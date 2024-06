Az élet úgy hozta, hogy az utolsó meccsekig izgulhattunk…

Azt a Skócia elleni mámoros 1–0 lefújásakor is tudtuk, önmagában a Csoboth Kevin 100. percben lőtt góljával megszerzett három pont nem biztos, hogy sokat ér majd. Kell, hogy legalább két másik csoportban kedvezően alakuljanak számunkra az eredmények. Az olaszok megtették, amit reméltünk, az angolok nem, de az utolsó két csoport, az E és az F zárultára is maradt két esélyünk – ezek közül az F-ben, azaz a késő estére maradt párosításokra a több. S mivel sem a románok, sem a belgák nem segítettek be egy számunkra ideális eredménnyel, ebbe kellett belekapaszkodjunk.

A szikár tényeknél maradva abba, hogy Portugália nem kap ki Georgiától, és Törökország sem szenved vereséget Csehországtól. Így ugyanis az F jelű kvartett harmadik helyén záró együttes – legyen az bármelyik – nem gyűjthet több pontot kettőnél, és a csoportharmadikok összevetésében sem kerülhet Szoboszlai Dominikék elé.

Az Eb-rajt előtt el tudtunk képzelni ennél nagyobb diadalmenetet is, de azt is tudtuk, a realitás azért valahol a kontinesbajnokság középmezőnyébe helyez minket. A világranglistás helyünk a 14. legjobb volt a 24 induló között, a keretünk becsült értéke pedig a 19. Vagyis egy kis szerencsével az egyenes kieséses szakaszba jutó tizenhat közé, kicsit kevesebbel épp azon kívülre…

Georgia a második percben torkunkra tette a kést

A cseh–török meccs kezdőin érződött, egyik csapat sem mehet biztosra, még ha Hakan Calhanogluék éppenséggel egy vereséggel is továbbjuthattak volna, ha Portugália hozza az „országos egyest” Georgia ellen. Utóbbi mérkőzés azonban nem véletlenül tűnt sötét lónak az oddsmesterek számára is. Történetesen Cristiano Ronaldóék a 2008-as Európa-bajnokságon, majd a 2022-es világbajnokságon is elvesztették két megnyert mérkőzés után a harmadik csoportmeccsüket. S bizony ezúttal sem mondhattuk, hogy a legerősebb kezdővel álltak volna fel – már biztos csoportelsőként – az ibériaiak. Roberto Martínez a tornán eddig csak perceket vagy még annyit sem kapó kerettagok közül Antonio Silvát, Danilo Pereirát, Joao Nevest, Goncalo Inaciót, Joao Palinhát, Pedro Netót és Joao Félixet is a kezdőbe jelölte…

Szívhattuk a fogunkat a névsort látva, hát még a második perc jeleneteit figyelve a képernyő előtt: Georges Mikautadze felfutása és asszisztja után Khvicha Kvaratskhelia váltotta gólra a ziccert, 10 méterről, kissé balról a hosszú alsóba tekerve a kivetődő Diogo Costa mellett (1–0).

13 Khvicha Kvaratskhelia Galéria: Georgia vs Portugália (Fotó: Szabó Bernadett / Reuters)

A folytatás aztán inkább hasonlított a két csapat erőviszonyáról szóló előzetes elképzeléseinkre, Portugália jelentős mezőnyfölényben, ám nagy ziccer nélkül futballozta végig az első húsz percet. Különösebb izgalmat a georgiai kapunál csak egy Cristiano Ronaldo-féle, jó 30 méterről eleresztett szabadrúgás, majd egy Joao Félix által, kisodródott helyzetből kapu fölé fejelt labda jelentett.

Legalább Barák eszetlensége miatt nem panaszkodhattunk

Hamburgban minimális török mezőnyfölénnyel indult a meccs, de a csehek is nagy elánnal vetették magukat a játékba. Jó 15 perc alatt négy lövőhelyzetet is kidolgoztak a piros-kékbe öltözött közép-európaiak, csak épp ezek egyikénél sem kellett komolyabb védést bemutatnia a rutinos török kapusnak, Mert Günoknak. Eközben Calhanogluék labdakihozatalai is tetszetősek voltak, noha az utolsó 20-25 méterre elfogyott a tudomány. Még úgy is, hogy Arda Güler azért jó százalékban hozta a támadóharmadban kierőltetett egy az egy elleni párharcait.

13 Kenan Yildiz és Tomas Holes Galéria: Csehország vs Törökország (Fotó: Annegret Hilse / Reuters)

Hogy a csehek nem fognak egykönnyen beletörődni a csoportutolsó szerepébe, azt Antonín Barák agresszivitása is jól mutatta, aki a középpályán már az első percekben is kemény belemenéseket vállalt fel, majd a 11. percben sárga lapot kapott Ferdi Kadioglu mezének megrángatásáért. Kovács István játékvezető döntése pedig kilenc perccel később még jelentősebbé vált: Barák ugyanis nyilvánvaló ütemkésés mellett letalpalta Salih Özcant, ami a mai, videobírós világban akár önmagában is megérhetett volna egy narancssárgát, ám így, hogy már volt lapja, egy második sárgával egyértelmű volt a helyzet. Igen korán megfogyatkoztak a csehek.

Ronaldo pocsék kudarctűrő képessége adott reményt

Gelsenkirchenben továbbra sem találta a georgiai védelem feltörésének módját Portugália. Pedig billent a pálya rendesen, 35 perc után 74 százalékon állt Ronaldóék labdabirtoklási mutatója. S a támadásépítések terén sem volt oka panaszra Martínez kapitánynak: három vörös mezes akcióra 41 jutott a 2016-os Európa-bajnok részéről. Csak ugye az a fránya helyzetkihasználás! Kilenc gólszerzési kísérletből csupán kettő találta el a posztján az Eb egyik, ha nem a legjobb összteljesítményét nyújtó Giorgi Mamardashvili kapuját. Beszédes: összesen 0,34-es xG (helyzetminőség-mutató) mellett.

Az, hogy ebben az összeállításban a portugál támadógépezet kissé összeszokatlannak tűnt, egy dolog, de a játékrész hajrájához közeledve Martínez dühe leginkább annak szólhatott, mintha a most esélyt kapó középpályások közül senki sem akarná bizonyítani, rossz döntés volt őt az első két körben a kispadon jegelni… Labda nélkül minimális volt a mozgás, a passzjátékba pedig alig-alig vegyült valami kreativitás. Palinháék egyértelműen nem érezték a torkukon azt a kést, amit mi, magyarok érezhettünk Kvaratshkelia találata óta. Nem túlzás kijelenteni, a játékosok testbeszéde alapján a 40. életévét taposó Cristiano Ronaldo akart még a leginkább. Mondjuk róla messze földön köztudott, genetikailag képtelen a lötyögésre, annyira rossz a kudarctűrő képessége.

Rövid életű öröm a törököktől…

Az első félidő végül sem a Ruhr-vidéken, sem az Eb legészakibb rendezővárosában tartott meccsen nem hozott olyan gólt, aminek Budapesten örülhettünk volna. Sőt, a ráadáshoz közeledve Hamburgban még azon kellett izgulnunk, a tíz emberrel élet-halál harcot vívó csehek nehogy meglepjék a kissé elkényelmesedő török védelmet. David Jurásek 11 méterről eleresztett löketénél védett nagyot a kapujából kiszökkenő Günok.

Fordulás után azonban már nem kellett sokat várni az első ilyen találatra. A törökök az 51. percben ragadták magukhoz a vezetést – mezőnyfölényük alapján teljesen megérdemelten. Kenan Yildiz közeli lövésénél még óriásit védett a cseh kapus, a védői azonban nem tudtak felszabadítani, Ismail Yüksek lövését még blokkolták, a szélről érkező Calhanoglu-lökettel szemben azonban sem nekik, sem Jindrich Staneknek nem volt esélye (0–1).

A portugálok tovább ásták a sírunkat

Antonio Silva és Diogo Costa kapus kettőse azonban gondoskodott arról, hogy a magyar öröm ne tartson sokáig. Costa egy szögletre tartó labdánál döntött úgy, inkább belepaskol és benn tartja, még úgy is, hogy nem tudja egyértelműen csapattárshoz játszani. Aki valaha látott kapusedzést, alighanem kiguvadt a szeme a Porto kapusának döntését látva. Georgia meg is szerezte a labdát, majd az akció végén Silva elrúgta a tizenhatoson belülre törő Luka Lochoshvili lábát. A rövid VAR-ozás után megadott büntetőből pedig – hiába érezte az irányt Costa – Mikautadze megduplázta a vörösök előnyét (2–0).



13 Georges Mikautadze Galéria: Georgia vs Portugália (Fotó: Leon Kuegeler / Reuters)

Willy Sagnol együttese még mélyebbre húzódhatott, a portugálokon pedig még véletlenül sem látszott, hogy komolyabb erőfeszítést akarnának tenni egy nagy feltámadás reményében. Lassan, körülményesen passzolgattak az ellenfél kapujától 30-40 méterre, mint akiknek tökéletes az eredmény. S valljuk be, az is volt. A lebonyolítás fonákja ugyanis az, hogy a kései csoportok tagjai lényegében válogathatnak, ki legyen a majdani ellenfelük. Jelen esetben Portugália azzal, hogy kikap vagy sem, eldönthette, Magyarországtól vagy Szlovéniától tart-e jobban nyolcaddöntős ellenfélként, és ennek megfelelően melyiket akarja ellenfeléül látni a legjobb tizenhat között…

Beszédes volt a 66. percben lehozott Ronaldo reakciója is, aki a kispad felé menet jó nagyot rúgott az egyik kulacsba. Bár valahol meg is könnyebbülhetett talán, legalább sem a nevét, sem az arcát nem kellett tovább adja a szerda esti teljesítményhez.

Csupán a csehek reménykedhettek a hajrában

Miközben Portugália NB II-es csapatokat idéző játéka miatt szívtuk a fogunkat, Hamburgban fokozódtak az izgalmak. Egy jobbról érkező beadás után Tomas Soucek egyenlített hét méterről. Bár kézgyanús volt a szituáció, végül hosszabb videózás után helybenhagyták a pályán született döntést, az utolsó 20 percnek így egálról vághattak neki a felek (1–1).

13 Tomas Soucek Galéria: Csehország vs Törökország (Fotó: Annegret Hilse / Reuters)

A hajrára élvezetes adok-kapok bontakozott ki Ivan Hasek és Vincenzo Montella csapata között, komolyabb utánaszámolás nélkül pedig lehetetlen lett volna megmondani, hogy Csehország emberhátrányban futballozik. A 82. percben Jan Kutcha mattolta is Günokot. Apró szépséghibája volt a gólnak, hogy előtte két török védőt borított fel, amiért a lövése előtt már harsant is a síp.

Ellenben Gelsenkirchenben továbbra sem akart fordulni a kocka. A látványosan motiválatlan portugálok a hajrában is szép kényelmesen adogattak, körbe-körbe, karikába járatva a labdát az ellenfél kapujától tisztes távolságban. Mindez viszont annyira volt veszélyes, hogy igazából a georgiaiak a nekik jutó egy-két kontrából is jóval közelebb jártak saját maguk harmadik találatának megszerzéséhez, mint az ibériaiak a szépítéshez.

A portugálok azonban még véletlenül sem nyújtottak olyan teljesítményt, hogy a papírformának érvényt szerezve nemhogy legyőzzék, legalább ki ne kapjanak a világranglistán 74. helyezett ellenféllel szemben.

Az F csoportból Portugália mellett Törökország és Georgia jutott tovább. Magyarország a legjobb csoportharmadikok csatájában ötödik helyen zárt – így lemaradt a folytatásról.

Pedig ezt a ma látott Portugáliát alighanem sérült kulcsemberek mellett is felnégyelhettük volna hétfő este Frankfurtban. A mai teljesítményük alapján meg is érdemelték volna. No de talán majd Szlovénia megbosszulja a szerdai lötyögést…

Szinte már mellékes, hogy Törökország a 94. percben szerzett góllal felülmúlta Csehországot, így megszerezte a kvartett második helyét.

Portugália csoportelső, Georgia harmadik, Csehország pedig negyedikként – a mieinkhez hasonlóan – búcsúzik a németországi tornától.

Labdarúgó-Európa-bajnokság 2024, csoportkör, 3. forduló

F csoport

Csehország–Törökország 1–2 (Soucek 66., illetve Calhanoglu 51., Tosun 94.)

(Soucek 66., illetve Calhanoglu 51., Tosun 94.) Grúzia–Portugália 2–0 (Kvaratskhelia 2., Mikautadze 57. – 11-esből)

A csoport végeredménye: 1. (és továbbjutott) Portugália 6 pont (5–4), 2. (és továbbjutott) Törökország 6 (5–5), 3. (és továbbjutott) Grúzia 4 (4–4), 4. Csehország 1 (3–5).

A csoportharmadikok versenye: 1. Hollandia 4 pont (4–4), 2. Grúzia 4 (4–4), 3. Szlovákia 4 (3–3), 4. Szlovénia 3 (2–2), 5. (és kiesett) Magyarország 3 (2–5), 6. (és kiesett) Horvátország 2 (3–6).

(Borítókép: A grúz Georges Mikautadze gólt szerez a Grúzia–Portugália Európa-bajnoki csoportmérkőzésen az Arena AufSchalke stadionban 2024. június 26-án Gelsenkirchenben. Fotó: Catherine Ivill / AMA / Getty Images)

