Ennél drámaibb végjátékot megálmodni sem lehetett volna. Magyarország mindent megtett azért, hogy legyőzze Skóciát vasárnap este, ezt a játék képe és a statisztika is jól tükrözi (négy skót lövési kísérlet, ebből egy sem találta el a kaput, míg a magyarok 14-szer próbálkoztak, ötször el is találták a kaput), ám úgy tűnt, sehogy sem akar összejönni a hőn áhított gól. Talán már a legvérmesebb szurkolók is letettek arról, hogy Marco Rossi legénysége egyetlen győzelmet is arat a németországi Európa-bajnokságon, pláne akkor, amikor a hosszabbítás legvégén a skótok végeztek el szögletet.

Aztán egy pillanat, pontosabban egy kontratámadás után már egészen máshogy festett minden, a magyarok belekapaszkodtak az utolsó szalmaszálba, a letargia pedig eufóriába csapott át, amikor Sallai Roland visszagurítása után Csoboth Kevin a skót kapuba lőtte a labdát a találkozó 100. percében: Skócia–Magyarország 0–1.

Bár a válogatottat hatalmas veszteség is sújtotta a 69. percben, amikor Varga Barnabás két skót játékossal ütközött, majd mozdulatlanul elterült a földön. A csatárt le kellett cserélni, utóbb pedig kiderült, az arccsontja több helyen is eltört.

A cél bekerülni a négy legjobb csoportharmadik közé

A győzelem viszont gyógyírt jelenthet a 29 éves futballista súlyos sérülésére is, pláne, ha Fortuna is a magyarok kezére játszik, és a csoportkör utolsó fordulójának többi játéknapján olyan eredmények születnek, hogy Magyarország beesik a négy legjobb csoportharmadik közé. A 24 csapatos lebonyolítási rendszer értelmében a hat kvartett első két helyezettje automatikusan jut a nyolcaddöntőbe, hozzájuk csatlakozik még a hat csoportharmadikból a négy legjobb – vagyis összesen két olyan kvartett kell, amelyben a harmadik helyezett válogatott három pontnál kevesebbet gyűjt, vagy három pontot szerez, de rosszabb a gólkülönbsége a magyarokénál (2–5).

Nos, hétfőn Spanyolország Albániával, míg Horvátország Olaszországgal csapott össze. A spanyolok – bár kissé nyögvenyelősen – hozták a kötelezőt (1–0), viszont az olaszok az utolsó pillanatig kínoztak minden magyart. Luka Modric előbb kihagyott egy büntetőt, majd néhány másodperccel később megszerezte a vezetést a horvátoknak. Sokáig úgy tűnt, marad az eredmény, és Olaszország képtelen rést találni a pajzson, de ahogy a magyarok vasárnapi mérkőzésén, itt is a végére maradt a slusszpoén: Mattia Zaccagni a 98. percben egyenlített, és ezzel nemcsak az olaszokat juttatta tovább a nyolcaddöntőbe, hanem hatalmas szívességet is tett a magyaroknak, ugyanis így már csak egyetlen olyan csoport kell, amelyikben a harmadik helyezett kevesebb pontot gyűjt, mint Szoboszlai Dominikék. Márpedig ha Anglia kedd este legyőzi Szlovéniát, már nem is kell tovább számolni.

Mindenesetre nézzük, mit tartogat a hátralevő két játéknap a csoportkörben magyar szemszögből!

Kedden már négy mérkőzést rendeznek – a C és a D csoportban –, és mindkét négyesben születhet olyan eredmény, amely Magyarországnak kedvez.

D csoport, 3. forduló (kedd)

18.00: Hollandia–Ausztria

18.00: Franciaország–Lengyelország

A csoport állása: 1. Hollandia 4 (2–1), 2. Franciaország 4 (1–0), 3. Ausztria 3 (3–2), 4. Lengyelország 0 (2–5)

Ami biztos, hogy Lengyelországnak már nincs esélye a továbbjutásra, mivel Ausztriától kikapott, így ha pontban utol is éri, megelőzni már nem tudja. A hollandok és a franciák 4-4 ponttal állnak, vagyis ha bármelyik végez harmadikként, a magyaroknál több pontot gyűjt. Ausztria jelenleg 3 ponttal a harmadik helyen áll, és 3–2-es a gólkülönbsége, vagyis csak akkor előzhetjük meg az osztrákokat, ha legalább öt góllal kikapnak Hollandiától az utolsó körben…

C csoport, 3. forduló (kedd)

21.00: Anglia–Szlovénia

21.00: Dánia–Szerbia

A csoport állása: 1. Anglia 4 (2–1), 2. Dánia 2 (2–2), Szlovénia 2 (2–2), 4. Szerbia 1 (1–2)

A C csoportban már sokkal kedvezőbb a helyzet magyar szempontból, ugyanis „csupán” annyi kell, hogy Anglia legyőzze Szlovéniát. És bár Gareth Southgate-ék már zsebben érezhetik a továbbjutást, az angol válogatott rengeteg kritikát kapott a szurkolóktól, a szakértőktől és a sajtótól is az első két mérkőzése alapján, vagyis bizonyítaniuk kell, nem vehetik fél vállról az utolsó találkozót.

Ha a legutóbbi kiírás döntőse nyer, akkor a szlovénok két ponttal zárnak, a dán–szerb meccset előbbi kettő, utóbbi egy ponttal várja. Ha az 1992-es aranyérmes nyer, akkor négy ponttal második helyen megy tovább ebben a forgatókönyvben, döntetlennél három ponttal lenne második, miközben a szerbek és a szlovénok között a végső gólkülönbség döntene, de minket ez kevéssé érdekelne, mert legfeljebb kétpontos lehetne a harmadik. Ha pedig a szerbek nyernek, akkor a dánok és a szlovénok között rangsorol a gólkülönbség, de itt is csak kétpontos a harmadik, vagyis győzelmünk esetén lehet ünnepelni.

Ha mégis úgy alakul, hogy még szerdán is izgulnunk kell a továbbjutás miatt, akkor sincs minden veszve. Igaz, az E csoportot nem érdemes különösebben vizsgálnunk, a F csoport eddigi eredményei alapján annál jobb a helyzetünk.

E csoport, 3. forduló (szerda)

18.00: Szlovákia–Románia

18.00: Ukrajna–Belgium

A csoport állása: 1. Románia 3 (3–2), 2. Belgium 3 (2–1), 3. Szlovákia 3 (2–2), 4. Ukrajna 3 (2–4)

Mivel az E csoportban két forduló után minden válogatottnak 3 pontja van, csak akkor van esélyünk, ha nem születik döntetlen, vagyis ha mindkét meccs (Szlovákia–Románia és Ukrajna–Belgium) eldől valamelyik csapat javára. Akkor a két vesztes között az egymás elleni eredmény rangsorol, ezt követően a harmadikként záró gólkülönbsége lehet még kérdéses a harmadikak összevetésében. Ám ehhez olyan nagy különbségű vereséget kellene szenvednie annak a válogatottnak, amelyik a 3. helyen végez, hogy az rosszabb legyen a magyarokénál.

F csoport, 3. forduló (szerda)

21.00: Georgia–Portugália

21.00: Csehország–Törökország

A csoport állása: 1. Portugália 6 (5–1), 2. Törökország 3 (3–4), 3. Csehország 1 (2–3), 4. Georgia 1 (2–4)

Az F csoport viszont kiváló lehetőséget nyújt, miután Csehország csak döntetlen ért el Georgia ellen, így mindkét csapat 1-1 ponttal áll a 3. forduló előtt. A képlet itt is viszonylag egyszerű, ha ugyanis Portugália nem kap ki Georgiától, egyúttal Csehország sem veri meg Törökországot, akkor egész Magyarország ünnepelhet. Ha a törökök kikapnak, akkor legalább három ponttal zár a harmadik, vagyis ebben az esetben annak kell szurkolni, hogy a csehek legalább három góllal nyerjenek, mert akkor a magyarok gólkülönbsége jobb lenne, mint Törökországé.

Lehetőség tehát van bőven a magyar továbbjutásra, már csak az kell hozzá, hogy a szerencse mellénk álljon, és akkor még inkább felértékelődik Csoboth Kevin 100. percben szerzett gólja a skótok ellen – és ez talán Varga Barnabás fájdalmát is enyhíti valamelyest.

Továbbjut-e a magyar válogatott csoportharmadikként? Igen.

Nem.

Meccsösszefoglalók, riportok, interjúk, podcastok, videók, érdekességek – minden egy helyen, minden az Indexen!

Böngéssze az Index Európa-bajnoki mellékletét, ahol a cikkek mellett megtalálja a menetrendet, a csoportok állását, a játékoskereteket, a csapatleírásokat és a helyszíneket is! Tartsanak velünk egy hónapon át, hiszen helyszíni tudósítóink rendszeresen exkluzív tartalmakkal jelentkeznek Németországból!

(Borítókép: Csoboth Kevin csapattársaival ünnepli csapata első gólját a Skócia–Magyarország UEFA EURO 2024 csoportmérkőzésen a Stuttgart Arénában 2024. június 23-án. Fotó: Carl Recine / Getty Images)

Meccsösszefoglalók, riportok, interjúk, podcastok, videók, érdekességek – minden egy helyen, minden az Indexen!

Böngéssze az Index Európa-bajnoki mellékletét, ahol a cikkek mellett megtalálja a menetrendet, a csoportok állását, a játékoskereteket, a csapatleírásokat és a helyszíneket is! Tartsanak velünk egy hónapon át, hiszen helyszíni tudósítóink rendszeresen exkluzív tartalmakkal jelentkeznek Németországból!