan elsőként is zár.

A címvédő Albánia elleni sikerével a második, az albánok Horvátország elleni döntetlenje pedig kifejezetten értékes lehet még nekünk.

Ha ugyanis a záráson Olaszország nem kap ki Horvátországtól, Spanyolország pedig Albániától, akkor az itteni harmadik helyezett legfeljebb két ponttal zár. Ez egy elég reális forgatókönyvnek tűnik.

B csoport, 3. forduló (hétfő)

21.00: Albánia–Spanyolország

21.00: Horvátország–Olaszország

A csoport állása: 1. (és továbbjutott) Spanyolország 6 pont (4–0), 2. Olaszország 3 (2–2), 3. Albánia 1 (3–4), 4. Horvátország 1 (2–5)

A C csoportban sem rossz a helyzet, sőt! Itt csupán arra van szükségünk, hogy Anglia kedd este legyőzze Szlovéniát, ami abból kiindulva, hogy előbbi az 1., utóbbi a 22. helyezett volt az erősorrendünkben, azért megugrandó feladatnak tűnik – még akkor is, ha Gareth Southgate válogatottját leginkább büntetés nézni az elmúlt napokban...

Ha a legutóbbi kiírás döntőse nyer, akkor a szlovénok két ponttal zárnak, a dán–szerb meccset előbbi kettő, utóbbi egy ponttal várja. Ha az 1992-es aranyérmes nyer, akkor négy ponttal második helyen megy tovább ebben a forgatókönyvben, döntetlennél három ponttal lenne második, miközben a szerbek és a szlovénok között a végső gólkülönbség döntene, de minket ez kevéssé érdekelne, mert legfeljebb kétpontos lehetne a harmadik. Ha pedig a szerbek nyernek, akkor a dánok és a szlovénok között rangsorol a gólkülönbség, de itt is csak kétpontos a harmadik, vagyis győzelmünk esetén jók vagyunk.

C csoport, 3. forduló (kedd)

21.00: Anglia–Szlovénia

21.00: Dánia–Szerbia

A csoport állása: 1. Anglia 4 (2–1), 2. Dánia 2 (2–2), Szlovénia 2 (2–2), 4. Szerbia 1 (1–2)

A D csoportot minden bizonnyal elfelejthetjük. A hollandok és a franciák egymás elleni döntetlenjével ugyanis már van két csapat, amelyik legalább négy ponttal zár. Az osztrákok 3–1-re legyőzték az így már biztosan kieső Lengyelországot.

Ha a záráson ki is kap Ausztria Hollandiától, akkor is megvan a három pontja, és jelenleg 3–2-es a gólkülönbsége, nehéz elképzelni, hogy a mieinkkel szemben meglévő ötgólos előny (+1 vs –4) az utolsó körben megforduljon.

D csoport, 3. forduló (kedd)

18.00: Hollandia–Ausztria

18.00: Franciaország–Lengyelország

A csoport állása: 1. Hollandia 4 (2–1), 2. Franciaország 4 (1–0), 3. Ausztria 3 (3–2), 4. (és kiesett) Lengyelország 0 (2–5)

Az E csoport még esélytelenebbnek tűnik a mieink szempontjából. Azzal, hogy az első fordulóban meglepetésre Belgium és Ukrajna is kikapott Szlovákiától (0–1) és Romániától (0–3), a második kör javításai (Szlovákia–Ukrajna 1–2 és Belgium–Románia 2–0) után minden csapat három ponttal áll!

Itt legfeljebb akkor lehet esélyünk, ha az utolsó körben sem születik döntetlen, mert akkor legalább három csapat végez minimum négy ponttal. Ha mindkét meccs (Szlovákia–Románia és Ukrajna–Belgium) eldől valamelyik csapat javára, akkor a két vesztes között az egymás elleni eredmény rangsorol majd, ezt követően a harmadikként záró gólkülönbsége lehet még kérdéses a harmadikak összevetésében.

Itt, ha Belgium és Románia nyer, akkor a Szlovákia elleni sikerével Ukrajna lenne a harmadik három ponttal, és legjobb esetben is mínusz hármas gólkülönbséggel, tehát itt azért még van esély ekkor is, viszont a többiek gólkülönbségének nagyon romolnia kellene, hogy ezzel számolhassunk.

E csoport, 3. forduló (szerda)

18.00: Szlovákia–Románia

18.00: Ukrajna–Belgium

A csoport állása: 1. Románia 3 (3–2), 2. Belgium 3 (2–1), 3. Szlovákia 3 (2–2), 4. Ukrajna 3 (2–4)

A F csoport viszont ismét remek opciókat kínál a szombati grúz–cseh 1–1-nek köszönhetően. Ebben a négyesben a cseheket (2–1) és a törököket (3–0) is megverő portugálok már a csoportelsőséget is bebiztosították, a törökök pedig Georgia megverésével három ponttal állnak.

Ha a portugálok nem kapnak ki a zárásunk Georgiától, Törökország pedig Csehországtól, akkor az itteni harmadik legfeljebb két ponttal zárhat. Ha a törökök kikapnak, akkor legalább három ponttal zár a harmadik, ez esetben a gólkülönbsége legjobb esetben is mínusz kettes lenne, de itt azért még van ledolgoznivaló. Ha Georgia nyer, akkor biztosan legalább négypontos lesz a harmadik (ha nyernek a törökök hat ponttal másodikak, ha ikszelnek, akkor néggyel, és Georgia lesz 4 ponttal a harmadik, ha kikapnak, akkor pedig utolsók lesznek, a négypontos cseh, grúz párosból pedig a rosszabb gólkülönbségű kerül hátrébb, de négy ponttal nem kell izgulnia ebben az esetben egyiknek sem).

F csoport, 3. forduló (szerda)

21.00: Georgia–Portugália

21.00: Csehország–Törökország

A csoport állása: 1. (és továbbjutott) Portugália 6 (5–1), 2. Törökország 3 (3–4), 3. Csehország 1 (2–3), 4. Georgia 1 (2–4)

Összegezve és kicsit leegyszerűsítve (kiejtve a nagyon alacsony valószínűségű forgatókönyveket) a helyzet:

A magyar válogatott továbbjutásához az kell, hogy

Magyarország legyőzze Skóciát

ÉS

a következő három forgatókönyvből legalább kettő bejöjjön:

Spanyolország és Olaszország se kapjon ki Albániától és Horvátországtól

Anglia nyerjen Szlovénia ellen

Portugália és Törökország se kapjon ki Georgiától és Csehországtól

Ha egy papírforma borul is, kettő esély még mindig van, így a legfontosabb most egyértelműen az, hogy verjük meg Skóciát, utána jöhet a reménykedés!

(Borítókép: Szoboszlai Dominik a csapattársaival együtt tapsol a szurkolóknak a Németország elleni vereség után a Németország-Magyarország UEFA EURO 2024 csoportmérkőzésen a Stuttgart Arénában 2024. június 19-én Stuttgartban. Fotó: Carl Recine / Getty Images)

