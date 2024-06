Újabb hírek érkeztek Varga Barnabásról, aki súlyos sérüléseket szenvedett vasárnap, a Skócia elleni Eb-mérkőzésen. A csatárnak több helyen eltört az arccsontja, műteni is kellett, ám szerdán már elhagyhatta a kórházat, sőt haza is utazott, és már az otthonában pihen.

Varga Barnabás súlyos sérülést szenvedett a magyar válogatott Skócia elleni vasárnapi Európa-bajnoki csoportmérkőzésén (1–0). A csatár a 69. percben Angus Gunn-nal, a skótok kapusával ütközött, amit követően eszméletét vesztette, hosszú perceken át ápolni kellett a pályán, majd hordágyon, ponyvával körbekerítve vitték le.

Utóbb kiderült, az arccsontja több helyen is eltört, műteni kellett, míg kedden a Magyar Labdarúgó-szövetség már fényképet is közölt a sérült játékosról, akit Marco Rossi szövetségi kapitány mellett a stáb tagjai és a játékosok képviseletében Botka Endre is meglátogatott.

Most újabb hírek érkeztek a Ferencváros futballistájáról.

Az M4 Sport helyszíni riportere, Molnár Mátyás az M1-nek számolt be róla, hogy Varga Barnabás elhagyta a stuttgarti kórházat, és hazautazott Magyarországra. A támadó szerdán 12 órakor landolt a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, azóta már hazaért, és otthonában pihen, amit Szabó Gergő, a válogatott sajtófőnöke az Indexnek is megerősített.

A repülőtéren fénykép is készült a futballistáról.

„Köszönöm a rengeteg támogató üzenetet. Jó újra itthon lenni. Most pár hét pihenő következik, utána a felgyógyulásomra koncentrálok. Visszanéztem már az esetet, nem vagyok ijedős típus” – mondta a FradiMédiának, hozzátéve, hogy bízik benne, a válogatott továbbjut, és a nyolcaddöntőben folytathatja az Eb-szereplést.

Magyarország még továbbjuthat

Magyarországnak a skótok elleni győzelemmel megmaradt az esélye a továbbjutásra. Ez szélsőséges esetben már a kora esti mérkőzéseken összejöhet, ám az E csoportban jóval kacifántosabb a helyzet, mivel két forduló után minden válogatottnak 3 pontja van. Ez azt jelenti, hogy csak akkor van esélyünk, ha nem születik döntetlen, vagyis mindkét mérkőzés eldől valamelyik csapat javára.

Akkor a két vesztes között az egymás elleni eredmény rangsorol, ezt követően a harmadikként záró gólkülönbsége lehet még kérdéses a harmadikak összevetésében. Ám ehhez olyan nagy különbségű vereséget kellene szenvednie annak a válogatottnak, amelyik a 3. helyen végez, hogy az rosszabb legyen a magyarokénál. Vagyis ha a harmadik helyen

Románia végez, minimum négy góllal kell kikapnia;

Belgium végez, minimum négy góllal kell kikapnia (ebben az esetben a fair play dönt);

Szlovákia végez, minimum három góllal kell kikapnia (ebben az esetben a fair play dönt);

Ukrajna végez, minimum két góllal kell kikapnia

ahhoz, hogy Magyarország legyen a továbbjutó.

A csoport állása: 1. Románia 3 (3–2), 2. Belgium 3 (2–1), 3. Szlovákia 3 (2–2), 4. Ukrajna 3 (2–4)

18.00: Szlovákia–Románia

18.00: Ukrajna–Belgium

Az F csoportban már jóval egyszerűbb a képlet, ha ugyanis Portugália nem kap ki Georgiától, valamint Csehország sem veri meg Törökországot, megvan a továbbjutás. De a cseh győzelem is jó lehet, ebben az esetben annak kell szurkolni, hogy legalább három góllal nyerjenek, mert akkor a magyarok gólkülönbsége jobb lenne, mint Törökországé.

1. (és már továbbjutott) Portugália 6 (5–1), 2. Törökország 3 (3–4), 3. Csehország 1 (2–3), 4. Georgia 1 (2–4)

21.00: Georgia–Portugália

21.00: Csehország–Törökország

(Borítókép: Varga Barnabás 2024. június 23-án. Fotó: Richard Sellers / Sportsphoto / Allstar / Getty Images)

