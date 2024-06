Spanyolország mellett végül Olaszország jutott be a nyolcaddöntőbe a B csoportból a Németországban zajló labdarúgó-Európa-bajnokságon, miután a csoportkör harmadik fordulójának hétfői játéknapján 1–1-es döneteltn játszott Horvátországgal. Számunkra jó hír, hogy a horvátok lettek ebben a négyesben a harmadikok két ponttal, mert így nem tudtak beugrani a magyar együttes elé a csoportharmadikok minitabelláján. A tartalékos spanyolok 1–0-ra nyertek az albánok ellen, számukra befejeződött a torna.

A kontinenstorna előtt halálcsoportnak tartott kvartett az eddig lejátszott két fordulóban a vártnál kevesebb izgalmat hozott a sportág semleges nézői számára, illetve hozott, csak nem úgy, ahogyan arra az erőviszonyok alapján számítani lehetett. A papírforma ugyanis azt sejtette, hogy a világranglista 8., 9. és 10. helyezettje, az előző Nemzetek Ligája-kiírás dobogósai majd egymással folytatnak komoly versenyt. Ehhez képest a spanyolok úgy győzték le előbb a horvátokat (3–0), majd az olaszokat (1–0), hogy remek, letámadásra építő taktikájuk tökéletesen működött. Az amúgy is esélyesek közé sorolt csapat ezzel még tovább növelte ázsióját, másrészt két kör után nemcsak a továbbjutását biztosította be, hanem egyben a csoportelsőségét is.

Az igazi izgalmat egyelőre az albánok jelentik a csoportban, akik máris többet adtak annál, mint szimplán a mérleg nyelvét jelentenék. Első meccsükön a 22. másodpercben vezetést szereztek a címvédő, zárt védekezésükről évtizedek óta ismert olaszokkal szemben, és végül kikaptak ugyan 2–1-re, mégis emelt fővel jöhettek le a pályáról.

Az albánok forgatókönyve a horvátok elleni összecsapásra annyiban változott, hogy korai gólelőnyüket sikerült a második félidő közepéig megtartaniuk, és akkor ugyan percek alatt fordított a rivális – mint tették ezt ellenük az olaszok is –, a hajrában azonban összejött a pontmentés (2–2). Albánia így esélyt adott magának arra, hogy az utolsó körre is maradjon még továbbjutási reménye. A fókusz azonban kedden ennek ellenére a horvátok és az olaszok csatájára összpontosult.

Harapósan kezdtek a horvátok, de a magukhoz térő olaszok még közelebb jártak a gólhoz

Jó kezdtek az életben maradásért harcoló horvátok, a fiatal Luka Sucic az ötödik percben 25 méterről vette célba az olaszok kapuját, Gianluigi Donnarumma (aki a spanyolok ellen nyolc védést mutatott be, mégis kikaptak Luciano Spalletti fiai) nagy bravúrral tolta szögletre a labdát.

A horvát szurkolókra ma sem lehetett panasz, szép számmal jelentek meg a lipcsei stadion lelátóján, ez volt a helyzet Berlinben és Hamburgban is. Luka Modricék az elmúlt napokban többször hangsúlyozták, nagyon sajnálják, hogy nem tudtak jobb eredményeket felmutatni az első két meccsükön a csoportban. Apropó Modric, a horvát zseni ma is nagyot játszott, a pálya minden pontján feltűnt a veterán aranylabdás.

Az olaszok az első perceket átaludták, de aztán magukhoz tértek, és elkezdték egyre többet birtokolni a labdát, a 27. percben pedig nagyon közel jártak a gólhoz: egy jobb oldali beadás után Alessandro Bastoni fejelt kapura hat méterről, Dominik Livakovic óriási reflexszel paskolta ki az alapvonalon túlra a léc alá tartó labdát. Ez volt az első félidő legnagyobb gólhelyzete, a csapatok 0–0-val mentek szünetre.

Luka Modric kihagyott egy 11-est, majd pillanatokkal később bevert egy kipattanót

A félidőben mind a két szövetségi kapitány cserélt egyet, az olaszoknál Davide Frattesi állt be Lorenzo Pellegrini helyére, a túloldalon Ante Budmir váltotta Mario Pasalicot.

Az 52. percben Kramaric lövése után a cserepadról érkező Frattesi kezén pattant meg a labda a 16-oson belül, a játékvezető (Danny Makkelie) kiment megnézni az esetet, és tizenegyest adott a horvátoknak. Modric viszont nagyon gyengén végezte el a büntetőt az 54. percben, Donnarumma oldalra tolta a labdát.

Azt hittük, hogy a horvátok lélektani előny azonnal elpárolog, de egy perccel később Modric öt méterről bevert egy kipattanót, miután Donnarumma bemutatta a torna egyik legnagyobb védését Budimir belepiszkálós kísérlete után. 1–0

Ezzel a hatszoros BL-győztes Luka Modric lett az Eb-k történetének legidősebb gólszerzője 38 évesen és 289 naposan. A Real Madrid legendája az osztrák Ivica Vastic rekordját adta át a múltnak, aki 38 évesen és 257 naposan szerzett gólt a kontinenstornán.

A gól után az olaszok azonnal megpróbálták a saját kapujuk elé szögezni a horvátokat, de az utolsó passzoknál rendre rossz döntéseket hoztak, így jó pár kiváló lövési lehetőséget elpazaroltak.

A végén jött a csattanó

A végén azonban itt is jött a dráma, a nyolc perces hosszabbítás legvégén Mattia Zaccagni lőtt 16 méterről a bal felső sarokba. 1–1

Mindez azt jelenti, hogy a címvédő szombaton a magyarokat legyőző Svájccal mérkőznek meg a legjobb 16 között.

A spanyolok a cseresorral is abszolút kontroll alatt tartották a történteket

Bátor, de fegyelmezett játékkal kezdtek az albánok, akik néha az ellenfél tizenhatosnál is letámadásra vetemedtek, de inkább visszazártak a térfelükre. Hiába azonban a jó iramú, koncentrált rajt, a 13. percben vezetéshez jutottak a spanyolok. Akkor Dani Olmo ugratta ki a jobb szélről kapu felé sprintelő Ferrán Torrest, aki a higgadtan, laposan helyezett a kapu jobb oldalába (0–1). A labda a kapufáról pattant a hálóba.

A Barcelona támadója a válogatottban 44. meccsén a 20. gólját szerezte.

Az addig is higgadt spanyolok a vezető találat után abszolút kontroll alá vették a történteket, kedvükre passzolgattak, bár ehhez elég sok mezőnymunkát kellett kitenniük a pályára, mert a balkániakban azért volt kellő erő.

Fél óra elteltével a szélekre és az onnan érkező beadásokra építő spanyolok már ötször veszélyeztették a rivális kapuját – közülük a 38 éves Jesús Navas a jobb oldalon, Dani Olmo középen játszott a legnagyobb kedvvel –, miközben az albánok még egyszer sem. Utóbbiak támadójátékában nem volt semmilyen átütőerő, mielőtt bármi veszélyt alakítottak volna ki, a spanyolok máris megfojtották az akcióikat. A spanyolok már kilencszer próbálkoztak kapura lőni, mire a szünet előtti hajrában összejött az albánok egyetlen lövése, akkor Raya látványos vetődéssel hárította Kristjan Asllani középről, 18 méterről leadott félmagas próbálkozását.

A fordulás után a spanyolok átadták a kezdeményezést és a területet ellenfelüknek, de utóbbiak nem tudtak mit kezdeni a lehetőséggel. Esett a színvonal és a tempó is, de a spanyoloknak ez a leosztás tökéletesen megfelelt, nem is nagyon erőltették a játékot és a támadást sem. A félidő derekán elég volt egy megingás, Rayától máris bravúr kellett egy albán emelésnél, hogy ne változzon az eredmény. Viszont a balkáni rivális lendülethez és önbizalomhoz jutott, a spanyolok saját tizenhatosuknál kényszerültek védekezésre.

Lehetőségük is adódott az albánoknak, de nem tudtak élni vele, a spanyolok közben magukra találtak. Sikerült rendezni a soraikat, a hajrában pedig már döntően ismét náluk volt a labda, övék volt a kezdeményezés, bár a 92. percben Raya azért hárított még egy erőtlen, közeli próbálkozást, az eredmény nem változott (1–0).

Mindez a végeredmény a magyarok szempontjából annyit tesz ki, hogy a harmadik helyen végzett Horvátország biztosan a magyarok mögött végez.

Csoportelsőként a spanyolok vasárnap Kölnben majd az A/D/E/F csoport harmadik helyezettjével mérkőznek meg, ez ugye adott esetben lehet a magyar válogatott is.

A második helyezett Olaszország szombaton, Berlinben találkoznak Svájccal.

A harmadik helyezett – amennyiben továbbjut –, úgy július elsején vagy másodikán léphet pályára. Előbbi esetben Frankfurtban játszik a portugálokkal, utóbbinál Münchenben az E csoport győztesével.

Labdarúgó-Európa-bajnokság 2024, csoportkör, 3. forduló:

B csoport

Albánia–Spanyolország 0–1 (Ferrán Torres 13.)

(Ferrán Torres 13.) Horvátország–Olaszország 1–1 (Modric 55., ill. Zaccagni 98.)

Borítókép: Lipcsében Luka Modric találata döntött, a horvátok egygólos győzelme Olaszország ellen nyolcaddöntős részvételt ért (Fotó: Boris Streubel - UEFA/UEFA via Getty Images)

