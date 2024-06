Mint arról beszámoltunk, a magyar válogatott támadójának, Varga Barnabásnak több helyen eltört arccsontja a skót kapussal történt rendkívül szerencsétlen ütközés során, valamint agyrázkódást is kapott, így minden bizonnyal a műtét elkerülhetetlen lesz. A Magyar Labdarúgó-szövetség tájékoztatása szerint Varga állapota stabil, de értelemszerűen többet már nem léphet pályára a kontinenstornán.

Az egész futballtársadalmat megrendítő eset után jeles labdarúgók, mint például a franciák világbajnok támadója, Antonine Griezmann, vagy az angol válogatott és a Chelsea klasszisa, Cole Palmer is támogatásáról biztosította a Ferencváros támadóját. Palmer azt írta, minden gondolata és együttérzése Vargával van, Griezmann pedig egy piros szívvel fejezte ki támogatását a közösségi médiában. Sőt, a francia válogatott közösségi oldala is posztolta a magyar támadó 19-es számú mezét.

Grosses pensées pour Barnabas Varga 🤍 pic.twitter.com/ikzYsqTx1z — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 23, 2024

A labdarúgók, sportági szövetségeken kívül a világ legismertebb futballal foglalkozó portáljai is természetesen mihamarabbi gyógyulást kívánnak a magyar támadónak, így a SportBible vagy a BBC Sports is külön posztban számolt be a szerencsétlenül járt magyar támadóról. A futballvilág legismertebb újságírója, Fabrizio Romano is támogatásáról biztosította Vargát.

