Két benzinkúton is fizethette a számlát, ez volt a büntetése és egyúttal a jutalma is a társaktól – mesélte a vasárnapi Skócia–Magyarország (0–1) Európa-bajnoki csoportmérkőzés győztes gólját szerző Csoboth Kevin a válogatott Weiler im Allgäuban tartott sajtótájékoztatóján. Az Újpestből beválogatott szélső az Index kérdésére elárulta, sokat köszönhet Mészöly Gézának, a lila-fehéreket tavasszal irányító vezetőedzőnek, akivel lényegében kidolgozták azt a tervet, ami segített neki visszaverekednie magát a válogatottba.

„Nem adtam fel. Mindenképpen szerettem volna bekerülni a keretbe – idézte fel az Index kérdésére Csoboth Kevin, március–április környékén hitte volna-e, hogy itt lehet majd Németországban az Eb-n. Abban a periódusban klubcsapata, az Újpest csak szenvedett a bajnokságban, ráadásul ő is kikerült a kezdőből, többször is csak csereként gyűjthette a játékperceket. Így a legkevésbé sem volt meglepő, hogy a tavaszi felkészülési mérkőzésekre Marco Rossitól nem kapott behívót Telkibe. – Mészöly Gézával akkor megegyeztünk, hogy mi lesz az út, amin keresztül visszakerülök először az Újpestbe, aztán visszakerülhetek a válogatottba is. Nagyon örülök, hogy itt lehetek.”

A pályafutása nehézségeiről azt mondta, minden úgy volt jó, ahogy alakult, bármilyen nehézségekkel is kellett megküzdenie. Persze sajnálja, hogy hazatérve a székesfehérvári lehetőségénél nem kapott olyan sok játéklehetőséget, annál hálásabb azért, hogy Szegeden újra felépíthette magát az NB II-ben, majd pedig az Újpesttől kapott ajánlatért, amely az egyetlen élvonalbeli klub volt, amelytől keresték anno.

„Az Újpest mára tényleg a szívem csücske, nagyon hálás vagyok a klubnak, a szurkolóknak, és persze a játékostársaimnak, mert nélkülük nem tarthatnék most itt” – hangsúlyozta.

A szélsőt ezt követően arról kérdezték, a rövid alvás ellenére – hajnali öt körül érkezett meg a válogatott csapatbusza Stuttgartból Weilerbe – volt-e ideje, lehetősége feldolgozni a történteket. Átérzi-e már, micsoda jelentősége volt a találatának?

„Tegnap a buszon a gólt ezerszer, lehet kétezerszer is visszanéztem. Még most is kiráz a hideg attól, ami történt. Még mindig nem fogtam föl. De a legfontosabb, az, hogy volt egy gól, bárki lőhette volna. A kapufánál azt éreztem, lesz még lehetőségünk, mert a skótoknak is kell a gól, azt nem hittem, hogy rám jön majd ki a második ziccer.”

Elmondta, a találkozón súlyos sérülést szenvedő, az első hírek szerint az arccsontját több helyen is eltört Varga Barnabásról annyi a friss információjuk, hogy tud kommunikálni és stabil az állapota. A következő két-három nap a műtét miatt nem lehet majd velük, de úgy lesz, ahogyan Szoboszlai Dominik is mondta, vagy a csatártársat engedik haza hamarosan onnan, vagy ők mennek be hozzá a kórházba.

Felidézte, mennyire jelentős lépés volt, amikor Pécsről Fehérvárra, Szoboszlai Zsolthoz, Dominik édesapjának kezei közé került a Főnixbe. Kiemelte, szerinte annak az időszaknak is köszönheti, hogy később ki tudott menni külföldre és a Benficánál is pallérozódott.

Felidézte, már a meccs előtti reggelen beszélt az édesapjával, aki azt mondta neki, „Jót érez”, és mint mondja, az édesapja sokszor rá szokott érezni az ilyesmire. Elviccelte a kérdést, hogy a szülők miként élték meg a kapufáját, majd a gólt, hangsúlyozva, részletekbe nem menne, de örül annak, hogy a kapufánál sértetlen maradt a tévé, így aztán láthatták a szülei a gólt is. „Azután merőben más volt apu reakciója, ezt tudom” – tette hozzá.

Elárulta, egész hazaúton kapta az „ívet”, a társak úgy gratuláltak az első válogatott góljához, hogy közölték vele, a következő két benzinkúton ő állja a cechet. „Ez volt a büntetésem és a jutalmam is egyben.”

„Ne vacakoljanak már!” – ez volt az egyik első gondolata a kispadról figyelve Varga Barnabás drámáját, miközben figyelték, az orvosi személyzet mennyire bizonytalanul, lassan indul segíteni. „Rengeteg volt a feszültség bennünk, és ez nem segített. Pokoli volt figyelni a kispadról tehetetlenül, hogy mi a helyzet Barnával” – tette hozzá. Később a nemzetközi sajtó részére kifejtette, nem ért egyet semmiféle protokollal, ami késlelteti a beavatkozást, szerinte inkább fussanak pályára feleslegesen az orvosok, mint ne adj' isten kritikus helyzetben fontos másodperceket veszítsenek a játékvezető jelzésére várva.

A kapott üzenetekkel kapcsolatban megjegyezte, rengeteg érkezett, eddig a családtól és a párjától kapottakra tudott válaszolni, de igyekszik a lehető legtöbbre reagálni még a következő napokban.

„Most mit tudunk csinálni, várjuk, hogy a győzelem mire lesz elég. Persze, lenne mit matekozni, de ez nem rajtunk áll már. A buszon hazafelé sem épp ezzel voltunk elfoglalva, inkább próbáltuk élvezni a sikert” – jegyezte meg.

Azzal kapcsolatban, hogy a góljával beverekedte-e magát a kezdőbe úgy fogalmazott, ezzel nem foglalkozik jelen körülmények között, ha „öt, ha tíz percet kap”, örömmel tesz meg mindent a neki jutó időben.

Csoboth a vasárnap esti Eb-mérkőzésen tizedszer viselte a magyar válogatott mezét. Ezt megelőzően még nem volt gólja felnőttszinten.

Labdarúgó-Európa-bajnokság 2024, csoportkör, 3. forduló

A csoport

Skócia–Magyarország 0–1 (0–0)

Stuttgart, Stuttgart Arena, 54 000 néző. V: Tello (argentin)

Skócia: Gunn – Ralston (McLean, 83.), Hendry, Hanley, McKenna, Robertson (Morgan, 89.9) – McGinn (Armstrong, 76.), Gilmour (Christie, 83.), McGregor, McTominay – Adams (Shankland, 76.). Szövetségi kapitány: Steve Clarke

Magyarország: Gulácsi – Botka, Orbán, Dárdai M. (Szalai A., 74.) – Bolla (Csoboth, 86.), Styles (Nagy Á., 61.), Schäfer, Kerkez (Nagy Zs., 86.) – Sallai, Szoboszlai – Varga B. (Ádám M., 74.) Szövetségi kapitány: Marco Rossi

Gólszerző: Csoboth (100.)

A csoport másik meccsén

Az 1. fordulóban történt

Magyarország–Svájc 1–3 (0–2)



Németország–Skócia 5–1 (3–0)

A 2. fordulóban történt

Németország–Magyarország 2–0 (1–0)



Skócia–Svájc 1–1 (1–1)

A csoport végeredménye: 1. (és továbbjutott) Németország 7 pont (8–2), 2. (és továbbjutott) Svájc 5 (5–3), 3. Magyarország 3 (2–5), 4. Skócia 1 (2–7)

Meccsösszefoglalók, riportok, interjúk, podcastok, videók, érdekességek – minden egy helyen, minden az Indexen!

Böngéssze az Index Európa-bajnoki mellékletét, ahol a cikkek mellett megtalálja a menetrendet, a csoportok állását, a játékoskereteket, a csapatleírásokat és a helyszíneket is! Tartsanak velünk egy hónapon át, hiszen helyszíni tudósítóink rendszeresen exkluzív tartalmakkal jelentkeznek Németországból!