Az angol labdarúgó-válogatott gól nélküli döntetlent játszott Szlovéniával az Európa-bajnokság csoportkörének harmadik fordulójában, ezzel pedig az is eldőlt, hogy a magyar csapatnak már csak egy esélye maradt a továbbjutásra. A C csoportból az angolok és a szlovénok mellett a dánok is ott lesznek a kieséses szakaszban.