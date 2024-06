A német labdarúgás elmúlt évtizedeinek legnagyobb csodáját személyesen, méghozzá a pályán élhette át Szép Márton. Az U17-es válogatott támadó egy éve él Németországban, ahol a Bayer Leverkusen színeiben pallérozódhat. A Bundesligát veretlenül megnyerő gyógyszergyári alakulat felnőttjeivel többször is együtt készülő játékossal a siker kulisszatitkait beszéltük ki. Mesélt arról, milyen hasonlóságokat lát a Leverkusen és a mostani német válogatott között, miként álltak a csapattársai a magyarok elleni Európa-bajnoki csoportmeccshez, és arról is, hogyan csapódtak le az Ádám Martinról szóló mémek a helyi fiatalokban.

„A futballtudása mellett a jelleme is példás, amit láttam belőle, az alapján egy nagyon jó ember” – mesélte Xabi Alonsóról, a Bayer Leverkusen Európa- és világbajnok vezetőedzőjéről Szép Márton, az Indexnek adott exkluzív interjúban. Az utánpótlás-válogatott magyar tehetség egy évvel ezelőtt igazolt Székesfehérvárról a Bayer Leverkusenhez. Németországban aztán nemcsak tűz közelből figyelhette az együttes történelmi menetelését, hanem többször is együtt tréningezett az első kerettel, így pedig első kézből gyűjtött tapasztalatokat a veretlen bajnoki címet összehozó együttesről.

„Őszinte leszek, engem is meglepett, hogy maradt, de azt hiszem, így érezte tisztességesnek azokkal a játékosokkal szemben, akik épp miatt igazoltak a csapathoz. Úgy érezte, még dolga van velük, ez pedig ugyancsak jól mutatja a jellemét. Pedig bizonyított annyit Leverkusenben, hogy a Bayern München, vagy a Liverpool számára is valós alternatívát jelentsen az edzőkeresésnél. Örülök, hogy maradt, és a csapattársaim is hasonlóan gondolkodnak, mert látszik rajta, hogy törődik a fiatalokkal, engem is többször bíztatott, hogy adjak bele mindent, mert meg lesz az eredménye” – tette hozzá a 42 esztendős baszk szakemberről, aki idén májusban jelentette be a nagy nyilvánosság előtt, hogy a nevével kapcsolatos megannyi pletyka ellenére is maradt.

Szép úgy látta, a csapategység, és a fokozatosan megérkező önbizalom volt a „gyógyszergyáriak” legfőbb fegyvere a 2023–2024-es Bundesliga-idényben. Alonso sem tart túlzottan nagy távolságot a játékosaitól, mindig nyitva az ajtaja, ha bárki keresné, edzéseken pedig simán beáll közéjük cicázni, adogatni, vagy épp a szabadrúgás-kombinációknál bemutatja, hogyan is kéne jól csinálni a dolgokat. Annak ellenére, hogy ilyen közvetlen, mégis megvan a respektje, már csak amiatt is, hogy 42 évesen mire képes még mindig a labdával.

„Hihetetlenül szeretik a szurkolók is. Kinn voltam a stadionban az utolsó bajnokin, hátborzongató volt, ahogyan ünnepelték. De maga az egész meccsélmény is. A drukkerek már jóval a lefújás előtt elindultak a pálya felé. Mi fenn voltunk a második szinten, de elindultunk mi is, hogy aztán lenn együtt ünnepelhessünk a pályán. Ott még épp elkaptam Schicket, tudtunk is váltani pár szót. Kicsit szűkös is lett a hely pillanatok alatt, és begyújtottak néhány füstfáklyát is, amit nem volt a legjobb belélegezni, de így is hidegrázós volt az egész. Hasonló élmény volt a Werder Bremen elleni meccs is, amit az ötödik gól után szinte azonnal le kellett fújni. Azon a találkozón lett meg matematikailag is a bajnoki cím, azt is a BayArénában néztem természetesen. Több helyen is láttam a képet, ahogyan Florian Wirtz az ötödik gól után gólöröm közben csitítja a pálya vonalazásánál álló drukkereket, hogy még ne rohanjanak lehetőleg be. Elég jól megragadta, mennyire katartikus állapot uralkodott a stadionban."

Hozzátette, a végkifejlett (34 meccsből 28 győzelem és hat döntetlen, a klub történelmének első országos bajnoki címe) szempontjából az is sokat számított, hogy nem csupán a német futball üdvöskéjének tartott Wirtztől várta mindenki, hogy villanjon, vagy nem Patrik Schick vállát nyomta egyedüliként, hogy magas százalékban kell értékesíteni a kialakított helyzeteket. Úgy tapasztalta, az Arsenaltól megszerzett Granit Xhaka valódi vezéregyéniség, aki, ha nem is a leginkább szószátjárt típus, de szintén szívesen foglalkozik a fiatalokkal.





Az első keretből egyébként a 25 éves Burkina Faso-i Edmond Tapsoba az, aki a legtöbbet foglalkozik a leverkuseni tehetségekkel, Szép is vele beszélt talán a legtöbbet az első keret tagjai közül, amiért nagyon hálás a bekknek. Míg a legközvetlenebb és szórakoztatóbb figuraként a villámléptű holland szárnyvédőt, Jeremie Frimpongot írta le az U17-es magyar tehetség.

„Ami az edzéseket illeti, már a saját korosztályomban is nagyon össze kellett szednem magam. A legelső tréning után éreztem, hogy több kell, mint odahaza. Pedig nem volt teljesen ismeretlen a közeg, már három éve, hogy kinéztek Leverkusenben, és többször meg is hívtak magukhoz. Ám az Európai Labdarúgó-szövetség szabályai miatt csak most válthattam klubot és országot. A túráknak viszont így is megvolt a hasznuk, ismertem a környezetet, az edzők és szakemberek egy részét, ami sokat segített a beilleszkedésnél. Augusztusban volt, mikor az egyik edzőm szólt, úgy készüljek, a felnőttkeretnél várnak. Álmodni sem mertem volna, hogy egy hónap után már ilyen lehetőségem lesz. Utána pedig egy-másfél hétig végig velük edzettem. Az első cicázás komoly volt, Frimpong, Tapsoba és Xhaka között, elég kevés esélyem volt labdát szerezni, miközben a levegőm elég hamar elfogyott...”

Nulla ponttal várja a magyar válogatott a Skócia elleni, utolsó csoportmérkőzését az Eb-n. Meglehet még a továbbjutás? Igen.

Nem.

Ám a Leverkusen nemcsak felnőttszinten alkotott maradandót, Szép korosztálya, az U17-es csapat megnyerte a korosztályos Bundesliga nyugati csoportját, míg az U19, melybe ugyancsak feljátszott, a harmadik lett az alapszakaszban, éppen csak lecsúszva az országos rájátszásról.

Önmaga teljesítményéről amondó, első németországi szezonnak nem volt rossz, amit maga mögött hagyott, de mindig van hova fejlődni. Idén már folyamatosan az U19-ben gyűjti majd a meccsterhelést, miközben reméli, előbb-utóbb legalább egy kupameccsen keretbe kerülhet a nagyoknál. Arról, hogy pályára is lépjen, egyelőre nem is mer álmodni, de azt elérhető célnak tartja, hogy az előző idényben látottnál is többször edzhessen a „nagyokkal".





A 2024–2025-ös kiírásra épp június 15-én, a Kölnben játszott Magyarország–Svájc Európa-bajnoki csoportmeccs napján kezdték meg a felkészülést a leverkuseniek. A két település egymástól tizenöt kilométerre sincs, lényegében olyan szimbiózisban élnek, mint Budapest és Érd. Ennek is köszönhetően – némi szerencsével – a helyszínen tekinthette meg az összecsapást.

„A hangulat elképesztően jó volt, szerintem hosszú ideig nem felejtem el. A jegyem közvetlenül a magyar tábor mellé szólt, így bőven jutott a hangerőből. Szerintem öt perc nem volt, amennyit a köröttem lévők összesen ültek a meccsen. Sajnálom, hogy a csapatnak nem sikerült jobban a bemutatkozás ezen az Eb-n. Nem vagyok a helyükben, bár remélem, egyszer még lehetek. El tudom képzelni, hogy idősebb fejjel is megilletődik az ember picit attól, hogy egy Európa-bajnokságon, negyvenezer ember előtt szerepel, ami a bemelegítésre, az első percekre rányomhatja a bélyegét. Az azonban furcsa volt, hogy utána sem sikerült igazán felpörögni, az volt az érzésem az első félidőben, hogy a svájciak egyszerűen jobban akarnak."

A meccs végül kétgólos magyar vereséget hozott, ahogyan a négy nappal későbbi, Németország elleni találkozó is. Ám a magyar válogatott teljesítményét illetően ég és föld volt a különbség. Ez Szép klubtársainak is feltűnt.

„Előzetesen húzták is az agyam a csapattársaim, hogy semmi esélyünk nem lesz ellenük. Szerintem tízből tízen odajöttek, hogy ezt elmondják, de azért reménykedtem a meglepetésben. Sajnos hétköznap délután öttől edzésünk van, így az Eb-n elég kevés meccset tudok megnézni, a 15 órakor kezdődőknek jó ha az első félidejét látom, a 18 órások közül pedig a második játékrészt. Ezzel a meccsel is így volt. Együtt néztük a szobában, ahol gyúratni szoktunk van egy kivetítő, és úgy vettem észre a többieken, hogy azért a második gólig igencsak aggódtak. Vereség ide vagy oda, sokuk elismerését kivívta a magyar válogatott. Előtte azért jobban felültek az Ádám Martinról szóló mémeknek, viccelődtek, és kérdezgettek engem is, egy ilyen felépítésű csatárral mégis mit akarunk egy Európa-bajnokságon..."

Szóba került a meccs óta sokat emlegetett első német gól szabályossága is. Szép amondó, nehéz lehetett elsőre megítélni, mi is történt a pályán, de ő is hajlik a faultra. Éppen azért, amit Nagy Ádám is kiemelt a találkozó másnapján tartott sajtótájékoztatóján: még a Willi Orbánt leütköző Ilkay Gündogan is megtorpant egy pillanatra, arra várva, hogy lesz-e sípszó a szabálytalanság miatt...

Szép szerint a németek többsége magabiztos volt már a torna előtt is, az eddigi két meccs pedig csak fokozta az optimizmust az országban. Wirtz és Jamal Musiala kettősétől eleve sokat reméltek, szinte már szerelmes beléjük a közvélemény. Főleg úgy, hogy visszatért Toni Kroos is a középpályára, aki csaknem tökéletes passzjátékával osztogathat a két rendkívül kreatív és gyors ifjú titán mögött. A Leverkusen tehetsége úgy látja, hasonló a nationalelf titka is, mint a gyógyszergyáriaké volt a mögöttünk hagyott szezonban: megtalálták a rutin és a fiatalság ideális keverékét, és ha ehhez kellett is hozni egy-két vezéráldozatot – a keretből kihagyott nagyobb nevekre értve –, de az egység is megvan, szemben az elmúlt időszak nagy tornáin látottakkal.

Ami a magyar válogatottat illeti, onnan két szárnyvédővel, Kerkez Milossal és Loic Negóval van a legjobb viszonyban, tőlük többször is kapott tanácsot. Kerkezt még Győrből az ETO talent-edzéseiről ismeri, ahol annak ellenére is készültek együtt, hogy majdnem négy év van köztük.

„Rajta már akkor is látszott, hogy sokra viheti. Az a típus volt, aki nem kérdezett, nem kegyelmezett, megevett bárkit, aki az útjába került. Az ilyen mentalitást úgy tapasztalom, kedvelik a nyugati fociban, nem véletlenül bizonyított Hollandiában, és tudott is továbblépni fiatalon az angol élvonalig. Tizenhat évesen úgy ment minden edzésen, mintha az élete múlna rajta. Ez ma is jellemző rá."

Negót pedig a Fehérvár utánpótlás-játékosként ismerte meg. Mint meséli, mai napig tartják a kapcsolatot a közösségi oldalakon, miután a francia-magyar labdarúgó – kellemes meglepetést szerezve Szépnek – egy nap magától bekövette őt az Instagramon. Jellemzése szerint Nego is rendkívül közvetlen figura, aki szívesen osztja meg a tapasztalatait a fiatalokkal, a kommunikáció pedig kifejezetten gördülékeny vele angolul.

A fiatal játékos odahaza tanult angolul és németül is. De utóbbi azért nem volt az igazi. „Tudjuk milyen valamit az iskolában tanulni, aztán megtapasztalni élesben is. Messze voltam a jótól." Mint mondja, a beszéden még mindig van mit csiszolnia, de mára mindent jól megért, legyen szó a hétköznapi dolgokról, az öltözői létről, vagy épp a pályán való történésekről. Ebben a Leverkusen is segít neki, heti négy-öt alkalommal másfél órás német nyelvórát biztosítanak neki, illetve minden a klubnál pallérozódó kislégiósnak.

„Én is azon játékosok közé tartozom, aki nem annyira szeret számolgatni – kanyarodtunk vissza az Eb-hez. – Annyi fontos, hogy a válogatottnak még van esélye továbbjutni, és ezért szurkolok is nagyon. Vasárnap szünnapunk lesz, így tudom majd nézni a meccset, bár általában este kilenc-tíz órakor már pihenni szoktam, most talán belefér a kivétel. Hogy a skótok ellen mennyi esélyünk lehet, nehéz megmondani. A nyitómeccsüket láttam, akkor még pont odahaza voltam, ha úgy futballoznának megint, nem aggódnék, de félek, hogy azért annál jobban összeszedik majd magukat. Nagyon kellemetlen futballra képesek, kemény ütközésekkel, a játék fizikális oldalára építve. De bízom a legjobban. Jó lenne még legalább egy meccsen látni a magyarokat Németországban. Csoportharmadikként pedig – ha jól tudom –, akár Kölnbe is visszatérhetne a csapat" – tekintett előre Szép.

Az U19-es játékos nem tévedett, egy kávéban fogadtunk is vele, hogyha összejön a továbbjutás visszatér-e Marco Rossi együttese a Svájc elleni meccs színhelyére, vagy a másik két opció, Frankfurt és München valamelyike felé veszi az irányt.

Ez azonban a jövő zenéje, előtte még Szoboszlai Dominikéknak mindenképpen le kell győzniük Skóciát a június 23-ai csoportzárón.

Labdarúgó-Európa-bajnokság 2024, csoportkör, 3. forduló:

A csoport

június 23., 21.00, Frankfurt: Svájc–Németország

június 23., 21.00, Stuttgart: Skócia–Magyarország

Az 1. fordulóban történt

Magyarország–Svájc 1–3 (0–2)

Németország–Skócia 5–1 (3–0)

A 2. fordulóban történt

Németország–Magyarország 2–0 (1–0)

Skócia–Svájc 1–1 (1–1)

A csoport állása: 1. (és továbbjutott) Németország 6 pont (7–1), 2. Svájc 4 (4–2), 3. Skócia 1 (2–6), 4. Magyarország 0 (1–5).

Ismerd meg a magyar labdarúgás hősének emlékezetes pillanatait!

Folytassa, Mister! MEGVESZEM