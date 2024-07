Csalódást keltő csapatot csúcsrangadója a legjobb 16 között

A 2018-as világbajnokság előrehozott fináléjaként a legjobb négy között találkozott a két gárda, három évvel később a Nemzetek Ligája elődöntőjében, ezúttal viszont már a nyolcaddöntőben – ez is jelzi, hogy mindkét csapat alaposan alulmúlta a várakozásokat eddig.

A vb-n 1–0-ra, az NL-ben kétgólos hátrányból fordítva 3–2-re nyerő franciák végül mindkét sorozatban aranyérmesek lettek, és a 2022-es világbajnokságon is a fináléig meneteltek, így a torna egyik, ha nem a legnagyobb favoritjaként érkeztek Németországba, hogy aztán a csoportkörben egy darab akciógólt se szerezzenek! Az osztrákok ellen Maximilian Wöber öngólja döntött a javukra (1–0), Hollandia ellen 0–0 lett a vége, a lengyelek ellen pedig az első meccsen orrtörést szenvedő Kylian Mbappé büntetője végül egy pontot ért (1–1), ami miatt Ausztria megelőzte az együttest.

A legutóbbi Eb-n ugyancsak egy győzelem és két döntetlen volt a csoportkörös mérleg (az egyik ellenünk Budapesten), az egyenes kieséses szakasz rajtján pedig Svájc ellen a végjátékban kétgólos előnyt elherdálva 3–3-ra végzett, és tizenegyesekkel ugyanúgy alulmaradt, mint a katari vb-döntőben Argentínával szemben, így aligha tűnt életbiztosításnak ikszre játszani a hétfői nyolcaddöntőben.

No de ha a franciákat kritizáljuk – joggal, még ha a 49(!) gólszerzési lehetőség jelzi, hogy itt a játék kevésbé problémás, a befejezés már annál inkább –, akkor mit mondjunk a belgákra?! Merthogy Kevin De Bruynéék az Eb leggyengébb csoportjában sem tudtak első helyen zárni, miután óriási meglepetésre kikaptak Szlovákiától és csak ikszeltek Ukrajnával, nem véletlen, hogy az egyik nagy csalódásként éppen csak a top 10-be fértek be nyolcaddöntős erősorrendünkben.

A kezdeti francia fölényre belga kontrák jelentették a választ, egy érdemi veszéllyel zárult az első félidő

Ennek megfelelően a franciák léptek fel támadólag a mérkőzés elején, Adrien Rabiot már a második percben lövéssel jelentkezett, majd az első tíz perc végén Antoine Griezmann tologatta addig a labdát, amíg már csak a lövés maradt opció, annak gyenge volt, de Koen Casteelsnek azért védenie kellett.

A kettő között bántóan sok rossz passzt láthattunk a csapatoktól, egy ízben a világ talán legjobb játékosa, Kevin De Bruyne indította volna úgy csapattársát, hogy ha háromméteres súlypontemelkedése van, még akkor sem biztos, hogy van esélye elérni a labdát...

Az első negyedórához közeledve azért a franciák mutattak valamit abból, hogy miért is vélték őket a torna egyik legnagyobb esélyesének, de Jules Koundé jobb oldali centerezése pontatlan volt Kylian Mbappénak, majd a PSG-től a Real Madridhoz igazoló sztárcsatár lövése egy belga fejről szállt a kapu fölé – ezt mondjuk csak az esetet nagyjából öt méterről végignéző Glenn Nyberg játékvezető nem látta, az teljesen jogosan reklamáló Aurélien Tchouaméninek bezzeg rendkívül erélyesen fel tudta mutatni a sárga lapot...

A játékrész derekán Griezmann szabálytalansága után ígéretes helyzetből, a tizenhatos bal sarka elől járt belga szabadrúgás, De Bruyne tekerése beadásnak mindenkinek magas lett, így viszont pont Mike Maignan előtt pattant fel a földről, a Milan kapusa végül lábbal hárított.

Ettől kicsit fel is ébredtek a belgák, előbb egy kezezést reklamáltak (tévesen), majd De Bruyne és Yannick Carrasco akciójából utóbbi választott pocsék visszapasszt – de így is figyelmeztető volt a franciáknak, hogy nem lehet teljesen kinyílni.

A 34. percben jegyezhettük fel az első félidő legnagyobb helyzetét, Koundé sokadik jobb oldali centerezése ezúttal pazar volt, Marcus Thuram fejese viszont kevéssel elkerülte a bal felső sarkot.

A játékrész végjátékában előbb Griezmann passza kissé magas lett Thuramnak, így nem alakult ki újabb helyzet, majd Mbappé parádés szólója után Tchouaméni 16 méterről a léc fölé tüzelt, így gól nélkül fordulhattak a felek.

Még jobban bekezdtek a franciák, de a hatékonyság csak nem akart javulni – aztán jött a torna sztárja...

A második félidő elején aztán nagyobb sebességi fokozatra kapcsolt az 1984-es és 2000-es aranyérmes, Tchouaméni távoli tekerésénél kellett hatalmasat védenie Koen Casteelsnek a bal alsónál, miután Wout Faes lábán még meg is pattant a labda.

Ha már szóba jött, a Leicester City védője 2022. december 30-án a Liverpool elleni 2–1-es vereség során a PL-történelem negyedik játékosa lett, aki egy fellépésen két öngólt is jegyzett, most sem állt messze a saját kapuja bevételétől...

Maradt támadásban a francia csapat, és az újabb Koundé-Thuram összjáték után kicsivel szállt csak fölé a labda, aztán Mbappé sokadik remek szólóját is a léc rossz oldalán kikötő lövés zárta.

Ahogyan ilyenkor lenni szokott, szinte a semmiből jöhetett volna a belga vezetés, a 61. percben De Bruyne remek labdájával lépett ki Carrasco, de Théo Hernández szenzációs becsúszásával menteni tudott az ötösön belül.

Cserélt is gyorsan Didier Deschamps, jött a katari vb egyik nagy felfedezettje, Randal Kolo Muani, akit gyorsan fel is rúgtak még a tizenhatos előtt, Nyberg sportársnak mondjuk ezt sem sikerült kiszúrnia... Jött is a reakció Domenico Tedescótól, támadó helyére védekező középpályás jött, látszott, mire kell számítani a rendes játékidő utolsó fél órájában.

Jött is újra a franciák rohama, előbb Griezmann lőtt jobbal mellé, majd Tchouaméni távolról fölé, ez már a 17. lövés volt, vagyis ott tartottunk, hogy 66 próbálkozásból egy darab tizenegyesgólnál járnak a franciák.

A 71. percben Maignannak kellett nagyot védenie, Lukaku szorongatott helyzetből lőtt kapura, de maradt a gól nélküli állás.

A hajrában még egy kapu mellé vágódó William Saliba-lövést jegyezhettünk fel, Mbappé újabb fölé szálló labdáját, és De Bruyne védett próbálkozását.

Amikor már felkészülhettünk, hogy jön az újabb hosszabbítás a 2024-es Európa-bajnokságon, jött az újabb védőn megpattanó gól: N'Golo Kanté passza után Randal Kolo Muani próbálkozása Jan Vertonghenen megpattanva kötött ki a belga kapuban (öngól 1–0).

Ez már a kilencedik öngól volt a tornán, és a 29. az Eb-k történetében – a 2021-es termés viszont még így is bőven előzi.

A franciák ellenfele a pénteken 21 órakor kezdődő hamburgi negyeddöntőben a Portugália–Szlovénia mérkőzés győztese lesz.

Labdarúgó-Európa-bajnokság, nyolcaddöntő

Franciaország–Belgium 1–0 (0–0)

Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena 46 810 néző V: Nyberg (svéd)

Franciaország: Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba, T. Hernández – Kanté, Tchouaméni, Rabiot – Griezmann – M. Thuram (Kolo Muani, 62.), Mbappé. Szövetségi kapitány: Didier Deschamps

Belgium: Casteels – Castagne (De Ketelaere, 88.), Faes, Vertonghen, Theate – De Bruyne, Onana, Carrasco (Lukebakio, 88.) – Openda (Mangala, 63.), Lukaku, Doku. Szövetségi kapitány: Domenico Tedesco

Gólszerző: Vertonghen (öngól, 85.)

később

21.00: Portugália–Szlovénia

kedden

18.00: Románia–Hollandia

21.00: Ausztria–Törökország

A negyeddöntőben

péntek 18.00: Spanyolország–Németország

péntek 21.00: Portugália/Szlovénia–Franciaország

szombat 18.00: Svájc–Anglia

szombat 21.00: Románia/Hollandia–Ausztria/Törökország

(Borítókép: Kylian Mbappe Franciaország - Belgium mérkőzésen 2024. július 1-jén. Fotó: Piroschka Van De Wouw / Reuters)

