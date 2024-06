Egy fél világ nézte rémülten és lélegzetvisszafojtva, amikor a mentősök – késlekedve – berohantak a pályára a Skócia–Magyarország Európa-bajnoki csoportmérkőzésen (0–1), hogy ápolják az ütközés következtében eszméletlenül földre zuhanó Varga Barnabást, akinek több helyen eltört az arccsontja.

Szerencsére a magyar válogatott támadó a körülményekhez képest jól van. Az esetet követően egyből egy stuttgarti kórházba szállították. A Ferencváros csapatorvosa jelezte, hogy a játékos jó kezekben van a német városban, míg édesapja elárulta: fia túl van a műtéten, és ha minden jól megy, szerdán kiengedik a kórházból.

De mire kell számítania annak, aki ilyen sérülést szenved? Többek között ennek jártunk utána szakorvosok segítségével.

Arckoponyatörés nagy energiájú sérülés esetén is történhet, Varga Barnabás esetében egy összeszaladás okozta ütközés hatására.

„A koponya több csontból áll össze, de alapvetően két nagy csoportra oszlik. Leegyszerűsítve: az agykoponya, ami az agyvelőt fedi, ez a homloktól a fejen hátrafelé indulva a tarkóig ér, míg az arckoponya a homlok aljától lefelé egészen az állcsúcsig, két oldalt a fülekig. Az arckoponya-sérülés ezeknek a csontoknak a sérülését jelenti” – vázolta Kocsis András, ortopéd-traumatológus, a Semmelweis Egyetem Traumatológiai Klinikájának igazgatóhelyettese.

Nem minden arckoponyatörés igényel műtétet, az operáció a súlyosságtól, illetve a sérülés típusától függ. Továbbá attól, hogy a csonttörés mellé milyen lágyrészsérülések társulnak, keletkezett-e instabilitás az arckoponyában, illetve hogy történt-e számottevő elmozdulás a csontok esetében.

Elmozdulás esetén a helyretételhez sebészeti beavatkozásra van szükség, ezt hívjuk repozíciónak. Instabilitás esetén pedig implantátum segítségével történik a stabilizálás – tette hozzá a szakorvos, aki azt is elmondta: az eszméletvesztés is az erőbehatás erősségén múlik. Eszméletvesztés a központi idegrendszer sérülése, például agyrázkódás esetén következhet be, a felvételből ítélve ezt történhetett Varga Barnabással is