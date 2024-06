Varga Barnabás rémisztő sérülése a német lapokban is téma, noha a Skócia–Magyarország-meccs alig érte el az ingerküszöböt a helyi sajtóban. Magyar sokkra érkező magyar örömről írnak, miközben siratják az Európa-bajnokság „legjobb” szurkolótáborát.

A labdarúgó Európa-bajnokság első két csoportzáró meccse után megjelent Stuttgarter Nachrichten címlapja a németek elsőségét ünnepli, kiemelve, hogy a Svájc elleni mérkőzésen a csereként beálló Niclas Füllkrug volt a Nationalelf jolly jokere. Az Eb-re kiadott melléklet bőséges tudósítást hoz az 1–1-es meccsről, mely végeredménnyel a házigazda az A jelű kvartett élén zárt. Jóval rövidebb cikkben számolnak be a Stuttgartban rendezett skót–magyarról. Az anyag címe:

Magyar sokk először – aztán öröm

Az anyagban kiemelik, micsoda hangulata volt a meccsnek, igaz, többségében már az előzetesen is ajnározott skótok, a Tartan Army hangerejének tudják be a dolgot. A skót–magyar (0–1) mérkőzésről kiemelik, a helyzetek alapján már jóval korábban megszerezhette volna a magyar válogatott a vezetést, ez viszont igen drámai módon csupán a 100. percben jött össze Csoboth Kevin révén. A cikk külön bekezdést szentel Varga Barnabásnak, rémisztőként leírva a magyar válogatott csatárral történteket. Illetve kiemeli még Gulácsi Péter kapusteljesítményét, aki a végjátékban mentett kétszer is nagyon nagyot.

Stuttgart másik városi lapjában, a Zeitungban ugyanezek a meccsanyagok jelentek meg, csak minimálisan más tördeléssel, így külön szót nem érdemelnek.

A Bild is a német válogatott csoportgyőzelmét ünnepli, noha az újságon érződik a bulvárosabb megközelítés. A meccsekről minimális szó esik, arról annál több, hogy az Eb-keretbe bekerült, Svájc ellen 25 percet kapó Maximilian Beiert elviheti Hoffenheimből a Chelsea.

A mi meccsünket csak eredmény szintjén említik, illetve a honlapjukon felmért voksolás alapján megállapítják, a torna legjobb szurkolótáborától kell elköszönjön az Európa-bajnokság: a szavazók 38 százaléka jelölte meg így a skótokat, a hollandok (20) és a németek (13 százalék) előtt.

Az Eb eddigi etapja alapján készítettek egy erősorrendet is, itt a német csapat kihívóit rangsorolva: az eddigi teljesítmény alapján a spanyolokat első, a portugálokat második, a franciákat harmadik, a hollandokat negyedik, az előzetesen legnagyobb favoritnak kikiáltott angolokat pedig idézőjelesen csak az ötödik helyre sorolva.

„Először a sokk, aztán az eksztázis: a magyarok legyőzték a skótokat és reménykedhetnek” – összegez a fentiekhez nagyon hasonlóan a Kicker. Egy másik cikkben kiemelik Szoboszlai kritikáját arról, miért nem reagált gyorsabban az orvosi személyzet Stuttgartban a „Vargával történt horrorisztikus jelenetek” után. Megjegyzik, függetlenül attól, a magyarok tovább tudnak-e jutni három ponttal, Varga Eb-je végetért, ami biztos, hogy taktikailag is nehéz helyzetbe hozza Marco Rossit.

Németország második legnagyobb példányszámban eladott lapja, a Süddeutsche Zeitung a mieinkkel kapcsolatban a Varga állapotáról szóló hírt rögzíti, ugyancsak hangsúlyozva, hogy a tegnapi ütközéssel biztosan véget ért számára a kontinensviadal.

A magyar válogatott játékosnak egyébként a társak mellett több Németországban szereplő világsztári is üzent. Jókívánságaikat itt gyűjtöttük össze.

Labdarúgó-Európa-bajnokság 2024, csoportkör, 3. forduló

A csoport

Skócia–Magyarország 0–1 (0–0)

Stuttgart, Stuttgart Arena, 54 000 néző. V: Tello (argentin)

Skócia: Gunn – Ralston (McLean, 83.), Hendry, Hanley, McKenna, Robertson (Morgan, 89.9) – McGinn (Armstrong, 76.), Gilmour (Christie, 83.), McGregor, McTominay – Adams (Shankland, 76.). Szövetségi kapitány: Steve Clarke

Magyarország: Gulácsi – Botka, Orbán, Dárdai M. (Szalai A., 74.) – Bolla (Csoboth, 86.), Styles (Nagy Á., 61.), Schäfer, Kerkez (Nagy Zs., 86.) – Sallai, Szoboszlai – Varga B. (Ádám M., 74.) Szövetségi kapitány: Marco Rossi

Gólszerző: Csoboth (100.)

A csoport másik meccsén

A csoport végeredménye: 1. (és továbbjutott) Németország 7 pont (8–2), 2. (és továbbjutott) Svájc 5 (5–3), 3. Magyarország 3 (2–5), 4. Skócia 1 (2–7)

Az 1. fordulóban történt

Magyarország–Svájc 1–3 (0–2)



Németország–Skócia 5–1 (3–0)

A 2. fordulóban történt

Németország–Magyarország 2–0 (1–0)

Skócia–Svájc 1–1 (1–1)

(Borítókép: Csoboth Kevin csapattársaival ünnepli a csapata első gólját 2024. június 23-án. Fotó: Carl Recine/Getty Images)

