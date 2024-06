Az igazi erőpróba a negyeddöntőben, a szintén remek rajtot elkapó Spanyolország ellen jöhet el a német labdarúgó-válogatottnak, ám a drukkerek feltámadó lelkesedése így sem alaptalan. A 2024-es foci Eb házigazdái közönségszórakoztató futballal rukkoltak elő a csoportkörben, és ha Svájc ellen a helyzetkihasználás meg is bicsaklott, bizonyították, Julian Nagelsmann szövetségi kapitány Toni Kroos köré épített taktikájában tényleg van spiritusz. Bár a veszély egyértelmű...

Még a 70. percnek sem volt vége, de a stuttgarti közönség máris a „Berlin! Berlin!" – felkiáltások közepette ünnepelte a Nationalelf sikerét. Akár élvezhettük is volna a több mint 50 ezer néző befogadására alkalmas aréna hangulatát, ha nem épp a magyar válogatott a 2–0-s hazai siker elszenvedője. De így volt. A lefújást követően egy órával Manuel Neuert, a házigazda veterán kapusát is megkérdezték a német kollégák, hallotta-e a lelátó igencsak optimista megnyilvánulását, mire próbált szerény maradni: hallotta, és nem lepi meg, hogy a szurkolók Berlinbe vágynak, ugyanis rendkívül szép város. Aztán mikor a döntőre terelődött a szó – mert a rigmus egyértelműen a június 14-ei finálénak szólt –, úgy felelt, hosszú az út odáig. Hosszú, de az első két csoportmeccsükkel bizonyították, kellő koncentrációval, kemény munkával akár el is juthatnak odáig. Legalábbis reméli...

