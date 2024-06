Soha nem volt ennyire aktuális olvasmány a Rossi-könyv, mint napjainkban

E pillanatban már „csak” annyi kell a magyar labdarúgó-válogatott nyolcaddöntőbe jutásához a németországi Európa-bajnokságon, hogy Anglia kedd este legyőzze Szlovéniát. És ha ez nem jönne össze, akkor szerdán a portugálok ne kapjanak ki Georgiától és Törökország Csehországtól. Itt a remek alkalom, hogy az újabb Marco Rossi-siker kapujában leemelje az olvasó az Index főmunkatársa, Ch. Gáll András által jegyzett Marco Rossi – Folytassa, Mister! című, tavaly ősszel megjelent könyvet. Vagy ha még nincs meg, most kedvezményesen megvásárolja.

Tavaly ősszel jelent meg az Index kiadó gondozásában a lap főmunkatársa, Ch. Gáll András tollából a Marco Rossi – Folytassa, Mister! című életrajzi mű a magyar labdarúgó-válogatott sikeres és páratlanul népszerű szövetségi kapitányáról. Ha valamikor volt aktualitása a könyvnek, akkor az a jelenleg is zajló németországi Európa-bajnokság, ahol e pillanatban már csak egy hajszál választja el a magyar válogatottat attól, hogy Rossi irányításával először jusson be a legjobb 16 közé, az egyenes kieséses szakaszba.

Az alábbiakban egy részletet közlünk a könyvből étvágygerjesztőnek.

2023. június 19-én volt öt éve (már hat – a szerk.), hogy Csányi Sándor, az MLSZ elnöke hivatalosan is felkérte Marco Rossit a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányának. Azóta 53 mérkőzést játszott nemzeti együttesünk, és bár ilyen-olyan okok (koronavírus-fertőzés, eltiltás) miatt nem mindig Rossi ült a kispadon, azért ez az 53 mérkőzés mégiscsak az ő nevéhez fűződik. Ezzel az olasz mesternek már a 26 győzelem, 11 döntetlen és 16 vereség a mérlege, az 53 meccsel Rossi a negyedik a magyar kapitányok örökranglistáján Baróti Lajos (117), Sebes Gusztáv (69) és Mészöly Kálmán (61) mögött. (Időközben 67-re növekedett a mérkőzésszám, és ha bejutnánk az Európa-bajnokság elődöntőjébe, akkor Rossi a legendás Sebes Gusztávot, az Aranycsapat szakvezetőjét is utolérné – a szerk.)

Nehéz kérdés, hogy volt-e olyan népszerű szövetségi kapitányunk, mint az idén hatvanéves Rossi.

Hat évvel ezelőtt, már a Honvéd bajnoki címe után, a kispesti szurkolók vonultak a Soroksári úton, talán egy Újpest elleni derbire, amikor észrevették a lakása erkélyén álló Rossit. Megállt a tömeg, és hosszú percekig zúgott a „Marco Rossi! Marco Rossi!” kórus.

Egy évvel ezelőtt Szirakúzában, ahol a kötet szerzője együtt ebédelt Rossival és családjával a tengerparti korzón, amikor egy magyar turista észrevette a mestert, és messziről, jó hangosan ráköszönt, egy „Hajrá, magyarok!” biztatás kíséretében.

Rossit mi, sportújságírók is megválasztottuk már két ízben is, 2020-ban és 2022-ben az Év edzőjének. (Továbbá 2023-ban is – a szerk.) Nem csak a futballban, hanem úgy általában, olimpiai, világ- és Európa-bajnok sportolókat irányító trénerek előtt. Ezt hívják népszerűségnek. Amit Marco feltétlen hűséggel viszonoz. Nem üres pletyka, hogy 2022 nyarán a Premier League-ből, 2023-ban pedig Szaúd-Arábiából kapott visszautasíthatatlannak tűnő ajánlatot. De ő mindkettőt visszautasította.

2025 végéig szól az MLSZ-szel kötött szerződése, de ennél is többről van szó. Amíg Csányi Sándor igényt tart rá, addig marad. Legfeljebb ha a máshonnan érkező ajánlat már annyira csábító, hogy visszautasíthatatlan, akkor marad az öszvérmegoldás: együtt csinálni a kettőt.

De ez még, szerencsére, a jövő zenéje. Egyelőre célkeresztben a kvalifikáció a 2024-es németországi Eb-re (Ez már kipipálva, sőt, a nyolcaddöntő kapujában áll a csapat – a szerk.), majd a 2026-os észak-amerikai világbajnokságra.

Utóbbi egy nagy álom beteljesülését jelentené, ami után garantálható a szobor, még az sem kizárt, hogy a királyaink között, a Hősök terén...

(Borítókép: Gáll András, Marco Rocci – Folytassa, Mister! című könyve. Fotó: Kaszás Tamás / Index)

