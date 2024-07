Botrányosnak vélt gesztus miatt támadták be Anglia hősét az interneten

A portugálok két győzelemmel rajtoltak a tornán, majd az utolsó csoportmeccsre tartalékosan álltak ki, és kikaptak Georgiától, ami számunkra a lehető legrosszabb hír volt, mert ez a magyar válogatott búcsúját is jelentette az Eb-től. Most azzal a Szlovéniával találkoznak, amely három döntetlennel ment tovább a C csoportból.

A bombaerős kerettel rendelkező franciák mostanáig nem mutattak lebilincselő játékot, nem is tudták megnyerni a D csoportot, amit meglepetésre Ausztria húzott be. Didier Deschamps együttese azzal a Belgiummal csap össze, amely aktuális ellenfeléhez hasonlóan csak egy győzelmet ért el a csoportkörben.

Ha ma Portugália és Franciaország is nyer, akkor ez a két csapat egymással meccsel a legjobb nyolc között. Brutálisan festene a felső ág, ahol a Spanyolország–Németország-mérkőzés már összejött.

