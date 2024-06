Az eredetileg 24 csapatos mezőnyből nyolc válogatott búcsúzott el, köztük a magyar, amely csoportjában harmadikként végzett (és első erősorrendünkben a top 10-be pont befért), de az összevetésben nem került vonal fölé. Marco Rossi csapatához hasonlóan otthonról követheti az események további alakulását a velünk azonos csoportban lévő skót válogatott (19.), valamint a horvát (9.), az albán (21.), a szerb (16.), a lengyel (13.), az ukrán (18.) és a cseh (17.).

Labdarúgó-Európa-bajnokság 2024, nyolcaddöntő:

a program

szombat 18.00: Svájc–Olaszország (Berlin)

szombat 21.00: Németország–Dánia (Dortmund)

vasárnap 18.00: Anglia–Szlovákia (Gelsenkirchen)

vasárnap 21.00: Spanyolország–Georgia (Köln)

hétfő 21.00: Portugália–Szlovénia (Frankfurt)

hétfő 18.00: Franciaország–Belgium (Düsseldorf)

kedd 18.00: Románia–Hollandia (München)

kedd 21.00: Ausztria–Törökország (Lipcse)

a negyeddöntő párosítása (ágrajz szerint)

Spanyolország/Georgia–Németország/Dánia (Stuttgart)

Portugália/Szlovénia–Franciaország/Belgium (Hamburg)

Románia/Hollandia–Ausztria/Törökország (Berlin)

Anglia/Szlovákia–Svájc/Olaszország (Düsseldorf)

16. (22. hely az Eb előtti erősorrendben) Szlovénia: 28 pont

A keret összértéke:141,55 millió euró

A szlovén együttes veretlenül, igaz, győzelem nélkül jutott be a legjobb 16 közé, jobb gólkülönbségével elütve a magyar válogatottat a nyolcaddöntős mezőnytől.

A csapat a rajton Christian Eriksen közel tökéletes tündérmeséjébe rondított bele kései egyenlítésével, majd a szerbek ellen úgy festett, meglesz a gyakorlatilag fix továbbjutást érő négy pont két fordulót követően, de a 96. percben jött Luka Jovics egyenlítése.

Azt vártuk, hogy az együttes hátul igyekszik masszív lenni, és Jan Oblak személyében ebben világklasszis segítsége is van, azt is gondoltuk, hogy nem a szlovén gólokról fog szólni a torna, azt viszont már kevésbé, hogy az együttesből csak a két szélső védő tud betalálni, márpedig az első meccsen a balhátvéd Erik Janza, a másodikon pedig a jobbhátvéd Zan Karnicnik volt eredményes.

A záráson senki, de ott egyértelműen sikerrel ért fel a szlovénoknak, hogy kihúzták 0–0-val az angolok ellen.

15. (20.) Szlovákia: 38 pont

A keret összértéke: 156,4 millió euró

A minden rangsorban az utolsó három helyezett között, ötön sereghajtó szlovénokat még az utolsó előtti helyezett is látható előnnyel előzi, ráadásul Szlovákiát egyikünk sem rakta a 16. helyre (ellentétben például egy, az összetettben így is jól álló nagycsapattal…).

Előzetesen is az E csoportot vártuk a leggyengébbnek, és a kvartett tagjai a tornán sem győztek meg minket.

Ivan Schranzék óriási meglepetésre legyőzték Belgiumot a rajton, hogy aztán az ukránok fordítsanak, a románok pedig egyenlítsenek a korai vezetésüket követően. A négy pontot nem kell magyarázni, az, hogy mindenkinek ennyi lett a csoportban, és így Ukrajna ezzel együtt is ki tudott esni, az már jóval meglepőbb.

14. (24.) Georgia: 43 pont

A keret összértéke: 161,05 millió euró

Az első erősorrendünk sereghajtója most két együttest is meg tudott előzni – sajnos az utolsó pillanatban a magyar válogatottat is a reptérre irányította.

A törökök ellen egy kifejezetten látványos összecsapáson Georges Mikautadze találata végül nem ért pontot (1–3), a csehek elleni büntetője viszont már igen (1–1), de így is győzelem kellett a harmadik fordulóban, Portugália ellen.

Bár a csoport favoritja már bebiztosította elsőségét, így is meglepő volt, hogy Hvicsa Kvarachelia második percben megszerzett góljára sehogyan sem akart bemenni az egyenlítés, hogy aztán Mikautadze (véleményes) büntetője után már esély se legyen a feltámadásra.

13. (23.) Románia: 50 pont

A keret összértéke: 92,13 millió euró

Az E csoport győztese a 13. helyre fért fel a rangsorunkban. Ukrajna 3–0-s kiütése szolgáltatott alapot a románok továbbjutásához, de a belgáktól elszenvedett 2–0-s vereség hagyott izgulnivalót a végére.

A szlovákok elleni Razvan Marin-büntetőnek köszönhetően a továbbjutás meglett, sőt végül a gólkülönbség miatt a négyes holtversenyt meg is nyerték a románok.

A folytatás nem lesz könnyű, hiszen Münchenben Hollandia lesz az ellenfél.

12. (14.) Törökország: 77 pont

A keret összértéke: 324,1 millió euró

Egy kisebb ugrás után tartjuk a sormintát, megyünk vissza az F csoporthoz. A törökök a tetszetős rajtjuk után még látványosabb pofonba szaladtak bele Portugáliával szemben, különösen Samet Akaydin öngólja lett komikus (0–3).

Az eredmények alakulása következtében a záráson még egy egygólos vereség is belefért volna, de a 20. perctől Antonín Barák kiállítása miatt tíz emberrel küzdő és a 98. percben újabb piros lapot kapó csehek ellen a 94. percben összejött a siker. Azok után, hogy a rajton a 97. percben kontrázták le a kapust felküldő grúzokat elmondható, hogy jól alakultak a végjátékok Hakan Calhanogluék számára.

11. (11.) Dánia: 80 pont

A keret összértéke: 415,5 millió euró

Szoros csatában előzött a legutóbbi kiírás elődöntőse, aki már az első sorrendünkben is a top 10 határán volt.

Jelent valamit, hogy előzni nem tudott ugyanakkor, pedig Horvátország (9.) és Magyarország (10.) révén végül két gárda is kihullott előle.

De hát hogyan is lehetne sokkal feljebb várni azt a csapatot, amely úgy lett második, hogy egy meccsét sem tudta megnyerni? Rendben, veszíteni sem veszített, sőt ugyanúgy 2–2-es gólkülönbséggel zárt, mint Szlovénia. Az egymás elleni eredmény 1–1 lett, így a sárga lapok mennyisége döntött Christian Eriksenék javára.

Ez sem egy szokványos forgatókönyv.

10. (8.) Belgium: 103 pont

A keret összértéke: 584,5 millió euró

A négy négypontos gárdával záró E csoport legjobbját pedig egyenesen hátrafelé kellett mozgatni, de az előző gondolatok után aligha meglepetés, hogy nem estünk hanyatt az együttes játékától, és az Eb leggyengébb csoportjában összehozott egy darab győzelem kifejezetten szomorú képet fest.

Ha pedig az ukránok a végjátékban kicsit pontosabbak, akkor Romelu Lukakuék szégyenszemre utolsóként zártak volna.

Nehéz megérteni, hogy egy ilyen kerettel hogyan sikerült ezt összehozni, de abban bízhatnak, hogy Kevin De Bruyne egyedül képes lehet eldönteni bármilyen meccset. Viszont még az ő csodás játéka is kevés lehet a franciák elleni nyolcaddöntőben…

9. (12.) Svájc: 107 pont

A keret összértéke: 281,5 millió euró

Volt olyan szerkesztő, aki Granit Xhakáékat már a viadal előtt is a hetedik helyig repítette, mára nagy csatában már a belgákat is megelőzte a gárda.

A mieink elleni első félidőt látva valóban nagycsapat képét mutatta a svájci, hogy aztán a skótok elleni döntetlen után Németország ellen egészen a 92. percig vezessen Murat Yakin együttese, és amivel a csoportot is behúzta volna, aztán jött Niclas Füllkrug egyenlítése, illetve a dánok elleni dortmundi összecsapás helyett az olaszok elleni berlini nyolcaddöntő.

Még így is az egyik legérdekesebb párharcnak tűnik, és egyáltalán nem dőlhet hátra a címvédő.

8. (7.) Hollandia: 150 pont

A keret összértéke: 815 millió euró

Ugrunk egy masszívabbat a listánkon. Kétségtelen, hogy Frenkie de Jong és Teun Koopmeiners torna előtti kiválása hátrányosan érintette a hollandok középpályáját és alapvetően a játékát is, ennek ellenére már a rajt sem festett fényesen, és csak a végjátékban gyűrték le a Robert Lewandowskit nélkülöző lengyeleket.

Cody Gakpóék a franciák ellen csak egy lesgólig jutottak a vérszegény csoportrangadón, hogy aztán Ausztria háromszor is előnybe kerüljön velük szemben, és végül fölül is kerekedjen (2–3).

A hollandok legnagyobb szerencséje, hogy a nyolcaddöntőben a harmadik helyezés ellenére is esélyesebbek csoportelső riválisuknál, a románoknál.

7. (15.) Ausztria: 156 pont

A keret összértéke: 237 millió euró

Az osztrákokat ugyanakkor nem lehet eléggé magasztalni! A franciák ellen teljesen kiegyenlített összecsapáson öngóllal még elbuktak ugyan (0–1), de a lengyeleket már simán verték (3–1), ezzel pedig gyakorlatilag biztossá vált a továbbjutás.

A záráson, mint előbb említettük, mertek még nagyobbat álmodni a sógorok, akik így nemcsak a meccsen, hanem erősorrendünkben is maguk alá gyűrték a hollandokat, akik ellen ismét háromszor voltak eredményesek.

Az elsőséggel verhető rivális érkezik a nyolcaddöntőben (Törökország), és akár a berlini negyeddöntőben ismét jöhetnek a hollandok…

6. (6.) Olaszország: 174 pont

A keret összértéke: 705,5 millió euró

A címvédő azzal indított, hogy megkapta az Eb-történelem leggyorsabb gólját, majd negyedórával később már vezetett Albánia ellen, és a fordítást követően a zárásig gyakorlatilag semmit se csinált.

A spanyolok ellen öngólt vétő Riccardo Calafiori a horvátok ellen javított, a 98. percben gólpasszt adott Mattia Zaccagninak, amivel végül Luka Modricék Eb-jének véget is vetettek.

5. (1.) Anglia: 178 pont

A keret összértéke: 1,52 milliárd euró

Hát ide nehéz szavakat találni. Mint ahogyan arra is, hogy a világ legértékesebb keretével hogyan lehet azt a gyakorlatilag semmit a pályára „varázsolni”, ahogyan azt Gareth Southgate-nek „sikerül” meccsről meccsre.

A szerbek elleni nyitányon az első 20 perc utáni alibizés még belefért (1–0), a dánok ellen már csak iksz lett belőle (1–1), a szlovénok ellen pedig 0–0 lett a borzalmas szenvedés vége.

Itt játszik az angol (Phil Foden) és a spanyol bajnokság (Jude Bellingham) legjobb játékosa, az európai aranycipős (Harry Kane), és annyi szélső, amivel Temzét lehetne rekeszteni, és ehhez képest a Harry Maguire nélküli védelemre mondhatjuk, hogy rendben van, a támadójátékot viszont tényleg hagyjuk.

Ráadásul erőnlétben is gyengék az angolok, akiknek egy kisebb alapozást kellett vezényelni a torna alatt.

Tényleg nehéz szavakat találni arra, mekkora csalódás az együttes – pedig tudtuk, hogy csalódni fogunk bennük.

Nem véletlen az sem, hogy két rangsorban egészen a 16. helyig kúsztak hátra Harry Kane-ék, és a legdurvább az egészben az, hogy olyan gyenge az alsó ág, hogy még így is Anglia a legnagyobb favorit a döntőre!

4. (5.) Portugália: 252 pont

A keret összértéke: 1,05 milliárd euró

Merthogy az első négy egyaránt a felső ágra került. Hatalmasat ugrunk a pontszámban, a portugálok az első fordulóban a végjátékban csak szereztek annyi gólt, hogy az egyik már szabályos legyen a csehek ellen (2–1), Törökország könnyed elintézésre pedig csoportelsőséget ért.

Ezen a ponton nehéz volt elképzelni, hogy a dobogó alá csússzanak, de a Georgia elleni zárás miatt óvatosabbak lettünk Cristiano Ronaldóékkal kapcsolatban.

3. (2.) Franciaország: 340 pont

A keret összértéke: 1,23 milliárd euró

Az Eb előtt óriási csatában voltak a franciák az angolokkal az elsőségért, ehhez képest ők is hátrafelé kezdtek el mozogni.

Persze ez sem meglepő, hiszen az egy dolog, hogy két forduló után megvolt a továbbjutás, mindez egyetlen saját szerzett gól nélkül történt, hiszen Ausztriát egy öngóllal gyűrték le, a hollandok ellen pedig 0–0 lett a vége, miközben a legnagyobb sztár, Kylian Mbappé eltörte az orrát…

Kylian Mbappé góllal tért vissza az orrtörése után

A lengyelek ellen már visszatérhetett a pályára, és egy büntetővel legalább lett francia gólszerzője is az Eb-nek, ha már Antoine Griezmannék közben gyakorlatilag mindent is kihagynak. A győzelem viszont így sem lett meg, mert Lewandowski is belőtt egy tizenegyest, ezzel a csoportelsőség is elúszott.

Így sikerült összehozniuk azt, hogy olyan ágra kerültek, amelyben a papírforma szerint Belgium, Portugália, majd a spanyol–német győztese érkezhet ellenfélül, és ez még csak az elődöntőt jelentené…

2. (4.) Spanyolország: 352 pont

A keret összértéke: 965,5 millió euró

Hatalmas csata volt a dobogónkon, szinte rangsorról rangsorra változott az első három kiléte, a franciák végül egyértelműen azért csúsztak le az első és végül a második helyről is, mert már csak egyikünk hiszi úgy, hogy a csúcsra érnek.

A spanyolok bezzeg lényegesen meggyőzőbbek voltak, és öt rangsorban is az 1964-es, 2008-as és 2012-es aranyérmes ülhetett fel Európa trónjára.

Való igaz, a horvátok 3–0-s kiütése, majd Olaszország elintézése nagyobb reményekkel kecsegtet a Nemzetek Ligája-címvédő számára, mint – mondjuk – az angolok vergődése, az albánok elleni záráson pedig a már teljesen tét nélküli meccsen Ferran Torresék legyőzték az egypontos kiscsapatot (helló, Portugália). Mindezt magabiztos teljesítménnyel, a komplett B sorral a kezdőcsapatban.

Georgia most a másik ibériai nemzet orra alá törhet borsot, de nehéz azt gondolni, hogy nem ez lesz a kör legsimább párharca. Ez, mondjuk, rá is fér a spanyolokra, mert utána jön a már említett borzasztóan nehéz forgatókönyv.

1. (3.) Németország: 368 pont

A keret összértéke: 831 millió euró

És az egy éve még kinevetett házigazda mára az első helyre kúszott a rangsorunkban – hatan vélték úgy, hogy a magyarok csoportját behúzó együttes nyeri meg az aranyat.

A 2023-ban három győzelem és két döntetlen mellett hatszor is kikapó együttes 2024-re nagyon összekapta magát, Franciaországot (2–0), Hollandiát (2–1) és Görögországot (2–1) is legyőzte, Ukrajnával ikszelt, a nyitányon pedig erődemonstrációt rendezett Skócia ellen (5–1).

A mieink legyőzésével meglett a továbbjutás is, és a Svájc elleni záráson a 18. lövésből már csak összejött a szabályos német gól is, ezzel együtt a teljesen megérdemelt egyenlítés és csoportelsőség.

Azért teljesen nem dőlhetnek hátra a szurkolók a nyolcaddöntőben, hiszen a dánok egyrészt veretlenek még, másrészt a legutóbbi tornán is három pontot gyűjtve küzdötték ki maguknak a második helyet, hogy aztán az elődöntőig meg se álljanak. Persze az is igaz, hogy ott a házigazda véget vetett a menetelésnek…

Az Eb-nyolcaddöntős párharcok rangsora az erősorrend alapján

12: Németország (1.) – Dánia (11.)

Németország (1.) – Dánia (11.) 13: Franciaország (3.) – Belgium (10.)

Franciaország (3.) – Belgium (10.) 15: Svájc (9.) – Olaszország (6.)

Svájc (9.) – Olaszország (6.) 16: Spanyolország (2.) – Georgia/Grúzia (14.)

Spanyolország (2.) – Georgia/Grúzia (14.) 19: Ausztria (7.) – Törökország (12.)

Ausztria (7.) – Törökország (12.) 20: Anglia (5.) – Szlovákia (15.), Portugália (4.) – Szlovénia (16.)

Anglia (5.) – Szlovákia (15.), Portugália (4.) – Szlovénia (16.) 21: Románia (13.) – Hollandia (8.)

A góllövőlista élmezőnye

3 – Georges Mikautadze (grúz)

2 – Niclas Füllkrug (német), Jamal Musiala (német), Cody Gakpo (holland), Razvan Marin (román), Ivan Schranz (szlovák)

