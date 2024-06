Gasztro-Európa-bajnokság: a bajor csülökkel azért nehéz versenyezni – képek

Szerkesztőségünk háromfős küldöttsége múlt csütörtökön indult el Németország felé, első lépésben Münchenig mentünk, ahol a Bayern München női csapatánál a kapusokat edző Horváth Bettinával beszélgettünk. De ha már a Hofbräuhausban kerítettünk sort az interjúra, kipróbáltuk a helyi híres fogást, jöhetett a sült csülök!

Az Európa-bajnoksághoz tökéletesen passzoló, labdaformájúra igazított klasszikus bajor krumpligombóc ideális kiegészítője volt a masszív húsételnek és a barna szósznak, ugyanakkor érzésre picit elfinomkodták a köretet a főétel mértékéhez képest.

A sertésbőr fantasztikusan roppant a szájban, a hús is ízletes volt, bár egy picit talán túlkészült érzésem támadt tőle. Az viszont egészen biztos, hogy alaposan el is telítette stábunkat a nyitómérkőzést megelőző estére. Hogy a verseny fair legyen – mivel a munkaidőn már jelentős részben túl voltunk –, a legtöbb helyen a ház söre biztosította a kísérőt.

Megjelenés: 8

Ízélmény: 9

Állag: 8

Mennyiség: 7

Összesen: 32

Míg fotósunkkal Köln felé vettük az irányt, Kocsmár-Tóth István maradt még egy éjszakát a bajor városban, hogy aztán beszámolhasson a németek erődemonstrációjáról, amelyet mi már a helyi szurkolói zóna egy másik tradicionális ételének társaságában követhettünk végig.

A kolbászok hazájában egy currywurstra esett választás, amelyhez egy másik bódéból szolgáltattak hasábburgonyát.

Elsőre jó értékelést adtunk az enyhén csípős húsételre – bár a nap ezen szakában az egész napos utazások, és az ezt rövid időre megszakító sajtótájékoztatók után valószínűleg már gyakorlatilag az asztalt is elfogyasztottuk volna.

Megjelenés: 5

Ízélmény: 6

Állag: 7

Mennyiség: 7

Összesen: 25

A Svájc elleni szombati nyitómérkőzést követően a Magyar Sportújságírók Szövetsége – a Csillag Imre Ösztöndíjprogram keretében, az MLSZ segítségével – újra közös találkozóra invitálta a külföldi túrán részt vevő tagjait, és a sorminta keretében a Deutzer Brauhausban kipróbáltuk a sült csülök kölni változatát is.

Erről már megosztottabb volt a véleményünk.

A magam részéről a köretként szolgált burgonyapürével és savanyú káposztával is jobban ki voltam békülve, és bár talán a bőre annyira ezúttal nem volt extra, a valamivel zsírosabbnak tűnő csülök omlóssága viszont maradéktalanul kárpótolt ezért.

István megjegyzése: a müncheni fogás ízre mindenképpen jobb volt, és a bőre is jobban roppant.

Abban viszont mindketten megegyeztünk, hogy a szósz keserűsége talán túllépte az optimális mértéket, így marad élen a müncheni csülök.

Megjelenés: 9

Ízélmény: 7

Állag: 8

Mennyiség: 7

Összesen: 31

Vasárnap újra kétfelé szakadt a különítmény, míg én északra, Gelsenkirchen felé indultam, addig Istvánék Stuttgartba, ha pedig már így tettünk, akkor az angol–szerb és a szlovén–dán mérkőzés helyszíni riportján túl feltérképeztük az odahaza egyik központi témának számító gendersemleges mosdókat.

No de vissza cikkünk apropójához!

Mielőtt az égi áldás az este további részét erős kihívássá „varázsolta” volna, a gelsenkircheni szurkolói zónában is jöhetett a currywurst, ami ezúttal nem csak a vasárnapi boltzár okozta kihívások miatt számított remeknek.

Fotó: Index A szurkolói zónák nem hivatalos currywurtsversenyében nálunk Gelsenkirchen nyert

A köret ezúttal talán valamivel kevésbé volt ízletes, a kolbász és az ahhoz kínált szósz viszont világi volt, pont annyira erős, ami még csak fokozza az élményt, így a kolbászversenyben gelsenkircheni győzelmet hirdetünk.

Megjelenés: 4

Ízélmény: 8

Állag: 7

Mennyiség: 6

Összesen: 25

A hétfői, Bodeni-tónál tett látogatás után kedden a válogatott sajtónyilvános edzését követően a csapathoz hasonlóan mi is megindultunk Stuttgartba, ahol este a jó nevű Trollinger steakházban lestük meg a portugálok nyitómeccsének első félidejét. A steak elsőre kevésbé hangzik klasszikus német fogásnak, ám mint megtudtuk, a hatvanas évek óta óriási kultúrája alakult ki a németeknél. Jó 30-40 éve, ha valaki gondoskodni akart arról, hogy az üzleti tárgyalása sikerrel járjon, akkor egy divatosabb steakhouse-ba szervezte a vacsorát. Nem véletlen, hogy közel annyit találni ilyen speciális étteremből, mint mondjuk sörkertből és sörházból a nagyobb német városokban.

A marha fartő részén található rump steaket sovány húsa és finom zsírszövete miatt kedvelik a fogyasztók, de talán a mennyiséget illetően bátortalan lett a legkisebb méretű szelet kiválasztása.

Megjelenés: 7

Ízélmény: 9

Állag: 8

Mennyiség: 4 (mi kérhettünk volna nagyobbat)

Összesen: 28

Fotó: Index Kissé bátortalanok voltunk a steak méreténél

István rátriplázott a csülökre – ha már verseny, tényleg legyen mit összehasonlítani, legyen „népes" a mezőny: messze a legnagyobb adag itt érkezett, cserébe a bőre már kevésbé volt roppanós, inkább kemény, míg a hús közepe itt-ott mintha sülhetett volna még. A szósz talán Stuttgartban volt a legjobb, mégis a képzeletbeli dobogó egyértelmű harmadik helyére vagyok kénytelen száműzni a stuttgarti fogást. Ezúttal is krumpligombóc volt a köret, illetve sváb húsos káposzta – húsból sosem elég felkiáltással. A hármas ízélmény itt-ott elsőre meghökkentőnek tűnt, de összességében kifejezetten kellemes volt – egészen addig, amíg meg nem érkeztünk a hús kevésbé átsült-átpuhult, mócsingosabb részéhez. Azért a pontért kár volt...

Megjelenés: 9

Ízélmény: 6

Állag: 5

Mennyiség: 10

Összesen: 30

Lehet, hogy abból a szempontból mégis jó volt a 150 grammos steak kiválasztása, hogy ehhez képest kifejezetten tisztes hasábköret érkezett.

Merthogy másnap, a német–magyar meccset megelőző újságírói ebéden is újra azzal a jelenséggel találkozhattunk, hogy azért a hagymás rostélyos mellé a sült krumpliból juthatott volna valamivel több is. István: vagy legalább kevésbé véres lett volna a hús. Egyébként akkora a steakkultúra, hogy ez a rostélyos is leginkább egy medium rare steak volt, az étlapon is így, angol néven futott, egy kis hagymával megbolondítva.

Fotó: Index A hagymás sült Stuttgartban

Megjelenés: 10

Ízélmény: 7

Állag: 7

Mennyiség: 7

Összesen: 31

Összefoglalva igazából mindenhol jó ételeket és masszív adagokat kínáltak a vendéglátóhelyek, talán egy picit a köret mennyiségével lehetett volna még jobbá tenni, a hússal azonban nem fukarkodnak. Kivéve, ahol külön grammban mérve lehet az adagok mennyiségével kívánság szerint „játszani”.

Értékelésünket azzal zárnánk, hogy a bajor csülökkel ízélményre azért nehéz versenyezni a riválisoknak. Nem is annyira bánnánk, ha a magyar válogatottnak összejönne a csoport harmadik helye, akkor Münchenbe kerülne a három lehetséges opció közül.

De ez még a jövő zenéje...

Labdarúgó-Európa-bajnokság 2024, csoportkör, 3. forduló:

A csoport

június 23., 21.00, Frankfurt: Svájc–Németország

június 23., 21.00, Stuttgart: Skócia–Magyarország

Az 1. fordulóban történt

Magyarország–Svájc 1–3 (0–2)

Németország–Skócia 5–1 (3–0)

A 2. fordulóban történt

Németország–Magyarország 2–0 (1–0)

Skócia–Svájc 1–1 (1–1)

A csoport állása: 1. (és továbbjutott) Németország 6 pont (7–1), 2. Svájc 4 (4–2), 3. Skócia 1 (2–6), 4. Magyarország 0 (1–5).

