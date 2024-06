Anglia egészen harmatos teljesítménnyel, egy győzelemmel (mindössze egygólos, alig kicsikart győzelemmel) és két döntetlennel jutott csoportelsőként a legjobb 16 közé, de ez a teljesítmény egyáltalán nem győzte meg sem a szakmát, sem a rajongókat arról, hogy itt bizony az angolok felérhetnének a csúcsra. Szlovákia viszont egy bombameglepetéssel nyitotta az Eb-menetelését, ugyanis a titkos favorit belgákat sikerült legyőzniük 1~0-ra. Utána azért már helyrekerült az univerzum rendje és kikaptak Ukrajnától, majd a románok ellen egy laza döntetlennel a harmadik helyen zárták a csoportjukat.

A 3. percben Guéhi már be is sárgult, ugyanis Trippier rosszul visszagurított labdáját csak szabálytalanul tudta elhalászni a sprintelő szlovák támadó elől. Így megkapta a tornán a második sárgáját is, tehát ha Anglia továbbjut, akkor a negyeddöntőn Guéhi nem léphet pályára. Két perccel később Haraslín passza után Hancko nézte meg a hosszú sarkot, de elgurított a kapu előtt – és Pickford is rajta volt. A másik térfélen Saka húzta meg a jobb szélen és Mainoo-val játszott kicsiben össze, de a szlovák védők közbeléptek, Mainoo pedig csak szabálytalanul tudta visszaszerezni a labdát, így a 7. percben ismét villant a sárga lap, ezúttal az angol középpályásnak. Négy perccel később Haraslín vezette lépéselőnyben Pickfordra a labdát, de túl sokat várt a lövéssel, beérték. Kucka is besárgult a 13. percben – Umut Meler török bíró úgy osztogatta a sárga kártyákat, mint C. Ronaldo az autogramot: mindenkinek és bárkinek.

12 Galéria: Anglia - Szlovákia 2024. 06. 30. Fotó: John Sibley / Reuters

A 17. percben Bellingham rúgta fel Hanckót és igen, ez is sárgát ért a bírónál. A 23. percig kellett várni az első valamirevaló kapu felé tartó lövésre, vagyis fejesre, amelyet Trippier beadása után Kane bólintott egy szlovák védő hátára, onnan pattant kapu mellé. Ezután jöhetett a mérkőzés első szöglete, melynek végén Mainoo durrantott kapásból fölé.

A 25. percben aztán jött a hidegzuhany Angliának, az első kaput eltaláló lövéséből Schranz vezetést szerzett a szlovákoknak, Strelec remek ütemű passza után. Ezzel háromgólos lett és egyelőre ismét vezeti a góllövő-listát (0–1).

Anglia össze is kapta magát némileg a gól után, ugyanis feljebb tolták a védekezésüket és a szlovák térfélre korlátozták a labdajátékot. Bellingham lopta befelé a métereket a tizenhatoson belülre, de beadni már nem tudta a 34. percben – ebben több volt. Öt perccel később Trippier fejesét Dubravka öklözte ki könnyedén – miközben a saját védőjét, Vavrót is eltrafálta. A félidő utolsó percében Skriniar csúszott rá hátulról Bellinghamre a félpályánál, ez szintén sárgát ért a török játékvezetőnél. Az utolsó négy percet ugyan megnyomta az angol válogatott, de kaput nem találtak továbbra sem, úgyhogy vezetéssel vonult szünetre Szlovákia.

Southgate egyelőre nem látta, hogy változtatni kéne, Calzonának pedig nem is kellett, úgyhogy változatlan felállással folytatódott a mérkőzés. Ez pedig jó döntésnek tűnt, hiszen Kane Trippiert ugratta, aki Fodennek tette középre, a középpályás pedig a 49. percben kiegyenlített… volna, hiszen mivel Foden a passz pillanatában előrébb volt, mint a labda,

a VAR-vizsgálat után nem adták meg a gólt. Maradt a vezetés Szlovákiánál.

Az 55. percben Pickford sétálgatott a saját térfele közepén, amit Strelec a félpályán vett észre és kapura is emelte a megszerzett labdát, de nem találta el az üres kaput – pedig az angol kapusnak esélye sem lett volna beérni a játékszert. A fehérek továbbra is nyomtak, szélről adogatták be a labdákat, de a szlovák védők vagy Dubravka mindent semlegesített. A 61. percben kettőt cserélt Szlovákia, Haraslín és Strelec – aki be is görcsölt és lemenni is nehezen tudott – le, Bozseník és Suslov fel. Trippier maradt lent, miután Pekarikkal ütközött, itt viszont elmaradt a sárga a szlovák védőnek. Trippiernek le is kellett jönnie, Palmer jött a helyére, Saka pedig visszahúzódott hátvédnek a bal oldalon, hiszen Palmer ott nem tudta átvenni Trippier helyét.

12 Galéria: Anglia - Szlovákia 2024. 06. 30. Fotó: Szabó Bernadett / Reuters

A 74. percben a frissen beállt Suslovnak fordult ki a bokája és lent is maradt, ápolásra volt szüksége. A 77. percben Rekarík is besárgult, Fodennek szúrt oda – így már három sárga mindkét oldalon. Foden pontrúgását Kane bólintotta kapu mellé. A 81. percben Rice távoli bombája Dubravka kapufájáról pattant kifelé, Kane a duplázást fölévágta. Ismét kettőt cserélt Szlovákia, Kucka és Duda jött le, Bénes és Bero fel. Southgate is levitte pihenni Mainoot, Eze jött a helyére. A 87. percben Lobotka lőtte messziről az egész meccs második kaput eltaláló labdáját, Pickford ölelte keblére könnyedén. Ekkor úgy tűnt, mindennek vége.

A 95. percben viszont Walker hatalmas bedobását Guéhi csúsztatta meg, Bellingham pedig egy szenzációs, akrobatikus mozdulattal megszerezte az egyenlítést (1–1).

Anglia reményei életben maradtak, Szlovákia lelkileg egy kicsit összetört, de következhetett az Európa-bajnokság első hosszabbítása.

A hosszabbítás első percében, egészen pontosan 54 másodperc utéán Harry Kane remek ütemben érkezett középen Toney középre fejelt labdájára és fordított Anglia. (2–1)

Innentől pedig olyan súly nehezedett Szlovákiára, amelyet még világklasszis csapatok sem biztos, hogy elbírtak volna. A ráadás első 15 percében nem is tudott mit kezdeni a visszaállt angol védelemmel a kék mezes válogatott, noha sokkal támadóbb szellemben futballoztak, mint a második félidő egészében. A 105. percben Pekarík előtt adódott lehetőség, de nem érte el a labdát. A két gólszerzőt le is hozta pihenni Southgate, Kane és Bellingham le, Gallagher és Konsa fel. A 108. percben Vavro gyűjt be még egy sárga lapot. A 114.-ben Gyömér is csatlakozott a sárga lapos társasághoz. A szlovák válogatott pedig hiába nyomta végig a mérkőzés utolsó negyedóráját, nem tudott egyenlíteni.

Az angol válogatott a negyeddöntőben majd Svájccal találkozik – Düsselfordban. Szlovákia rendkívül közel volt a csodához, de csomagolhat, és indulhat hazafelé. A nap másik, 21 órakor kezdődő nyolcaddöntőjében Spanyolország találkozik az Eb-újonc Grúziával.

Európa-bajnokság 2024, nyolcaddöntő

Anglia–Szlovákia 2–1– hosszabbítás után.

gólszerzők: Schranz (25.) ill. Bellingham (90+5.), Kane (91.)

(Borítókép: Michael Regan - UEFA / Getty Images)

Meccsösszefoglalók, riportok, interjúk, podcastok, videók, érdekességek – minden egy helyen, minden az Indexen!

Böngéssze az Index Európa-bajnoki mellékletét, ahol a cikkek mellett megtalálja a menetrendet, a csoportok állását, a játékoskereteket, a csapatleírásokat és a helyszíneket is! Tartsanak velünk egy hónapon át, hiszen helyszíni tudósítóink rendszeresen exkluzív tartalmakkal jelentkeznek Németországból!