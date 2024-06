Egyértelmű, hogy a német újságírók többsége mely csapat sikeréért szorít a Magyarország–Skócia Európa-bajnoki csoportmérkőzésen. Legalábbis a találkozó napján megjelent cikkekből erősen az jön le, a kiltes felföldiek ellopták a szívüket, van lap, amelyben konkrét szerelmes levelet közölnek a Tartan Armynek címezve. A mieinkről kevés szó esik, ahogyan az összecsapásról is, mely Németországban egyértelműen a svájci–német csoportrangadó árnyékába szorul.

Azt nem lehet állítani, hogy a német lapok ingerküszöbét átvitte volna, hogy mi lesz a csoport harmadik helyéért folytatott csatában, persze ez valahol érthető is, hiszen a mi fókuszunkban is a saját válogatott sorsa van (lásd esélylatolgatónk), semmint az, hogy vajon a németek vagy a svájciak lesznek az elsők az A jelű kvartettben. A Frankfurter Allgemeine Zeitung konkrétan nem is foglalkozik az összecsapással, de a Kickeren sem magáról a mérkőzésről, hanem a csodálatos skót szurkolókról írnak.

„Szerelmes levél a skót rajongóknak” címmel idézi fel a szerző a válogatott drukkereivel történő első találkozását 1979-ből, amikor az angoloktól elszenvedett 3–1-es vereség ellenére is határtalan lelkesedéssel énekelték, hogy majd 4–1-gyel vágnak vissza.

Éltetik a Tartan Army közösségét, amely dalaival, elképesztő megjelenésével (skót szoknyák, skót szoknyák mindenhol!) és békés viselkedésével lopta be magát minden német szívébe. „Kedves németországi skótok! Ha vasárnap Magyarország ellen nem jön össze a válogatottnak, és haza kell utaznia, ti akkor se menjetek. A 2024-es Eb-n megmutattátok az egész világnak, hogy itt van a helyetek, ez a békés szenvedély, baráti lelkesedés figyelemre méltó és lenyűgöző. Büszkévé tettétek Skóciát, tíz év alatt sem lehetett volna az országnak ilyen pozitív reklámot csinálni. Maradjatok tehát itt, és látogassatok el a szurkolói zónákba remek ruháitokkal, csodálatos dudáitokkal, vegyetek fel egy német sálat, és ünnepeljétek végig az Eb-t. Skócia nélkül nincs buli.”

Gündogan szerint Svájc a legkeményebb csoportellenfelük

A Bildben is csak minimális említést érdemelnek a mieink, azt is Ilkay Gündogannak köszönhetően. A német válogatott csapatkapitányával terjedelmes interjú készült, ebben a többi között kijelenti, a kvartett legkeményebb ellenfele következik számukra, Svájcot egyértelműen a skótok és a magyarok képviselte játékerő fölé pozícionálva.

Gündogan arról is mesélt, rendkívül közvetlen a viszonya Julian Nagelsmann szövetségi kapitánnyal, szerinte ez is kell ahhoz, hogy ilyen jól, harmonikusan tudjanak együtt dolgozni a válogatottnál. A jó csapatszellem egyik pillére Nagelsmann őszinte kommunikációja. Példaként hozza erre, hogy a tréner kinevezése után egyből megerősítette csapatkapitányi pozíciójában, ahogyan Toni Kroos visszacsábításáról is egyeztetett vele. Ez a bizalom pedig jót tesz a pályán Kroos miatt valamelyest másabb szerepkört kapó Gündogannak.

Egyébként a Bild érezhetően próbál több apró, a háttérben rejlő részletet kibontani, például Joshua Kimmich jobb oldali védőként nyújtott stabil teljesítményét nyugodt családi életével hozzák párhuzamba. Erről is készült egy jó féloldalas anyag a lapban. Kimmich és Gündogan hasonlóan fogalmaztak a német esélyeket illetően: csak nehezebb és nehezebb feladatok várnak rájuk meccsről meccsre, de látva a többi, favoritnak kikiáltott válogatott – Anglia vagy épp Franciaország – teljesítményét, joggal lehetnek büszkék önmagukra.

Lappáron tisztelegnek az egészen őrült holland drukkerek előtt. A „Narancs-parti” című összeállításban kiemelve, mennyire színes szurkolói repertoárral érkeztek Németországba az Oranje szimpatizánsai. A fotókon látni oroszlánmaskarát meg egy narancsra festett, nyitott tetőssé alakított Trabantot is. A cikk kicsengése pedig az, ha van tábor, amely a skótokat is kenterbe veri eddig ezen a tornán, az a holland brigád...

Tisztelegnek egy kört a német futballprofesszor, az Eb-n az osztrákokat irányító Ralf Rangnick előtt, leírva, hogy annak ellenére is rendkívül szervezett és erős együttes benyomását kelti a sógorok válogatottja, hogy a franciákat az első csoportmeccsen nem tudták meglepni. Ellenben pénteken simán verték a lengyeleket, ezzel Lewandowskiékat már biztosan hazaküldve a csoportkör végén.

A kevés mosdó miatt áll a bál

Stuttgart két legnagyobb lapja, a Zeitung és a Nachrichten az egész Eb-n a praktikus, szervezési, társadalmi vonatkozásokkal foglalkozik, kevésbé a játékkal kapcsolatos hírekkel. Ez vasárnapra sem változott meg. Utóbbi címlapján kiemelik, a városra különleges vasárnap vár, hiszen a skót–magyar miatt szurkolók tízezrei özönlik majd el a városi arénát és környékét, miközben arra figyelmeztetnek, a párhuzamosan zajló német–svájci miatt már órákkal a kezdés előtt megtelhetnek a szurkolói zónák.

A fan zone-nal kapcsolatos fontos információ, hogy az óriáskivetítőkön a németek találkozója megy majd, azoknak, akik a skót–magyarra kíváncsiak, de nem jutottak belépőhöz, a kisebb kávézókat, kocsmákat ajánlják a meccsnézés helyszínéül.

A Stuttgarter Zeitung újabb belpolitikai feszültségről ír az Eb apropóján. Mint korábban mi is jeleztük, a magyar válogatott szurkolóit – hivatalos magyarázat nincs arra, miért – kiemelt rendőri figyelemmel követik.

Állítólag az angol és a szerb fanatikusok kaptak még ugyanilyen státuszt előzetesen a német biztonsági erőktől. Lényeg a lényeg, hogy több mint 2500 rendőr biztosította a németek elleni meccset, és ezúttal is legalább 1500-2000 fős készenléti létszám várható. A probléma, hogy sok rendőr panaszkodott, hogy a tizenkettő-tizennégy órás műszakokhoz nem megfelelő az ellátásuk, az élelmezés egy dolog, a másik, komolyabb probléma, hogy több száz főre jut két WC, ami már-már embertelen. Emiatt most heves kritikákkal néz szembe Thomas Strobl, Baden-Württemberg tartomány kereszténydemokrata belügyminisztere.

A Welt am Sonntag hatoldalas futballmelléklettel jelentkezett, melynek fókusza ugyancsak a németeken van. „Újra ez az érzés!” – írja szalagcímében a lap, amely hosszasan elemzi Nagelsmann munkáját és a válogatott erősségeit, melyeknek köszönhetően a 2016-os Európa-bajnokság óta először sikerült magabiztosan teljesíteniük egy világesemény csoportkörében, és hazai pályán reális esélyük lehet az éremcsatába való beleszólásra is.

Hosszabb interjút közöltek az ukrán szövetség elnökével, Andrij Sevcsenkóval, aki az ukrán–orosz konfliktus labdarúgásra gyakorolt hatásairól beszél, no meg arról, mennyire hálás a németeknek azért a szeretetért és támogatásért, amivel válogatottját fogadták az Eb-n. Az interjú igencsak lehangoló része, mikor az aranylabdás korábbi klasszis tételesen felsorolja, 77 stadion semmisült meg, vagy vált teljesen használhatatlanná Ukrajnában, és további 500, a futballhoz kötődő épületet kell majd újjáépíteniük, ha egyszer végre béke lesz.

Mielőtt teljes lenne a csalódás, hogy ebben a mellékletben sem esett szó a magyar csapatról, az újság utolsó oldalán magyar vonatkozásként legalább szembejött egy terjedelmes Mándoki László-interjú...

A nap mindkét találkozója 21 órakor kezdődik az A csoportban. A svájci–német Frankfurtban, a magyar–skót itt Stuttgartban.

Hogy a magyar válogatott miként juthat még tovább a legjobb tizenhat közé, arról itt írtunk.

Labdarúgó-Európa-bajnokság 2024, csoportkör, 3. forduló

A csoport

június 23., 21.00, Frankfurt: Svájc–Németország

június 23., 21.00, Stuttgart: Skócia–Magyarország

Az 1. fordulóban történt

A 2. fordulóban történt

A csoport állása: 1. (és továbbjutott) Németország 6 pont (7–1), 2. Svájc 4 (4–2), 3. Skócia 1 (2–6), 4. Magyarország 0 (1–5).

(Borítókép: Magyar szurkolók Stuttgartban 2024. június 19-én. Fotó: Papajcsik Péter / Index)

