Anglia kedd este alaposan kibabrált a magyar válogatottal, miután nem verte meg Szlovéniát (0–0). Mindez ugyanis azt jelenti, hogy nyolcaddöntős részvételünk továbbra is kétséges, de az esély így is megmaradt. Marco Rossi legénységének nyögvenyelősen indult a németországi Eb-kaland, az első fordulóban Svájc ellen kaptunk ki (1–3), utána pedig a házigazda németektől (0–2).

„Megilletődötten kezdtünk az első mérkőzésen, az első hatvan perc nem rólunk szólt. Voltak olyan időszakok, amikor előjött a válogatott korábbi formája, veszélyesek tudtunk lenni az ellenfél kapujára, de ez csak percekig tartott” – mondta az Indexnek a 25-szörös válogatott Lőw Zsolt, aki az elmúlt idényben Thomas Tuchel mellett a Bayern München másodedzője volt.

Lőw szerint a németek ellen már javult a válogatott teljesítménye, a passzívabb taktikával, a mély védekezéssel, a kontrákra épülő játékkal több olyan momentum is volt, ami kisebb szerencsével fordulatot hozhatott volna.

„Az első percben Sallai Roland rögtön helyzetbe került, volt egy meg nem adott gólunk, ezzel szemben a németek első gólját szabálytalanság előzte meg, mégis megadták, aztán ott volt Varga Barnabás és Willi Orbán helyzete is – sorolta a 45 éves edző, aki a mérkőzést a helyszínen nézte végig. – Azért kíváncsi lettem volna, hogyan reagálnak a németek, ha gólt szerzünk, de sajnos nem volt szerencsénk.”

Varga Barnabás sérülése volt a fordulópont

A gyenge kezdés után Skócia ellen kötelező volt a győzelem, hogy életben maradjanak a továbbjutási remények, ami végül össze is jött, igaz, Szoboszlai Dominikék minden magyar idegrendszerével játszva kicentizték sikert.

Lőw szerint passzívan játszottunk, igaz, mindkét csapat arra törekedett, hogy ne kapjon gólt, Varga Barnabás sérülése viszont mindent megváltoztatott.

„A képernyőn keresztül elsőre nem lehetett látni rendesen az esetet, és ez a bizonytalanság a legrosszabb, amikor látszik, hogy mindenki egyre feszültebb lesz – mondta az egykori balhátvéd. – Rossz volt nézni az egész jelenetet. A skótok kapusa elképesztően őrült módon jött ki a kapuból, miközben két másik játékos könyökével is találkozott. Szörnyű, nem futballpályára való jelenet volt. Viszont ez hozhatta el a fordulópontot.

A játékosok, a stáb, a közönség is sokkot kapott, és úgy tűnt, egy csapásra a helyére került minden, mintha lekerült volna az összes teher a vállakról.

A játékosok azon gondolkodhattak, mi van Barnival, és nem azon izgultak, hogy ne legyen rossz passz vagy eladott labda, miközben persze mindent meg akartak tenni a csapattársukért. Onnantól kezdte el megmutatni az igazi arcát a válogatott az Európa-bajnokságon, sokkal több rizikót vállaltunk, többször jutottunk el a kapuig, és bár az utolsó pillanatig várni kellett a hőn áhított gólra, megérdemelt volt a győzelem.”

A mérkőzést az anyukájával és a kislányával nézte együtt Lőw Zsolt, a négyéves kislánya pedig nem értette, miért ugrálnak, őrjöngenek Csoboth Kevin 100. percben szerzett góljánál. Az egykori újpesti balhátvédnek pedig külön öröm volt, hogy éppen egy újpesti futballista szerezte az életmentő győztes gólt.

„Újpesten már régóta kevés okunk van az örömre, pláne, hogy a Fradi rendszeresen eltángált minket az utóbbi időben. Kevin gólja most kicsit a mienk, újpestieké is, ahogy minden magyaré is, nem is tudom, mikor örültem legutóbb ennyire egy gólnak – mondta Lőw. – Kevin nehéz idényen van túl, Rossi mégis meglátta benne azt a kis extrát, és nevezte a keretbe, ahogy a becserélése is jó döntés volt, a futballban pedig nincsenek véletlenek.”

Portugália ellen csoda kellene

A skótok elleni győzelem önmagában azonban nem elég a továbbjutáshoz, ahhoz, hogy biztossá váljon a nemzeti csapat helye a nyolcaddöntőben, a csoportkör utolsó játéknapján is szükségünk van az eredmények számunkra szerencsés kimenetelének. Amennyiben bejutunk a tizenhat közé, akkor hétfőn, Frankfurtban a 2016-ban győztes Portugália lesz az ellenfél.

„Számomra Portugália az Eb titkos favoritja. Elképesztő a játékoskerete, fantasztikus játékerőt képvisel, borzasztóan nehéz lesz ellenük, ha eljutunk odáig. De történt már csoda a történelemben, nyolc évvel ezelőtt is megálltuk a helyünket a portugálok ellen – utalt a 2016-os Eb-n elért 3–3-as döntetlenre. – A legjobb teljesítményre lenne szükség, mindenkinek száz százalékot kellene nyújtania ahhoz, hogy legyen esély a továbbjutásra, és nem csak rövid periódusokban. A realitás persze az, hogy Portugália sokkal erősebb, mint a magyar válogatott, ugyanakkor rajtuk nagyobb is lenne a nyomás, mi pedig csak nyerhetnénk ezzel a mérkőzéssel. Arról a közhelyről már nem is beszélve, hogy egyetlen mérkőzésen bármi előfordulhat.”

(Borítókép: Lőw Zsolt 2024. január 11-én. Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI)

