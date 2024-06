A 100. percben, a jelzett hosszabbítás végén támadtak a skótok, de hátul teljesen védtelenné váltak a kontrával szemben, és a nem sokkal korábban nagy helyzetben még a kapufát eltaláló Csoboth Kevin kulcsfontosságú góllal zárta le az összecsapást.

A magyar csapat teljesen megérdemelten nyert, hiszen lényegesen veszélyesebb volt a főleg csak az utolsó percekben próbálkozó skótoknál, az 5–14-es lövés-, az 1–5-ös kaput eltaláló kísérlet- és a 0,35–0,82-es várható gólmutató is mind azt jelzi, hogy igazságos eredmény született.

Csoboth Kevin: Varga Barnabásnak ajánljuk a sikert

Csoboth elmondása szerint Rossi azzal küldte a pályára, hogy próbáljon üres területekbe bemozogni, és a sebességét kamatoztatni a skót védőkkel szemben, hogy gólt lőjön vagy csapattársait helyzetbe hozza.

„Az előbbi jött be, nagyon örülök neki, de a legfontosabb a győzelem. Leírhatatlan érzések lettek úrrá rajtam, hatalmas boldogság volt, de a gólt és a győzelmet is Barninak ajánlom – mondta Csoboth Kevin, akit arról is faggattak az újságírók, hogy mi van az ijesztő sérülést szenvedő Varga Barnabással. – Hál'Istennek pozitív visszajelzéseket kaptunk Barniról, magánál van, jobban érzi magát, várjuk a fejleményeket.”

A kapufájánál biztos volt benne, hogy lesz még egy lehetőségünk lezárni a meccset, mert a skótoknak is támadni kellett a továbbjutást érő eredményhez, ez pedig magával hozta az ellentámadás lehetőségét.

Csoboth köszönetet mondott klubjának, az Újpestnek és szurkolóinak, elmondása szerint nélkülük nem lehetne NB I-es játékos, és nem is lehetne itt.

Botka Endre: Varga Barnabás esése után nagyon nehéz volt újra a futballra koncentrálni

Dibusz Dénes viccesen megjegyezte az épp interjút adó Botka Endre mögött, hogy ferencvárosi klubtársa még sosem örült ennyire újpesti gólnak, amelyet az utolsó meccsen kezdővé avanzsált védő csak megerősíteni tudott nevetve.

„Bízom benne, hogy ez volt a kulcs – mondta nevetve Botka arra a felvetésre, hogy az ő csapatba kerülése hozott-e szerencsét a csapatnak. – Nagyon vártam erre a lehetőségre. Sokat készültem, én azt gondolom, hogy fejben nagyon készen voltam arra, hogy amikor bevetnek, akkor tényleg jó teljesítményt tudjak nyújtani. Azt gondolom, hogy ez sikerült. Az, hogy ez egy győzelemmel együtt jött, az elképesztő érzés.”

A háromtagú védelem jobb oldalán szereplő futballista az ígért keménységét hozta a pályán, kiemelve, hogy az első öt-tíz percben ezt talán annyira nem tudta átadni a skótoknak, de aztán olyan volt a pályán, mint egy kullancs.

Először tartott tőle, hogy Csoboth Kevin kapufája volt a meccslabda, és örült, hogy sikerült mégis győzni, és ezzel az elmúlt napokban megerősödő károgó hangokat talán egy kicsit elcsendesíteni. Az első félidőben kapott egy könyököst a büntetőterületen belül, amit ő sem értett, hogy miért nem nézték vissza videobíróval, de kiemelte, hogy ütőmozdulat nem volt, és ezen az Európa-bajnokságon ilyen a felfogás a játékvezetőknél, engedik a keménységet.

Varga Barnabás esetére is kitért:

„Nagyon közel voltam a szituációhoz, hallottam azt a nagy csattanást is, tehát tudtam, hogy ott valakinek nagy baja van. Szomorúan láttam, amikor a Barni feküdt ott, és tényleg nagyon rossz állapotban láttam. Ez nagyon felkavaró egy játékosnak, és ezt mindenképp szeretnénk elkerülni. Nagyon sajnálom a Barnit, remélem, hogy mihamarabb felépül és jobban lesz. Az eset után nagyon nehéz volt visszaállni futballüzemmódba.”

Varga állapotáról semmi hírt nem kaptak meccs közben, felelte kérdésünkre, és arról is faggattuk, hogy jobb volt-e ez így, vagy szerettek volna tudni róla a meccs közben.

„Olyan gyorsan alakultak a helyzetek, olyan gyorsan jöttek a támadások, védekezés, minden, hogy egyszerűen nem volt idő ezzel foglalkozni, viszont a meccs után egyből tájékoztattak minket, hogy nincsen nagyobb probléma.”

A lehetséges nyolcaddöntős párosításoknál felvetődő portugál esetleg román szálat tekintve általánosságban mindenki az utóbbit nevezte meg.

Szoboszlai lába még fáj, örül gyerekkori barátja sikerének

A válogatott csapatkapitányát, Szoboszlai Dominikot elsőként arról kérdezték, mennyire volt dühös gyerekkori barátjára, Csoboth Kevinre, hogy a kapufa előtt nem passzolt, amire viccesen azt felelte, hogy nagyon, majd hozzátette, hogy a góljánál nagyon boldog volt, és büszke a csapatra, hogy kiharcolta a győzelmet.

„Megérdemelte a gólt. Kiskora óta ismerem, láttam, mennyi munkát tett bele abba, hogy idáig eljusson, még ha nem is jött ki mindig neki a lépés. Élvezze ki, de innentől kezdve ez az elvárás” – mondta a győztes gól szerzőjéről, majd felelt a fizikai állapotát firtató kérdésre is:

Voltam már jobb állapotban is, fáj még mindig a lábam, az előző két napot regenerációra használtam, remélem, hogy lesz időm regenerálni a következő meccsre, úgyhogy jó lesz.

Nem normális, hogy ott sétálnak az orvosok, térjen már észhez mindenki

Szoboszlai boldog a továbbjutás miatt, de az ő fejében is Varga Barnabás járt, véleménye szerint sokkal fontosabb az ő állapota, mint az, hogy megmaradt az Eb-nyolcaddöntős esély. Hozzátette, a Fradi támadójának kisebb műtétre lesz szüksége, de magánál van és jól lesz. Az persze hatalmas kérdés, hogy a mérkőzés orvosi stábja mit csinált az esetnél, hiszen a csapatkapitány rohant ki a hordágyért, mert egyszerűen nem akartak sietni az orvosok...

Én értem először Barnihoz, és láttam, hogy nagy a baj, nem is akarok erről beszélni. Nem értem ezt a protokollt, hogy miért nem rohannak ilyenkor a mentősök, vagy miért nem hozzák gyorsabban a hordágyat, ez mindenki számára óriási kérdés marad. Remélem, egy kicsit mindenki észbe kapott, ilyenkor másodpercek dönthetnek az emberéletről. Most szerencsére jóra fordultak a dolgok, remélem, soha többet nem kell átélnünk hasonlót. Ezzel viszont valamit kell csinálni, mert az nem normális, hogy sétálnak be a pályára, miközben Barni – ez most hülyén hangzik, de – az életéért küzd, azért térjen észhez mindenki.

Szoboszlai szerint próbálták ezt a helyzetet úgy felfogni, hogy van még valaki, akiért külön küzdeni is kell. A végén ki-ki meccs volt, amin tudták, hogy az fog nyerni, akinek van egy kis szerencséje, és aki jobban akarja a sikert.

Bolla Bendegúz: Próbáltuk Varga Barnabásért is küzdeni, és győzni

Dárdai Márton hangsúlyozta, hogy a legfontosabb, hogy csapattársuk jobban van, és hogy összejött végül a győzelem.

„Varga Barnabás esete mindenkit kicsit sokkolt, hívtuk a segítséget kívülről, kicsit lassan jött, de a lényeg, hogy jobban van. A győzelmet neki is ajánljuk. Még nem foglalkoztam a hogyan továbbal, vár ránk most egy utazás a csapatszállásra, utána lehet foglalkozni azzal, hogyan alakulnak a további meccsek, milyen eredmények kellenek nekünk a továbbjutáshoz.”

Bolla Bendegúz elmondása szerint borzasztóan nézett ki az eset, nem is mert odanézni.

„Próbáltunk nyilván érte is küzdeni, és megnyerni a meccset, hál'Istennek sikerült, úgyhogy boldogak vagyunk. Kevin góljánál legszívesebben kifutottam volna a stadionból is. Innentől kezdve már csak a jóistenen múlik, hogy továbbmegyünk-e. Nem rajtunk múlik, de jó esélyünk van.”

Valóban, hiszen a legfontosabb feladatot kipipálta a válogatott, megvan a három pont és a csoport harmadik helye, de azért kell még külső segítség is – igaz, nem megugorhatatlan feladatok:

A magyar válogatott továbbjutásához az kell, hogy

Magyarország legyőzze Skóciát (pipa)

ÉS

a következő három forgatókönyvből legalább kettő bejöjjön:

Spanyolország és Olaszország se kapjon ki Albániától és Horvátországtól

Anglia nyerjen Szlovénia ellen

Portugália és Törökország se kapjon ki Georgiától és Csehországtól

Labdarúgó-Európa-bajnokság 2024, csoportkör, 3. forduló:

A csoport

Skócia–Magyarország 0–1 (0–0)

Stuttgart, Stuttgart Arena, 54 000 néző. V: Tello (argentin)

Skócia: Gunn – Ralston (McLean, 83.), Hendry, Hanley, McKenna, Robertson (Morgan, 89.9) – McGinn (Armstrong, 76.), Gilmour (Christie, 83.), McGregor, McTominay – Adams (Shankland, 76.). Szövetségi kapitány: Steve Clarke

Magyarország: Gulácsi – Botka, Orbán, Dárdai M. (Szalai A., 74.) – Bolla (Csoboth, 86.), Styles (Nagy Á., 61.), Schäfer, Kerkez (Nagy Zs., 86.) – Sallai, Szoboszlai – Varga B. (Ádám M., 74.) Szövetségi kapitány: Marco Rossi

Gólszerző: Csoboth (100.)

A csoport másik meccsén

A csoport végeredménye: 1. (és továbbjutott) Németország 7 pont (8–2), 2. (és továbbjutott) Svájc 5 (5–3), 3. Magyarország 3 (2–5), 4. Skócia 1 (2–7)

Az 1. fordulóban történt

Magyarország–Svájc 1–3 (0–2)

Németország–Skócia 5–1 (3–0)

A 2. fordulóban történt

Németország–Magyarország 2–0 (1–0)

Skócia–Svájc 1–1 (1–1)

